Juventus Genoa 1 1 | Diretta | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Juventus e Genoa, valida per la nona giornata della Serie A 2018 2019, in programma sabato 20 ottobre alle ore 18.

SECONDO TEMPO JUVENTUS GENOA

90′ Quattro minuti di recupero

89′ Ammonizione per Pandev nel Genoa

87′ Su calcio d’angolo, palla indietro appena fuori dall’area: tiro di Dybala di prima che si alza sulla traversa

85′ Pandev entra per Kouame

81′ Entra Bernardeschi al posto di Mandzukic

79′ Punizione battuta da Pjanic sulla destra, Mandzukic colpisce di testa ma Radu è attento sul primo palo

77′ Buon tiro di Dybala che incrocia di sinistro da dentro l’area, palla fuori

74′ Pjanic colpisce da fuori, la palla rimane bassa e sfiora il palo alla destra di Radu

71′ La punizione la batte Pjanic, che mette una palla morbida al centro. Ronaldo anticipa Radu ma non è preciso

71′ Entra Dybala al posto di Matuidi

70′ Ammonizione per Criscito nel Genoa

68′ La Juve reagisce subito con un colpo di testa di Ronaldo che esce di poco

67′ GOL DEL GENOA: La difesa della Juve viene sorpresa da Kouame, che recupera un pallone che sembrava destinato al calcio d’angolo. Kouame crossa in mezzo e Bessa colpisce da solo da dentro l’area piccola, Juventus Genoa 1 1

La difesa della Juve viene sorpresa da Kouame, che recupera un pallone che sembrava destinato al calcio d’angolo. Kouame crossa in mezzo e Bessa colpisce da solo da dentro l’area piccola, Juventus Genoa 1 1 64′ La Juve sembra in controllo ma il risultato resta in bilico

58′ Sostituzione nella Juve: esce Cuadrado, entra Douglas Costa

56′ Sul corner Piatek stacca altissimo ma colpisce male, la palla esce al lato

55′ Bentancur riesce a fermare in calcio d’angolo Sandro, che stava per crossare da dentro l’area

52′ Piatek tira forte sul primo palo, Szczesny riesce a respingere in angolo

49′ Ronaldo riceve al limite dell’area e prova il tiro a giro sul secondo palo, la difesa del Genoa riesce a respingere

45′ Benatia colpisce di testa ma non inquadra la porta

45′ Alex Sandro mette un cross dalla destra, tiro di Mandzukic rimpallato in calcio d’angolo

45′ È iniziato il secondo tempo

PRIMO TEMPO JUVENTUS GENOA

46′ Fine primo tempo, le squadre tornano negli spogliatoi

45′ Un minuto di recupero

44′ Pereira si libera in area ma non riesce a tirare, arriva Romulo da dietro e spara alto

40′ Romolo riesce a crossare in area per Kouame, ma la palla è troppo lunga

34′ Ronaldo riceve sulla destra, appena fuori dall’area: il tiro viene deviato in angolo

30′ Ammonizione per Benatia nella Juventus

29′ Cancelo sfonda ancora sulla fascia, il cross è basso e pericoloso e la difesa respinge con qualche difficoltà

28′ Kouame prova un tiro dalla distanza che finisce lontano dai pali

27′ Cancelo si smarca sulla destra, sul cross Mandzukic non colpisce bene e la palla esce

22′ Cuadrado mette una palla bassa in mezzo, Ronaldo gira di prima in porta: para Radu

22′ Pjanic rientra in campo, sembra poter proseguire

21′ Pjanic a terra, si tocca il ginocchio sinistro dopo una torsione. Si sta scaldando Emre Can

18′ GOL DELLA JUVENTUS : Il tiro di Cancelo viene deviato, la difesa non riesce a spazzare e Ronaldo ne approfitta per metterla in rete, Juventus Genoa 1 0

: Il tiro di Cancelo viene deviato, la difesa non riesce a spazzare e Ronaldo ne approfitta per metterla in rete, Juventus Genoa 1 0 17′ Ronaldo tenta l’azione personale in area ma Lazovic chiude in angolo

14′ Cuadrado mette in mezzo dalla destra, Ronaldo colpisce il palo di testa e sulla ribattuta non trova la porta

10′ Pjanic trova Ronaldo al limite dell’area, che si smarca e tira di sinistro, para Radu

9′ Ammonizione per Romulo nel Genoa

4′ Prima Kouame e poi Piatek provano a liberarsi in area, ma la difesa bianconera respinge

3′ Primo tiro dei bianconeri: Ronaldo ci prova da fuori, palla al lato

1′ Fischio d’inizio: batte la Juve

Pre partita

Le squadre sono tornate negli spogliatoi per prepararsi prima dell’inizio della partita

I giocatori stanno svolgendo il riscaldamento

Le squadre hanno fatto la ricognizione del campo e sono tornati negli spogliatoi

Juventus e Genoa sono arrivate allo Juventus Stadium

Juventus Genoa formazioni ufficiali

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic, C. Ronaldo

All.: Allegri

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Romulo, Bessa, Sandro, Lazovic; Kouame, Piatek

All.: Juric

Juventus Genoa d iretta streaming e tv: ecco dove vederla | Serie A

Sabato 20 ottobre 2018 alle ore 18.00 Juventus e Genoa si sfideranno per la nona giornata del campionato di Serie A 2018 2019.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Juventus Genoa • Juventus Genoa dove vederla

Dove vedere Juventus Genoa in tv

La gara Juventus Genoa sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.

Ampio pre e post partita. Calcio d’inizio alle ore 18.

Dove vederla in streaming

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti, che propongono questi eventi dal vivo, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

> QUI LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018 2019

> TUTTI GLI ANTICIPI E POSTICIPI DELLA SERIE A 2018 2019

> QUI IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018 2019