La lista dei 22 divieti che una ragazza ha imposto al suo fidanzato

“Non devi seguire ragazze single sui social”, “Se qualche ragazza ti si avvicina, devi allontanarti” e ancora “Se vedo ragazze intorno a te ti uccido”.

Questi sono solo alcuni dei folli divieti che una ragazza ha imposto al suo fidanzato. La lista è lunga, tanto che ne include 23. E lui, il ragazzo, ha deciso di renderla pubblica su Twitter. Ovviamente la lista ha fatto il giro del web suscitando indignazione nei confronti di una ragazza fin troppo gelosa e possessiva.

Gli obblighi che la ragazza ha redatto per il suo fidanzato hanno creato un dibattito su Twitter: c’è chi parla di ironia e chi invece riconosce degli avvertimenti che suonano più come minacce.

Ecco un parte della lista dei 22 divieti imposti dalla ragazza al suo fidanzato:

Non devi avere il numero di ragazze single sul tuo cellulare;

Non devi seguirle sui social network;

Non puoi uscire con gli amici più di due volte a settimana;

Non puoi guardare le ragazze single;

Se qualche ragazza ti sia avvicina, devi allontanarti;

Non puoi bere, se non in mia compagnia;

Se andassimo a vivere insieme, nessuna ragazza verrà a casa nostra;

Se andassimo a vivere insieme, raramente i tuoi amici verranno a trovarci;

Se ti becco con qualche ragazza, ti uccido;

Se dico “Salta”, tu rispondi “Quanto in alto, principessa?”.

Ecco come la gelosia può essere positiva per noi stessi: leggi qui l’articolo.

Difficilmente ammettiamo di provare questo sentimento ma in realtà può essere in grado di rivelarci qualcosa di profondo e positivo che si trova dentro di noi. La gelosia è sconcertante, misteriosa e pervasiva, difficilmente ammettiamo di provare questo sentimento.

Ci rende vulnerabili e a volte ci fa sentire in colpa perché crediamo di essere gli unici, i soli a provare questa sensazione. A quel punto invidiamo persino chi ci sembra esserne immune, vorremmo riuscire a essere più corretti verso l’altro e più giusti. E ci sforziamo di cacciare questo sentimento cattivo. Ma chi non è mai stato colpito da questa sensazione almeno una volta nella vita?