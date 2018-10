Afghanistan, attentati ai seggi nel giorno delle elezioni: morti e feriti

Diverse esplosioni con morti e feriti sono state registrate in alcuni seggi di Kabul, capitale dell’Afghanistan, nel giorno delle elezioni parlamentari.

Secondo un primo bilancio, le vittime sono almeno tre, a cui si aggiungono una trentina di feriti.

Secondo il ministero dell’Interno, sono stati segnalati in totale 15 attacchi, per la maggior porte con ordigni artigianali e razzi. Le esplosioni non sono state rivendicate.

La ong italiana Emergency ha riferito su Twitter che almeno trenta persone sono state trasportate in un ospedale gestito dall’organizzazione. Tra loro c’era un bambino morto.

In un quartiere nord-occidentale della città, una bomba è detonata vicino a un seggio mentre due poliziotti stavano cercando di disinnescarla: i due poliziotti e due civili sono rimasti feriti.

Nel distretto di Nari, nel nord-est della provincia di Kunar, i Taliban hanno sparato sulle strade che conducevano ai seggi elettorali, ferendo due donne.

Nella provincia centrale di Ghor, inoltre, i Taliban hanno teso un’imboscata e ucciso quattro poliziotti locali che si stavano recando in un centro elettorale di Firozkoh.

Le elezioni erano state rimandate diverse volte a causa di problemi legati al sistema elettorale e alla sicurezza. Dieci candidati sono rimasti uccisi negli attentati condotti dai Taliban.

Il governo ha rinviato di una settimana il voto nella provincia di Kandahar, dopo l’ultimo attentato rivendicato dai talebani in cui è rimasto ucciso il capo della polizia provinciale, il generale Abdul Raziq.

Le elezioni parlamentari sono state posticipate da tre anni a causa della forte instabilità che regna nel paese. Inizialmente, l’appuntamento alle urne era stato fissato per luglio del 2017, ma si era deciso di rimandare le elezioni a causa di alcune dispute politiche sulla registrazione degli elettori.

I cittadini infatti possono votate in qualsiasi area del paese, il che comporta un alto rischio di frodi elettorali: la stessa persona potrebbe votare più volte in sedi elettorali diverse.

Le elezioni del 20 ottobre sono importanti non solo perché forniscono una prima indicazione di quello che potrebbe essere il risultato delle presidenziali, ma anche perché dimostrano quanto controllo il governo effettivamente ha sul paese.

In diverse regioni dell’Afghanistan, infatti, il potere è ancora nelle mani dei talebani, che hanno più volte fatto ricorso alla violenza per disincentivare la partecipazione dei cittadini alle elezioni.