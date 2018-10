Governo ultime news | Le notizie sul governo e sulla politica italiana | Le notizie del giorno in Italia | Diretta Live ( aggiornare la pagina per le ultimissime )

GOVERNO ULTIME NEWS – Sabato 20 ottobre – ore 18.00 – Salvini: “Si chiudono giorni surreali”. Di Maio: “Ora Stato amico”. “Finalmente si chiudono due o tre giorni surreali: nessuno aveva intenzione di ‘scudare’ e regalare. Ma le polemiche di questi giorni hanno portato non ad un passo indietro ma un passo avanti”. Così il vicepremier Matteo Salvini ha commentato l’approvazione del decreto fiscale.

“Con il decreto fiscale così formulato abbiamo ribadito all’unanimità che non c’è nessuna volontà di favorire capitali all’estero né di fornire esimenti penali: si crea uno Stato amico”, ha detto l’altro vicepremier, Luigi Di Maio.

ore 17.30 – Cdm finito: accordo raggiunto. Il Consiglio dei ministri è finito: è stato raggiunto un accordo sul decreto fiscale tra M5s e Lega.

“Abbiamo approvato il dl fiscale nella sua stesura definitiva”, ha detto al termine il premier Giuseppe Conte. “Vengono ribadite le coordinate originarie”, ha aggiunto.

Il provvedimento “non riguarderà le attività finanziarie patrimoniali detenute all’estero, non ci interessa offrire scudi per capitali all’estero”, ha sottolineato Conte.

Il decreto fiscale “non contiene alcuna causa di non punibilità, mentre vengono ribadite le coordinate originarie della dichiarazione integrativa che riguarderà il 30 per cento in più a integrazione di quanto dichiarato con il tetto massimo di 100mila euro per ciascun anno di imposta”.

ore 15.10 – Iniziato il Consiglio dei ministri sul condono. È terminato il vertice a tre fra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. È iniziato il Consiglio dei ministri che dovrà fare chiarezza sul decreto fiscale collegato alla manovra.

ore 13.30 – Salvini e Di Maio a Palazzo Chigi. Il Consiglio dei ministri non ha ancora avuto inizio. I due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sono entrambi a Palazzo Chigi da più di mezz’ora. I due sono in riunione insieme con il premier Giuseppe Conte.

Dopo il chiarimento ci sarà la discussione in Cdm.

ore 12.00 – Di Maio: “In Cdm senza condono e con amici ritrovati” – “Smettiamola: io propongo di andare in consiglio dei Ministri, togliamo il condono per gli evasori e lasciamo la pace fiscale. La Lega ha detto che non vuole il condono e questo li rende gli amici ritrovati”, ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio prima dell’inizio del Cdm previsto per le 13

ore 11.45 – Commissario Ue Salute “scioccato” da Salvini. “Scioccato” dagli attacchi all’Europa del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Il commissario Ue per la Salute e la Sicurezza alimentare, il lituano Vytenis Andriukaitis, ospite del Forum della Coldiretti di Cernobbio, si è detto “scioccato” dagli attacchi all’Europa del vicepremier italiano Matteo Salvini, intervenuto prima di lui.

“Vi parlo a cuore aperto: oggi non mi sento a mio agio”, ha esordito Andriukaitis, aggiungendo di “aver avuto la sensazione di essere stato insultato, visto che Salvini ha punta il dito contro Bruxelles affermando che è nemica dell’Italia”.

ore 10.00 – Decreto fiscale, Salvini: “Stavolta chiederò una copia”. “Conte ha la mia stima e ha sempre ragione, l’unica cosa è che stavolta chiederò che quando lui leggerà il decreto e Di Maio prenderà nota, una copia la voglio anche io. Altrimenti poi non vorrei che si ricominciasse da capo. È un fraintendimento, un misunderstanding”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a poche ore dal Consiglio dei ministri di oggi che dovrà rivedere le norme contenute del decreto fiscale collegato alla manovra.

Venerdì 19 ottobre – ore 22.50 – L’agenzia di rating Moody’s taglia il rating dell’Italia a Baa3: l’outlook è stabile (leggi sotto).

Moody’s sostiene che le cause del declassamento di un notch del rating italiano sono da ricercare in “un indebolimento della politica fiscale con un deficit di bilancio più alto per i prossimi anni che l’agenzia aveva assunto in precedenza”, come riporta Agi. Leggi qui l’articolo completo.

Nei prossimi anni, prosegue Moody’s, il debito pubblico italiano si stabilizzerà in rapporto al Pil intorno all’attuale 130 per cento, piuttosto che iniziare la fase discendente così come era atteso.

Il trend del debito pubblico è soggetto alla debolezza delle prospettive economiche che potrebbe alla fine comportare un ulteriore aumento del debito stesso dal già alto livello attuale.

Secondo Moody’s, “lo stimolo fiscale” contenuto nella manovra “fornirà un impulso alla crescita più limitato rispetto a quanto ipotizza il governo”.

Dopo un temporaneo aumento della crescita dovuto alla politica fiscale espansiva, Moody’s si aspetta che il Pil torni a un livello intorno all’1 per cento.

Sempre secondo Moody’s, i programmi di politica fiscale ed economica del governo non comprendono un’agenda coerente di riforme che spinga, in modo sostenuto, la crescita dell’Italia attualmente inferiore ai propri partner.

L’outlook stabile riflette il rischio sostanzialmente bilanciato al livello di rating Baa3. Secondo Moody, l’Italia mostra ancora importanti punti di forza del credito che bilanciano l’indebolimento delle prospettive fiscali.

Tali punti di forza comprendono un’economia molto ampia e diversificata, una solida posizione estera con avanzi delle partite correnti e una posizione di investimento internazionale pressoché equilibrata. Le famiglie italiane hanno inoltre un alto livello di ricchezza e un importante cuscinetto contro gli shock futuri oltre a rappresentare una potenziale fonte di finanziamento per il governo, riporta l’Agi.

ore 17.40 – Palazzo Chigi: “In bozza manovra non c’era dichiarazione integrativa”. “La bozza del decreto fiscale che gli uffici hanno fatto trovare durante il Consiglio dei Ministri non conteneva la dichiarazione integrativa di cui all’articolo 9: questa norma risultava in bianco proprio perché l’accordo politico è stato raggiunto poco prima e gli uffici non hanno fatto in tempo a tradurlo sul piano della formulazione tecnico-giuridica”, si legge in una nota di Palazzo Chigi sul caso della norma che, secondo Luigi Di Maio, sarebbe stata aggiunta in un secondo momento a sua insaputa.

ore 16.00 – Salvini: “Il governo va avanti. Non faccio un regalo al Partito Democratico”. Salvini conferma stima e considerazione a Conte e Di Maio, assicura che non vuole una crisi di governo, auspica che lo stesso valga per M5s ma lancia un messaggio molto chiaro: “Basta scherzetti. Ho aspettato due giorni ma non voglio passare per scemo”. E su Facebook avverte che “quando ci vuole, ci vuole”.

Quel decreto c’era “quei fogli sono a Palazzo Chigi, lo dico a anche beneficio degli elettori 5 stelle” e ripete più volte che “io ero in mezzo tra i due, Conte aveva i fogli e Di Maio verbalizzava con me in mezzo ma passare noi per quelli che hanno fatto il condono proprio no”.

“Il governo non salta. Non ho nessuna intenzione fare questo regalo al Pd e agli speculatori. Questo governo ha il diritto e il dovere di andare avanti, però è da due giorni che gli amici M5s dicono tante cose e io non sono nato per condonare niente a nessuno. Io per scemo non ci passo”.

ore 15.00 – Salvini: “Il governo va avanti ma la mia pazienza ha un limite”. “Se lo spread arriva a 350 è un problema. Io domani vado a Roma sereno, riscriviamo e rileggiamo tutto però, ripeto, la verità è che in quel Consiglio dei Ministri Conte leggeva e Di Maio scriveva, quindi si accordassero tra di loro e si riparte. A me del condono non frega un accidente”, ha detto Matteo Salvini da Mezzocorona in Trentino.

Alla domanda se sentirai Di Maio, il vicepremier ha risposto: “Li sentirò tutti, il governo va avanti, ci mancherebbe altro, l’importante è che nessuno cambi idea un’altra volta. La pazienza ha un limite”.

ore 14.45 – Moscovici: “In Italia c’è un’esplosione di ineguaglianze sociali”. “La crisi economica ha fatto sprofondare questo meraviglioso paese, l’Italia, in un periodo buio, dal quale non è ancora del tutto uscito”, ha affermato il commissario Ue, Pierre Moscovici, in un intervento al Forum italo-francese dell’Aspen Institute.

“L’economia italiana sta andando meglio ma è allo stesso tempo segnata da un’esplosione di ineguaglianze sociali tra regioni, tra categorie sociali, tra generazioni”.

“Lo scarto tra ricchi e poveri si allarga e raggiunge il triste record di primo paese europeo per numero di poveri con 10 milioni di persone che non riescono a far fronte a spese impreviste a pagare l’affitto o addirittura a curarsi”, ha affermato. Secondo Moscovici è necessario “rompere la spirale di ineguaglianze e di affrontare al più presto queste divergenze crescenti in seno ai paesi e tra gli stati”.

ore 14.15 – Conte: “Il Consiglio dei ministri di domani scioglierà tutti i nodi”. “Ultima giornata di appuntamenti qui a Bruxelles, dove ho partecipato al Consiglio europeo e al vertice Asem. Nel pomeriggio, dopo un incontro bilaterale con il primo ministro cinese Li Keqiang, rientrerò a Roma e lavorerò alla preparazione del Consiglio dei ministri fissato domani al fine di affrontare e chiudere definitivamente i nodi ancora da sciogliere sul decreto fiscale”, ha scritto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, su Facebook.

13.51 – Toninelli: “O il ministero dei Trasporti cambia, o chiude”. Il ministro del M5s si è scagliato contro l’eccessiva burocrazia del Mio. “Bisogna ribaltare completamente il sistema, perché un ministero di questo tipo può chiudere”.

“Stiamo assumendo 250 nuovi ingegneri e abbiamo creato un archivio informatico nazionale sulle opere pubbliche, per creare una mappa nazionale delle infrastrutture”.

ore 12.38 – Manovra, Bonafede (M5S): “Nessun condono”. “Non c’è stata nessuna serie di condoni. Il decreto fiscale domani verrà discusso nuovamente in consiglio dei ministri e questo dimostra che il M5s ci tiene a tenere alta la soglia dei valori fondamentali alla base del nostro percorso”.

“Nessun cittadino italiano vuole che ci siano scudi fiscali”, lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede,

ore 12.00 – Fondi Lega, inchiesta TPI: pm di Genova potrebbe sentire l’ex segretaria di Bossi. Dopo l’intervista esclusiva a TPI (leggi qui l’inchiesta realizzata da Giuseppe Borello e Andrea Sceresini) in cui parla dei 49 milioni di euro della Lega svaniti nel nulla, chiamando in causa l’attuale segretario del Carroccio e ministro dell’Interno Matteo Salvini, Daniela Cantamessa, storica ex segretaria di Umberto Bossi, potrebbe essere sentita dai pm di Genova

“Parleremo della questione con i colleghi – ha detto il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi – e valuteremo se sentirla”.

ore 11.30 – Fico: “Siamo diversi dalla Lega. Se rimane il condono è un problema”. “Per me tutto ciò che non è all’interno del contratto di governo non può essere nelle leggi e nelle norme”, ha detto il presidente della Camera Roberto Fico per il quale “il condono, lo scudo fiscale, non sono all’interno del contratto e quindi non vanno approvati”.

“Il Movimento non solo non capirebbe ma non potrebbe proprio in alcun modo votarli”, ha concluso.

Sulla questione migranti, per cui Fico si è più volte scontrato con il vicepremier Matteo Salvini, ha il presidente della Camera ha risposto: “Se Salvini vuole parlare con me e avere risposte, deve farlo sui contenuti, senza dire ‘faccia il presidente della Camera’ o che assomiglio a Fini a destra e a Boldrini a sinistra”.

“Adesso parlo da rappresentante di un’istituzione ma tutto il mio background appartiene alla nascita e alla costruzione del Movimento 5 Stelle”, ha aggiunto.

ore 10.39 – Manovra, critiche dall’Austria: “Il progetto di bilancio dell’Italia deve cambiare”. “Nella lettera inviata all’Italia la Commissione ha detto chiaramente che il progetto di manovra deve cambiare, penso che sia decisivo”, ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz.

ore 10.08 – Salvini: “Domani sarò a Roma, basta polemiche”. Il vicepremier chiude così la vicenda del consiglio dei ministri convocato dal presidente del Consiglio Conte, al quale Matteo Salvini si sarebbe rifiutato di andare. “Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi”.

ore 9.49 -Manovra, Centinaio: “Nessuna manina, il governo non è la ‘Famiglia Addams'”. Il decreto sulla pace fiscale non è stato manipolato. Lo chiarisce il ministro delle Politiche agricole, il leghista Gian Marco Centinaio, a margine del vertice della Coldiretti a Cernobbio. “Manine non ne vedo, non è mica la famiglia Addams”, ha ironizzato il ministro.

ore 08.15 – Spread Btp-Bund sopra i 330 punti, al top da cinque anni. Stamattina lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi è salito a 332 punti. Si tratta del livello più alto dal 2013.

Ieri sera lo spread aveva toccato i 327 punti. Il rendimento tocca il 3,738 per cento.

ore 7.21 – Manovra, Giorgetti: “La ‘manina’ è dentro ai 5 Stelle”. “Sono una persona per bene, non consento a nessuno di alludere a complotti e trame oscure, con dichiarazioni così scomposte”, risponde il sottosegretario in quota Lega alle accuse di una manipolazione del testo sulla manovra finanziaria.

“Se si continua ad attaccare chi prova a tenere in piedi la baracca, il governo non andrà molto lontano. Spero Luigi Di Maio ci vada davvero, in procura. Scoprirà che la famosa “manina” è in casa loro, ha spiegato in un’intervista a La Repubblica.

“Ma occhio, così loro si vanno a schiantare. Per dieci giorni al ministero dell’Economia è stato discusso il passaggio della cosiddetta pace fiscale relativo alla dichiarazione integrativa”

“Il presidente Conte con Salvini e Di Maio, nel vertice che precedeva il Consiglio dei ministri di lunedì, hanno deciso di porre un limite di 100 mila euro e la norma è stata formulata nella sua interezza, nel testo che conoscete tutti”.

Giovedì 18 ottobre – ore 20.45 – Salvini conferma: “Nessun Consiglio dei ministri”. Salvini stoppa Conte e i 5 Stelle: “Il decreto fiscale non cambia. Ognuno si prenda le sue responsabilità”. E dal Carroccio fanno sapere che alla riunione non andrà nessuno dei ministri leghisti.

ore 19.30 – Conte: “Sabato Consiglio dei ministri sul decreto fiscale”. “Sabato mattina ci sarà un Consiglio dei ministri perché porterò il risultato della rilettura e avremo quindi la possibilità di confermare o nel caso dirimere qualche dubbio politico che è sorto”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a proposito delle polemiche sul decreto fiscale.

ore 19.10 – Salvini alla Commissione Ue: “Non rompeteci le scatole”. “Per l’Italia decidono gli italiani, non rompeteci le scatole, lasciateci lavorare”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini rispondendo alla lettera della Commissione europea sulla manovra.

“Mi viene il dubbio che vogliano un’Italia serva, impaurita, disoccupata, arrabbiata, in ginocchio, per portarci via le uniche imprese sane”, ha aggiunto Salvini.

ore 18.45 – Manovra, la lettera della Commissione Ue: “Deviazioni senza precedenti”. La Commissione europea ha inviato al governo italiano la lettera in cui contesta formalmente la manovra approvata dal Consiglio dei ministri.

Secondo la Commissione, la decisione del governo italiano di pianificare “un’espansione fiscale vicina all’1 per cento di Pil, contro l’aggiustamento di bilancio raccomandato dal Consiglio dell’Unione europea, e la dimensione della deviazione (un divario di circa l’1,5 per cento del Pil) sono senza precedenti nella storia del Patto di Stabilità e Crescita”.

ore 16.50 – Salvini: “Nel decreto fiscale nessuna manina”. “Io quello che abbiamo discusso per ore ed ore in Consiglio dei ministri l’ho trovato scritto, nessuna manina”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Bolzano per un comizio elettorale.

“Il decreto è quello e quello resta non possiamo approvare un decreto e modificarlo il giorno dopo. Poi non so se ci sono dibattiti all’interno dei Cinque Stelle”, ha aggiunto Salvini.

Il vicepremier ha anche smentito la possibilità di una nuova convocazione del Consiglio dei ministri. “Domani sono in Trentino e domenica entro in clima derby (inteso come Inter-Milan, ndr). Io vado avanti come sul tunnel del Brennero, è inutile fare buchi e poi fermarsi”, ha detto Salvini.

ore 13.31 – Cucchi, il ministro Trenta: “Ieri bell’incontro, abbiamo espresso la nostra unità”. “L’incontro con Ilaria Cucchi e il comandante dei carabinieri è stato molto bello anche perché è una di quelle questioni divisive su cui dobbiamo esprimere la nostra unità. E penso che ieri sera lo abbiamo fatto”, ha detto il ministro della Difesa Elisabetta Trenta.

All’uscita dell’incontro, durato circa 1 ora, il ministro aveva dichiarato emozionata: “Credo che in tanti dobbiamo chiedere scusa. Erano molti quelli che dovevano vedere e non hanno visto”.

ore 13.14 – Condono, Fico: “Contrario allo scudo fiscale”. “Al di là di cosa sia successo, su cui il consiglio dei ministri vedrà nella sua interlocuzione, sono fermamente contrario a che ci sia questo articolo”.

Lo ha dichiarato il presidente della Camera Roberto Fico, sottolineando di essere contrario allo scudo fiscale.

ore 12.45 – Manovra, Tria: “Con l’Unione abbiamo un dialogo costruttivo”. Abbiamo trasmesso all’Ue il documento programmatico del Def. Con l’Europa abbiamo un dialogo costruttivo, questa sera incontreroò il commissario Moscovici”, ha affermato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, intervenendo all’assemblea di Assolombarda.

ore 12.00 – Manovra, pronta la lettera della Commissione – La lettera della Commissione dell’Unione europea di avvertimento e richiesta chiarimenti sul bilancio 2019 partirà tra questa sera e domani, e sarà spedita almeno a 5 paesi: oltre all’Italia, Francia Belgio, Spagna e Portogallo.

ore 9.30 – Conte: “Non è la Manovra che si aspettava la Commissione. Le reazioni sono comprensibili”. “Mi rendo perfettamente conto che non è questa la manovra che si aspettavano dalla Commissione, è comprensibile che ci siano delle reazioni, mi aspetto delle osservazioni critiche ma discuteremo: più passa il tempo e più mi convinco che la manovra è molto bella”, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte prima di partecipare alla seconda giornata di vertice Ue.

ore 8.30 – Lo spread apre a 311 punti. Lo spread tra Btp e Bund, nelle prime contrattazioni, si attesta a 311 punti, dopo aver chiuso ieri a quota 309. Il tasso del rendimento del decennale è al 3,583 per cento, dopo una chiusura al 3,565 per cento.

Salgono le tensioni sulla manovra, dopo le accuse del vicepremier Luigi Di Maio, che ha sostenuto che il testo inviato al Quirinale che contiene la pace fiscale sia stato manipolato. Il Colle nega di aver ricevuto il testo, il premier Giuseppe Conte lo blocca. Anche La Lega risponde: “noi seri, non sappiamo niente di decreti truccati”:

ore 7.40 – Europee, Salvini: “I sovranisti mi vogliono alla presidenza della Commissione. In un’intervista a Repubblica sull’aereo che lo porta a Mosca, il vicepremier Matteo Salvini ha detto che i populisti europei vorrebbero che fosse lui il loro candidato per sostituire Jean-Claude Juncker dopo le elezioni europee del 2019.