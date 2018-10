Cosa è la Leopolda?

COSA È LA LEOPOLDA – La Stazione Leopolda fu la prima stazione ferroviaria di Firenze. Ultimata nel 1848 e intitolata Leopolda in onore del Granduca regnante, la stazione nei pressi della Porta al Prato costituiva il capolinea della prima ferrovia pubblica, costruita in territorio toscano come collegamento commerciale tra la città di Firenze e quella di Livorno.

Poco dopo la proclamazione del Regno d’Italia nel 1861, tutto il traffico ferroviario fu smistato nell’altro terminale denominato stazione di “Santa Maria Novella” e la Stazione Leopolda chiuse i battenti non riacquistando più il suo compito originario.

La stazione Leopolda oggi a Firenze

La Stazione Leopolda è articolata quasi interamente in un unico spazio posto sotto un tetto a struttura metallica suddiviso in due campate larghe 15 metri e lunghe 140 metri (Area 1) e 100 metri (Area 2); l’altezza media è di 7,50 metri, nella parte finale dell’Area 1 supera i 12 metri.

Il piazzale esterno di 1.100 mq è stato ristrutturato da Gae Aulenti nel 1996.

Lo spazio Alcatraz

Lo spazio Alcatraz è un ex magazzino, annesso alla stazione, articolato su 2 piani per una superficie totale di circa 1.500 mq. Il piano terreno è caratterizzato da una parte centrale di 500 mq dalla quale si accede a una serie di locali che occupano 280 mq, tutti dotati di finestre.

I due piani superiori hanno una struttura a ballatoio a cornice rettangolare per un totale per piano di 250 mq e sono caratterizzati da una serie di scaffalature in cemento armato prefabbricato, utilizzate un tempo come deposito delle ferramenta. Al primo piano, oltre al ballatoio, si trovano altri 280 mq di superficie articolati in diverse stanze, che, come per quelle al piano terreno, sono dotate di finestre.

La Stazione Leopolda è dotata di tutti i principali e più moderni servizi fieristico-espositivi e la sua esperta struttura operativa è in grado di far fronte ad ogni esigenza tecnica e organizzativa.

La Leopolda di Matteo Renzi | Leopolda9

In gergo politico la Leopolda indica un appuntamento annuale ideato Matteo Renzi e Giuseppe Civati a partire dal 2010.

Una kermesse strettamente legata all’ex sindaco di Firenze ed ex presidente del consiglio ora senatore del Partito Democratico.

Le edizioni:

5-7 novembre 2010 Prossima fermata Italia 28-30 ottobre 2011 Big Bang 16-18 novembre 2012 Viva l’Italia viva 25-27 ottobre 2013 Diamo un nome al futuro 24-26 ottobre 2014 Il futuro è solo l’inizio 11-13 dicembre 2015 Terra degli Uomini 4-6 novembre 2016 E adesso il futuro 24-26 novembre 2017 L8-In/Contro 19-21 ottobre 2018 Ritorno al futuro

