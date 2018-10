Manca ormai pochissimo alla messa in onda della miniserie tratta dal romanzo L’Amica geniale, di Elena Ferrante.

Il libro, primo di una serie di grande successo ambientata nella Napoli caotica degli anni ’50, ha venduto più di un milione di copie soltanto in Italia ed è diventato un caso editoriale anche grazie al mistero che per anni ha circondato l’identità di Elena Ferrante, l’autrice.

La miniserie è stata prodotta da HBO, RaiFiction e TIMvision ed è attesissima dai suoi tantissimi fan.

L’Amica geniale: dove vedere la serie

La Rai ha annunciato che la serie in otto episodi si può vedere in tv su Rai 1 a partire dal 30 ottobre 2018. Ogni episodio è lungo 50 minuti.

Ne verranno mandati in onda due alla volta, nelle serate di martedì 6 novembre, martedì 13 novembre e mercoledì 14 novembre per il finale di stagione.

Dovrebbe però trattarsi soltanto della prima stagione di una serie che potrebbe arrivare a un totale di 32 episodi.

L’Amica geniale in anteprima a Venezia

La miniserie prodotta da HBO, RaiFiction eTIMvision è stata presentata in anteprima in occasione della 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

La miniserie in otto puntate, diretta da Saverio Costanzo, già direttore di La solitudine dei numeri primi, è stata presentata fuori concorso al prestigioso Festival di Venezia come proiezione speciale a fianco di Il Diario di Angela. Noi due cineasti di Yervant Gianikian.

A Venezia sono stati mostrati i primi due episodi di L’Amica Geniale. “Sarà un’operazione analoga a quella fatta con The Young Pope di Paolo Sorrentino nel 2016″, ha anticipato il direttore della Mostra Alberto Barbera.

L’Amica geniale al cinema: l’evento speciale dell’1, 2 e 3 ottobre

Per tutti i fan che non vogliono aspettare il 30 ottobre, c’è un evento speciale in anteprima esclusiva l’1, 2 e 3 ottobre. In numerosi cinema di Italia vengono proiettate le prime due puntate della serie.

L’evento al cinema è distribuito in esclusiva da Nexo Digital solo l’1, 2 e 3 ottobre con i media partner Radio DEEJAY e MYmovies.it. Sono già aperte le prevendite a questo sito.

Qui tutti i cinema con le proiezioni dell’evento speciale.

L’Amica geniale: cosa c’è da sapere sulla miniserie

Le riprese della serie sono cominciate a marzo 2018 a Caserta e hanno coinvolto oltre 150 attori e 5.000 comparse: ai provini avevano partecipato 9mila bambini e 500 adulti, soprattutto dalla Campania.

In un’intervista, la Ferrante ha dichiarato che la scelta è stata particolarmente difficile perché si è cercato di trovare bambini che non fossero attori.

“I bambini attori raccontano i bambini come gli adulti immaginano che dovrebbero essere. Invece i bambini che non sono attori hanno più possibilità di uscire dagli stereotipi, specialmente se il regista è in grado di trovare il giusto equilibrio tra realtà e finzione”, ha detto la famosa scrittrice.

Il soggetto e le sceneggiature sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo.

Le attrici scelte per interpretare le due protagoniste del best seller, che ha venduto più di 10mila copie tra Italia, Stati Uniti, Nord Europa e altri 40 paesi in giro per il mondo, sono Elisa del Genio e Ludovica Nasti nei panni di Elena e Lila da bambine. Per interpretare le due amiche adolescenti, invece, sono state prese Margherita Mazzucco e Gaia Girace.

L’Amica geniale: di cosa parla

L’Amica Geniale, pubblicato nel 2011, è il primo di una serie composta da altri tre romanzi: Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi resta e Storia della bambina perduta.

Comincia con un’anziana signora, Elena Greca, la cui vita viene scossa dalla scomparsa improvvisa di Raffaella Cerullo, detta Lila, l’amica più importante che abbia mai avuto. Elena comincia così a raccontare la storia di un’amicizia epica, ambientata nella Napoli degli anni ’50. È una Napoli pericolosa e affascinante, sfondo di un’amicizia durata sessant’anni.

L’Amica geniale: il trailer

Il primo trailer di “L’amica geniale”, la serie tv tratta dal libro di Elena Ferrante, è uscito a settembre 2018.

La Rai ha pubblicato l’anteprima della serie tv co-prodotta da HBO e TIMvision e diretta da Saverio Costanzo.

L’Amica geniale: la regia di Saverio Costanzo

“Quando Elena Ferrante ha suggerito il mio nome per dirigere il film, non ha avuto nemmeno un dubbio”. Così Saverio Costanzo, intervistato dal Messaggero, commenta la scelta di dirigere la serie tratta dal romanzo L’Amica Geniale.

“Avevo letto i romanzi: da lettore avevo amato la storie di Elena e Lila”, ha spiegato Costanzo.

“Sentivo che avevo una familiarità, che l’avevo sempre avuta, con il mondo della Ferrante, anche se sono romano e non napoletano. Che mi sentivo vicino al suo approccio alla narrazione e alla ricerca artistica”, ha continuato.

“Non ho mai paura quando approccio un film e non l’ho avuta nemmeno in questa occasione. Cinque anni fa non avrei potuto sostenerlo, poi si arriva a un momento della tua vita in cui capita un’occasione che riesci a portate sulla spalle in maniera dignitosa”.

La stessa sceneggiatura, curata dal regista con Francesco Piccolo e Laura Paolucci, ha tenuto conto delle sollecitazioni dell’autrice, intervenuta “spesso, via email”.

Del romanzo che racconta la storia di Lila ed Elena, Costanzo ha apprezzato l’insieme dei diversi registri narrativi. “Ci sono tanti livelli della narrazione. È la storia di un’amicizia , con ombre e luci. La Ferrante è alla ricerca della verità umana: ha raccontato il peso di un’amicizia, che è un sostegno ma anche un peso, come tutti i rapporti”.