Mondiali Volley femminile, Italia-Serbia 2-3: delusione azzurra, è argento

Italia Serbia Volley femminile: 2-3

Delusione azzurra: la Serbia è campione del mondo. L’Italia è stata sconfitta al tie break dopo un’intensa partita che ha visto le azzurre condurre 1 a 0 e 2 a 1. L’Italia si guadagna la medaglia d’argento.

Italia Serbia Volley femminile | Diretta | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Italia e Serbia, la partita finale dei Mondiali di Pallavolo 2018 in corso in Giappone. Italia Serbia volley femminile finale risultato

TIE BREAK

Vince la Serbia

Errore italiano

Grande scambio, ma il punto è della Serbia: 14 a 12

Punto dell’Italia: 12 a 13

Time out di Mazzanti

Punto della Serbia: 13 a 11

Attacco e punto di Egonu

Punto per la Serbia: 12 a 10

Punto per l’Italia

La Serbia attacca e va al punto: 11 a 9

Attacco di Bosetti e punto!

Muro della Serbia e punto: 10 a 8 per la Serbia

Grande scambio, punto per la Serbia che passa in vantaggio

Errore nel servizio italiano: 8 pari

Attacco e punto di Egonu: 8 a 7 per Italia

Palla fuori

L’Italia chiede il challenger

Attacco di Egonu, ma è out

Errore di Sylla: 6 a 7 per l’Italia

L’Italia al punto con Sylla: 7 a 5

Attacco della Serbia: 5 a 6

6a 4 per l’Italia!

Errore della Serbia: 5 a 4 Italia

Attacco dell’Italia! 4 pari

Ace della Serbia: 4 a 3

3 pari!

La Serbia va a 2

Punto per l’Italia: 3 a 1

Attacco serbo e punto

2 a 0 per Italia con Egonu

Muro Italia: 1 a 0 Italia

IV SET

Set della Serbia, si va al tie break

Punto per la Serbia, ma Italia chiede il challenger

Errore dell’Italia: 24 a 19

Muro della Serbia e punto: 23 a 19

Punto dell’Italia!

Punto della Serbia: 22 a 18

Errore in battuta della Serbia: 18 a 21

21 a 17 per la Serbia

Attacco della Serbia: 20 a 17

Grande punto dell’Italia! 17 a 19

Attacco di Danesi! 16 a 19

Errore dell’Italia: 19 a 15

Fuori il colpo della Serbia: 15 a 18

Scambi lunghi e punto dell’Italia! 14 a 18

Punto della Serbia: 18 a 13

Punto per l’Italia e invasione della Serbia: 13 a 17

Attacco di Egonu: 12 a 17

Ace della Serbia: 17 a 11

Errore di Egonu: 16 a 11 per la Serbia

Italia trova il muro delle serbe: 15 a 11

In vantaggio la Serbia a 14 punti

Punto per l’Italia: 13 a 11

Attacco della Serbia che va a 13

Punto dell’Italia: 12 a 10

Errore dell’Italia al servizio

Attacco di Egonu: 11 a 9

Punto della Serbia: 11 a 8

Attacco della Serbia che passa il muro e punto: 10 a 8

Errore della Serbia: 9 a 8

Time out chiamato dalla Serbia

Settimo punto per l’Italia

Punto per l’Italia: 9 a 6

Errore della Serbia: 9-5

Attacco della Serbia che va al punto: 9-4

Punto dell’Italia! 8-4

Errore della Serbia: 8-3

Attacco della Serbia: 8-2

Muro contro Egonu: 7-2 per la Serbia

6-2 per la Serbia

Challenge richiesto dalla Serbia: palla dentro

Attacco della Serbia, ma è fuori: 5-3

Errore di Egonu: 5-2

Attacco di Bosetti: 4-2

Scambio lungo, ma punto per la Serbia: 4-1

Errore dell’Italia: 3-1 per la Serbia

Punto della Serbia

Pari!

Muro dell’Italia, ma punto per la Serbia

III SET

Attacco di Egonu! Set per Italia!

Errore italiano, punto per la Serbia

Muro azzurro! 24-22

Italia avanti: 23-22

Attacco di Danesi! pari

Errore dell’Italia, Serbia in vantaggio

Muro dell’Italia! 21 pari

Punto per l’Italia: 21-20

Errore di Chirichella: 21-19

Punto di Egonu! 20 a 19 per la Serbia

Errore di Egonu: 20 a 18 per la Serbia

Attacco della Serbia e punto

Time out

Muro per Bosetti, pari 18

Punto della Serbia

Errore della Serbia: 18 a 16 per Italia

Scambio lunghissimo, punto della Serbia: 16 a 17

Out dell’Italia

Attacco di Sylla, Serbia difende, punto di Egonu: 17-14

Danesi batte, ma il punto è delle serbe

Si va al time out tecnico

Batte la Serbia, punto di Egonu! 16-13

Punto della Serbia: 15 a 13

Muro dell’Italia e punto! 15 a 12

Errore della Serbia: 14 a 12 per Italia

Attacco di Egonu e punto per Italia!

La Serbia recupera: 12 pari

Attacco di Egonu e punto!

11 pari

Punto per la Serbia: 11-10

Grande salvataggio di Sylla, ma il punto va alle serbe: 10 pari

Pallonetto di Bosetti e poi attacco: 10 a 9 per Italia

Punto per la Serbia: 9 pari

Attacco di Egonu, nono punto per Italia

Errore Italia: 8 pari

Time out tecnico: 7 a 8 per Italia

Attacco della Egonu e punto!

Errore per l’Italia: 7a 7

La Serbia sbaglia, 7 a 6 per Italia

Attacco di Egonu: 6 a 6

Punto della Serbia: 6-5

Errore della Bosetti: 5-5

Attacco e punto dell’Italia: 5-4

Attacco di Egonu, recupera la Serbia ma la palla va fuori: 4-4

Scambio lungo, punto per la Serbia che va a 4

Punto della Serbia: 3-3

Attacco di Egonu, ma è fuori: 3-2

Errore della Serbia: 3-1

Punto di Egonu: 2-1

Fuori, punto per la Serbia: 1-1

Punto per Italia

II SET

Secondo set per la Serbia: 25-14

Muro dell’Italia, ma la palla è fuori: punto per la Serbia

Scambio lungo, punto per la Serbia

La Serbia va a 22 punti

Entra Cambi per l’Italia

Punto dell’Italia: 21-14

Pallonetto della Serbia e punto con palla in diagonale: 21-13

Punto di Egonu: 20-13

Pietrini batte, ma il punto è della Serbia

Errore della Serbia: 19-12

Muro della Serbia su Churichella: 19-11

Attacca la Serbia: 18-11

Esce Sylla, entra Pietrini

Batte la Serbia, attacco di Egonu, ma la Serbia guadagna il punto

Time out tecnico

Avanza la Serbia: 16-11

Punto per la Serbia con una strettoia in diagonale: 15-11

Errore della Serbia: 14-11

Attacco della Serbia: 14-10

Scambio lungo, punto di Egonu: 12-10

Punto per la Serbia: 13-9

Grande scambio, punto per l’Italia: 12-9

Muro della Serbia, ma il punto va all’Italia

Attacco di Egonu, ma palla è fuori: 12-7

Ace della Serbia: 11-7 per loro

Attacco della Egonu, ma c’è invasione

Errore dell’Italia: 9 a 7 per la Serbia

Grande punto dell’Italia

Primo time out tecnico

Ace della Serbia: 8 a 6 per le serbe

La Serbia recupera

Attacco di Egonu: 6 pari

Attacco della Serbia, che va in vantaggio

Muro della Serbia contro Chirichella: 5-5

Batte Sylla, ma il punto va alla Serbia

Errore della Serbia

Punto confermato: 4-3 per Italia

Punto della Serbia, ma Italia chiede il Challenge

Nuovo Ace di Egonu! 4-2

Attacco di Egonu: 3-2 per Italia

Attacco della Serbia: 2-2

Ace Italia!

Recupera l’Italia con Danesi: 1-1

Scambio lungo, primo punto per la Serbia

I SET

Primo set per l’Italia!

Attacco della Serbia, siamo 24-21 per Italia

Errore dell’Italia

Attacco della Serbia, ma è out

Batte la Serbia, punto per l’Italia: 23-19

Mazzanti chiama il time out

Errore dell’Italia: 22-19

Punto della Serbia

Attacco di Egonu: 22-17

Pallonetto di Egonu

Errore dell’Italia: 21 a 17 per la Serbia

Time out: la Serbia è preoccupata

Punto di Egonu: 21 a 16

Siamo 20 a 16 per l’Italia

Punto della Serbia, il muro italiano non basta

Nuovo punto di Egonu: 19-15

Muro della Serbia: 18-15

Palla lunga dell’Italia, ma la Serbia la prende e Egonu schiaccia

La Serbia recupera: 17-14

Grande punto per l’Italia: 17-13

Punto per la Serbia

Time out tecnico

Punto dell’Italia, errore della Serbia sulla battuta

Batte Bosetti, attacca la Serbia che guadagna il punto: 15-12

Time out

Bosetti cerca l’ace, chiude l’Italia: 15-11

Attacco di Bosetti! 14-11

Attacco della Serbia: 13-11

Grande punto di Egonu: 13-10

Il challenger dice che non c’è fallo

La Serbia recupera: 12-10

Serbia in difficoltà, grande muro dell’Italia: 12-9

Punto per la Serbia

Ace di Sylla, siamo 11 a 8 per l’Italia

La Serbia sbaglia la battuta

Punto per la Serbia

Attacco di Sylla, difesa dalla Serbia

Settimo punto per la Serbia

Errore nella battuta di Egonu

Punto 9 per l’Italia di Egonu

Batte male l’Italia: 5 per la Serbia

Si va al time out tecnico: 8 a 4 per l’Italia

Punto per l’Italia che va a +4

Punto per la Serbia

Grande attacco italiano: 7-3

Sbagliano le serbe: 6-3

5-3, punto Serbia

5-2 per Italia

Muro di Danesi, 4-2 per l’Italia

Punto numero 3 per l’Italia

Serve la Serbia, 2-2

Primo punto della Serbia per un errore dell’Italia

Secondo punto per l’Italia

Batte la capitana azzurra

Lucia Bosetti, primo punto

Batte per prima la Serbia

Ofelia Malinov, Paola Egonuopposto, Miriam Sylla, Lucia Bosetti, Anna Danesi, Cristina Chirichella e Monica De Gennaro: questa la squadra dell’Italia

Grande emozione per le italiane e lo staff

È il turno dell’inno italiano

Suona l’inno della Serbia

PREPARTITA

L’Italia cerca il riscatto contro la Serbia

La sfida vale la medaglia d’oro per i Mondiali di Pallavolo 2018

Quasi terminato il riscaldamento delle azzurre

Italia Serbia Volley femminile | Finale Mondiali 2018 | Diretta streaming e tv | Ecco dove vedere live gratis la partita di pallavolo

ITALIA-SERBIA VOLLEY MONDIALI 2018 – Sabato 20 ottobre 2018 alle ore 12,40 l’Italia affronterà la Serbia nella finale dei Mondiali di Pallavolo 2018 in corso in Giappone. Italia Serbia Volley femminile finale streaming tv

> QUI IL CALENDARIO DEL MONDIALE DI VOLLEY FEMMINILE

La Rai trasmetterà le partite delle azzurre con pre e post partita, interviste, speciali, e tanto altro. Italia Serbia volley femminile finale risultato

La cura e il coordinamento dell’intero Mondiale sarà a firma di Raisport.

Italia Serbia Volley femminile | Finale Mondiali 2018 | Dove vederla in tv

Italia-Serbia, finale del Mondiale di Volley femminile 2018, andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 12,40.

Italia Serbia Volley femminile | Finale Mondiali 2018 | Dove vederla in streaming

Streaming di Italia-Serbia di pallavolo disponibile gratis su RaiPlay – occorre essere loggati.

PREVISIONI Italia Serbia Volley femminile finale streaming tv

Battere le campioni d’Europa per laurearsi campioni del Mondo. Servirà un’impresa all’Italia nella finale Mondiale contro la Serbia, in programma sabato 20 ottobre alle ore 12,40.

Impresa alla portata delle azzurre, reduci da un cammino semi-perfetto nel mondiale giapponese in cui le nostre ragazze sono state assolute protagoniste. Italia Serbia volley femminile finale risultato

Serbia che l’Italia ha già affrontato in questo Mondiale nel corso delle Final Six. La gara, inutile vista la qualificazione alle semifinali già ottenuta da parte di entrambe, venne vinta 3-1 dalle campionesse d’Europa. Ora però è un’altra storia: in palio c’è il titolo. E che titolo…

Mondiali Volley femminile 2018 | Dove vedere le partite in tv

La Rai trasmetterà in esclusiva le partite dell’Italia al Mondiale di Volley femminile 2018, in programma in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre.

La cura e il coordinamento dell’intero Mondiale sarà a firma di Raisport.

Tutte le partite dell’Italia, per lo più in programma all’alba, andranno in onda in diretta su Rai 2 e su Raisport + HD.

Mondiali Volley 2018 | Dove vedere le partite in streaming

Le partite dei Mondiali di Volley femminile 2018 saranno visibili anche in streaming tramite Rai Play. Italia Serbia volley femminile finale risultato