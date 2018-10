Gp Stati Uniti (Austin) | Formula 1 | Risultato | Ordine d’arrivo | Classifica piloti

Qui tutti gli aggiornamenti sulla gara di Austin, in programma domenica 21 ottobre alle ore 20,10

GP Stati Uniti (Austin) | Formula 1 | Dove vederlo in streaming e tv

Si torna in pista. Dopo il Gp del Giappone (vinto da Hamilton, sempre più vicino al titolo mondiale), la Formula 1 è pronta a far rombare di nuovo i motori.

Domenica 21 ottobre alle ore 20,10 prende il via il GP degli Stati Uniti 2018 sul circuito delle Americhe ad Austin, diciottesima prova del Mondiale di F1 che potrebbe valere il titolo per il pilota della Mercedes Luis Hamilton.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming il Gran Premio degli Stati Uniti (Austin) 2018 •

Il programma e gli orari

Venerdì 19 ottobre

ore 17.00 – Prove libere 1

ore 21.00 – Prove libere 2

Sabato 20 ottobre

ore 20.00 – Prove libere 3

ore 23.00 – Qualifiche

Domenica 21 ottobre

ore 20.10 – Gara

Dove vederlo in tv

Il GP degli Stati Uniti (Austin) 2018 sarà trasmesso in diretta televisiva per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport F1: prove libere (venerdì e sabato), qualifiche (sabato) e gara (domenica) saranno trasmesse integralmente.

Il GP degli Stati Uniti (qualifiche e gara) sarà visibile anche in chiaro, sempre in diretta, sul canale TV8.

Partenza alle ore 20,10.

Dove vederlo in streaming

Il GP degli Stati Uniti (Austin) 2018 sarà visibile per gli abbonati Sky tramite il servizio Sky Go, che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili.

Previsioni

Mondiale a un passo per Luis Hamilton che dopo il trionfo in Giappone punta ad alzare il titolo iridato ad Austin. La sua Mercedes è la strafavorita per la vittoria del Gp. Alle sue spalle il pilota Ferrari Sebastian Vettel, reduce dalla delusione nel Gp di Suzuka e ormai quasi certo di aver perso il duello Mondiale, e il compagno di squadra Valterri Bottas.

Un gradino più indietro l’altro ferrarista Kimi Raikkonen.

Classifica piloti