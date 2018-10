Ultimi sondaggi elettorali | Elezioni 2018 | Gli aggiornamenti, le news e le proiezioni, sondaggio dopo sondaggio | Partiti | Ultimo aggiornamento: 8 ottobre

Sono passati oltre sette mesi dalle elezioni del 4 marzo 2018 (qui tutte le ultime notizie). Ma chi voterebbero oggi gli italiani? Gli ultimi sondaggi elettorali.

18 ottobre – Sondaggio Demopolis: M5S in crescita, si riduce il distacco dalla Lega

Secondo un sondaggio realizzato dall’istituto Demopolis, si riduce il distacco tra Lega e Movimento Cinque Stelle con il partito guidato dal vicepremier Luigi Di Maio in crescita al 30 per cento.

La Lega resta comunque prima forza politica del Paese, con un consenso che attualmente si aggira intorno al 31,5 per cento, mentre il Partito democratico resta stabile sopra il 17 per cento.

I risultati in sintesi:

Lega 31,5 per cento

M5S 30 per cento

Pd 17,4 per cento

Forza Italia 8,3 per cento

Fratelli d’Italia 3,2 per cento

Leu 2,1 per cento

+Europa 2 per cento

17 ottobre – Sondaggio Eurobarometro: in Italia solo il 44 per cento voterebbe per restare nell’Ue

Se in Italia si tenesse un referendum come quello sulla Brexit, solo il 44 per cento dei cittadini voterebbe per la permanenza nell’Unione Europea. È il dato più basso tra tutti i paesi dell’Ue, inferiore anche a quello del Regno Unito.

A livello europeo la media dei pro-Ue è del 66 per cento (17 per cento quella dei favorevoli all’uscita dall’Unione), 22 punti in più rispetto all’Italia. I dati sono emersi da un sondaggio di Eurobarometro.

Il 32 per cento degli italiani, in un referendum di questo tipo, sarebbe indeciso su come votare.

15 ottobre – Sondaggio Ixè: Lega e Movimento 5 Stelle raggiungono il 60 per cento dei consensi; Demopolis: 52 per cento italiani favorevole alla manovra

A ottobre due alleati di governo crescono entrambi di mezzo punto rispetto a settembre, stando ai numeri riportati da Ixè. La Lega arriva al 31,8 per cento, mentre il Movimento 5 Stelle rimane stabile sopra il 28.

Le altre forze politiche continuano a perdere punti nelle intenzioni di voto. Rispetto a settembre, il Partito democratico cala al 17 per cento, Forza Italia sotto al 9 per cento e Fratelli d’Italia al 2,6 per cento.

Secondo l’Istituto demopolis, il 52 per cento degli italiani esprime una valutazione positiva della manovra economica. Contrario invece il 38 per cento.

Sull’innalzamento del debito al 2,4 per cento, il 48 per cento ritiene sia una misura necessaria, mentre il 37 per cento del italiani la reputa inopportuna.

12 ottobre – Supermedia Agi-Youtrend: frenano Lega e M5s, la manovra non risparmia i partiti di governo

Per la prima volta dalle elezioni del 4 marzo i sondaggi non premiano Lega e Movimento 5 Stelle. Secondo i sondaggi di Supermedia, il gradimento verso i partiti di governo non è cambiato rispetto alla settimana precedente, con la Lega ferma al 31,4 per cento e M5S al 28,6 per cento.

Poco ottimisti anche i risultati delle forze di opposizione, con il Pd al 16,3 per cento e Forza Italia all’8,9 per cento.

Pesano gli effetti della manovra economica: secondo la rilevazione dell’8 ottobre 2018 dell’istituto Tecné, il numero di italiani che esprime un giudizio favorevole verso la manovra è pari al 40 per cento, mentre il 42 per cento degli italiani si dice contrario.

9 ottobre – Sondaggio Ipsos per Corriere della Sera: boom Lega nel NordEst, 22 per cento al Sud

Il Corriere della Sera ha pubblicato un sondaggio per aree territoriali realizzato da Ipsos: il M5S cala ovunque, resiste sopra il 40 per cento solo nel Mezzogiorno. Al Nord la Lega sfiora il 48 per cento e consolida il suo vantaggio sui 5 Stelle. A livello nazionale si tratta del 33,8% contro il 28,5.

I risultati in sintesi:

Lega 33,8 per cento

M5S 28,5 per cento

Pd 17,1 per cento

Forza Italia 7,8 per cento

Fratelli d’Italia 2,4 per cento

Leu 2,4 per cento

+Europa 1,9 per cento

Altri centro sinistra 0,6 per cento

Altri 4,9 per cento

9 ottobre – Sondaggio Swg per TgLa7: Lega e M5S in calo, Pd in ripresa

Il TgLa7 ha diffuso, come ogni lunedì, i risultati del sondaggio settimanale condotto dall’istituto Swg. La rilevazione ha messo in evidenza una parziale inversione di tendenza nel trend degli ultimi mesi, con la Lega e il Movimento Cinque Stelle che perdono rispettivamente 1,2 e 0,8 punti percentuali, a fronte di una crescita dell’1,5 per cento del Partito democratico.

I risultati in sintesi:

Lega 31 per cento

M5S 29 per cento

Pd 17,2 per cento

Forza Italia 8,3 per cento

Fratelli d’Italia 3,5 per cento

Più Europa 2,7 per cento

Liberi e Uguali 2,3 per cento

Potere al Popolo 2,1 per cento

8 ottobre – Sondaggio Demopolis: le critiche al Def non scalfiscono Lega e M5S

Le polemiche seguite alla nota di aggiornamento al Def non sembrano scalfire la popolarità del Governo. Secondo un sondaggio Demopolis condotto il 2 ottobre, Lega e M5S insieme raccolgono un consenso pari a circa il 63,5 per cento.

La Lega è stimata al 32,5 per cento, i Cinque Stelle al 31.

Il Partito democratico è invece in calo al 16,5 per cento.

I risultati in sintesi:

Lega 32,5 per cento

M5S 31 per cento

Pd 16,5 per cento

Forza Italia 8,6 per cento

Fratelli d’Italia 3,4 per cento

Liberi e Uguali 2,3 per cento

6 ottobre – Sondaggio Ipsos per Corriere della Sera: la Lega sfiora il 34 per cento

La Lega continua a crescere nei sondaggi sfiorando il 34 per cento dei consensi, quasi il doppio rispetto ai risultati raggiunti alle elezioni del 4 marzo (17,4 per cento). Meno positivi i dati del Movimento 5 Stelle, che vede invece il suo indice di gradimento fermo al 28,5 per cento, in calo rispetto al mese precedente.

Poco incoraggianti anche i dati relativi al Partito Democratico, che resta fermo al 17,1 per cento. Questo lo scenario che emerge dai dati presenti nel sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera.

I dati in sintesi:

Lega 33,8 per cento

M5S 28,5 per cento

Pd 17,1 per cento

Forza Italia 7,8 per cento

Fratelli d’Italia 2,4 per cento

Liberi e Uguali 2,4 per cento

4 ottobre – Sondaggio Istituto Piepoli per Porta a Porta

Queste le ultime rilevazioni dell’Istituto Piepoli per Porta a Porta: Lega e Movimento 5 Stelle insieme sfondano il muro del 60%

4 ottobre – Sondaggio Ipsos per Corriere della Sera

I cittadini italiani sono divisi sul reddito di cittadinanza. La divisione ricalca anche una ripartizione geografica. Secondo un sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera, il reddito di cittadinanza è apprezzato dal 44 per cento degli elettori, contro un 46 per cento di critici.

Nel dettaglio, i contrari si concentrano nelle regioni del Nord-Ovest, Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte e Lombardia, e nel Triveneto.

In queste aree i favorevoli sono il 37,38 per cento, mentre i contrari il 53 per cento.

Nelle regioni del Centro-Sud (Lazio Abruzzo, Molise e Campania) invece i favorevoli superano il 50 per cento. I giudizi favorevoli al reddito di cittadinanza che vengono espressi nelle regioni “rosse” (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche), e nelle regioni del Sud e nelle Isole (Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), sono pari invece al 45 per cento, e i negativi al 44 per cento nelle regioni rosse e al 40 per cento nelle regioni del Sud.

1 ottobre – Sondaggio SWG per La7

La Lega di Salvini continua a crescere, il Movimento 5 Stelle riduce il gap con i suoi allegati di governo, il Pd scente sotto quota 16%.

È questo il verdetto dell’ultimo sondaggio di Swg che mostra il trend positivo dei due partiti di maggioranza e quello invece negativo dei dem.

Male anche Forza Italia che perde un punto percentuale in soli sette giorni.

28 settembre – Sondaggio Emg Acqua

Lega 32,3 per cento

M5S 28,8 per cento

Pd 16,3 per cento

Forza Italia 8,1 per cento

Fratelli d’Italia 3,4 per cento

Liberi e Uguali 3,2 per cento

Potere al Popolo 2,4 per cento

26 settembre – Sondaggio Tecnè: la Lega cresce ancora, Pd sempre più giù

Durante la trasmissione QuartaRete, su ReteQuattro, sono stati resi noti i risultati di un sondaggio condotto da Tecnè. Secondo la rilevazione, nell’ultima settimana la Lega ha guadagnato un punto percentuale di consenso, mentre il Partito democratico ne ha perso mezzo.

Il partito guidato da Matteo Salvini resta saldamente la prima forza politica del paese con il 32,2 per cento dei consensi, seguito dal Movimento Cinque Stelle a quota 29,2 per cento.

Il Pd non supera il 16,9 per cento, mentre Forza Italia è stimata al 10,9 per cento e Fratelli d’Italia viene dato al 3,3 per cento.

I risultati in sintesi:

Lega 32,2 per cento

M5S 29,2 per cento

Pd 16,9 per cento

Forza Italia 10,9 per cento

Fratelli d’Italia 3,3 per cento

Liberi e Uguali 2,1 per cento

25 settembre – Sondaggio Swg per TgLa7: Lega al 32 per cento, risale Forza Italia

Situazione sostanzialmente stabile quella fotografata dal sondaggio condotto il 24 settembre da Swg per il TgLa7. L’unica novità evidente è il netto balzo in avanti di Forza Italia, che rispetto a una settimana fa guadagna 1,3 punti percentuali e arriva all’8,3 per cento.

La prima forza politica resta la Lega, che recupera quasi mezzo punto e risale al 32 per cento, mentre il Movimento Cinque Stelle è stazionario al 28,6 per cento.

Prosegue il tracollo del Partito democratico, che scende ancora e arriva a quota 16,3 per cento. In flessione anche Fratelli d’Italia, al 3,7 per cento.

Quanto ai partiti cosiddetti minori, Più Europa è stimato al 2,5 per cento, Liberi e Uguali al 2,4 e Potere al Popolo al 2,2.

21 settembre – Supermedia Agi-Youtrend: Lega prima, tracollo Pd, cresce Potere al Popolo

Lega al primo posto, sopra il 30 per cento dei consensi (31,6 per cento) e con un trend in leggera crescita, Movimento Cinque Stelle secondo, non troppo staccato, con il 28,6 per cento. È quanto emerge dalla Supermedia realizzata da Agi e Youtrend sulla base dei sondaggi dell’ultima settimana.

Il Partito democratico fa invece segnare per la terza settimana consecutiva il suo record negativo, scendendo sotto il 17 per cento. Di certo non hanno giovato le polemiche sulla cena (poi annullata) che doveva mettere intorno a un tavolo Calenda, Gentiloni, Renzi e Minniti per concordare una strategia comune in vista del congresso.

Intanto Potere al popolo, che alle elezioni del 4 marzo ottenne un dato certo non entusiasmante (1,1 per cento) comincia ad essere rilevata a parte da un certo numero di istituti, al di fuori della categoria residuale degli “altri” (normalmente dedicata a quei partiti che non raggiungono valori statisticamente significativi). Per la seconda settimana consecutiva, SWG ha stimato PaP al 2,6 per cento, sopra la ben più “strutturata” LeU.

19 settembre – Sondaggio Gpf: Lega in calo, M5S torna primo partito

ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI – Secondo un sondaggio condotto il 18 settembre da Gpf per Affaritaliani.it, il Movimento Cinque Stelle torna la prima forza politica d’Italia approfittando di un leggero calo della Lega.

Il sondaggio stima M5S a quota 31,3 per cento, in crescita di 0,3 punti percentuali. La Lega sarebbe invece al 30,4 per cento, in flessione di 0,6 punti.

Prosegue invece il crollo di consensi del Partito democratico, a cui vengono attribuite appena il 15,3 per cento delle preferenze degli italiani.

18 settembre – Sondaggio Swg per TgLa7: Lega in leggero calo, M5S guadagna mezzo punto

La Lega perde lo 0,5 punti percentuali rispetto a una settimana fa, mentre il Movimento Cinque stelle ne guadagna 0,8. Il partito di Matteo Salvini resta comunque la prima forza politica del paese con un consenso stimato al 31,6 per cento, a fronte del 28,7 del movimento guidato da Luigi Di Maio. È quanto afferma il sondaggio Swg realizzato ogni lunedì per conto del TgLa7.

Per quanto riguarda i partiti d’opposizione, il Partito democratico viene dato in leggero calo al 16,9 per cento. Forza Italia al 7 per cento e Fratelli d’Italia al 4,3 per cento. Infine, Potere al Popolo e Più Europa sono stimati al 2,6 per cento e Liberi e Uguali al 2,5.

15 settembre – Sondaggio Demos: Diciotti e chiusura dei porti, più della metà degli italiani sta con Salvini

ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI – Secondo un sondaggio realizzato dall’istituto Demos, e pubblicato su Repubblica sabato 15 settembre, più di un italiano su due approva la linea dura di Salvini e il divieto di sbarco nei porti italiani imposto alle navi che trasportano migranti.

Si dichiara infatti a favore delle misure prese dal ministro dell’Interno il 54 per cento degli intervistati, contrario il 44.

Tra gli elettori dei vari partiti, solo nel Pd si registra una prevalenza dei contrari (79 per cento), mentre nel M5s il 75 per cento approva la linea Salvini (il 63 per quanto riguarda invece gli elettori di Forza Italia).

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, la Lega si conferma il primo partito con il 30,2 per cento dei consensi. Segue il Movimento Cinque Stelle con il 29,4.

Complessivamente, quindi, i due partiti di governo raggiungono il 60 per cento dei voti degli italiani. Il Pd si assesta al 17,3 per cento, Forza Italia all’8,4.

Anche il consenso nei confronti del governo è da record. Il 2 per cento degli italiani dà infatti all’esecutivo di Giuseppe Conte un voto tra il 6 e il 10, mentre solo il 36 considera insufficiente l’operato del governo gialloverde.

11 settembre – Sondaggio Swg per il TgLa7: Lega al 32,1 per cento, risale Forza Italia

Secondo il sondaggio Swg diffuso dal TgLa7 la Lega resta il partito più votato: 32,1 per cento delle preferenze, in leggerissimo calo rispetto alla scorsa settimana (-0,1).

Seconda forza politica il Movimento 5 Stelle che perde quasi mezzo punto (-0,4): 27,9 per cento.

Perde lo 0,4 anche il Partito Democratico che si attesta al 17,3 per cento.

Risale Forza Italia al 7,6, perde lo 0,2 Fratelli d’Italia (3,9 per cento).

Per la prima volta Potere al popolo (2,5 per cento) supera +Europa di Emma Bonino (2,4 per cento) e Liberi e Uguali (2,3 per cento).

10 settembre – Sondaggio Nuovi Scenari: Lega, consensi raddoppiati in sei mesi

Secondo un sondaggio condotto il 7 settembre da Nuovi Scenari, la Lega ha raddoppiato i propri consensi rispetto alle elezioni del 4 marzo.

Se si votasse oggi, rivela l’indagine, il partito guidato da Matteo Salvini otterrebbe il 35 per cento dei voti, a fronte del 17,37 di sei mesi fa.

Il Movimento Cinque Stelle viene dato al 26,4 per cento, mentre il Partito democratico è stimato in rialzo al 20,8 per cento.

In caduta libera Forza Italia, al 7,2 per cento, e Liberi e Uguali, al 2,3 per cento.

Secondo il sondaggio, Fratelli d’Italia è invece al 4,1 per cento.

8 settembre – Sondaggio Nando Pagnoncelli per Corriere della Sera: la Lega al risultato migliore della storia, 33,5 per cento, aumenta lo stacco con il M5s

Se si andasse a votare oggi la Lega prenderebbe addirittura 33,5 per cento dei voti. Nando Pagnoncelli ha realizzato un sondaggio per il Corriere della Sera, secondo cui il Movimento 5 Stelle è fermo al 30 per cento, in calo di 1,5 punti.

Il Pd rimane stabile al 17 per cento e Forza Italia al 17 per cento. Dietro, tra il 2,4 e il 2,5 per cento, ci sono Fratelli d’Italia, + Europa e Liberi e Uguali. Secondo il sondaggio di Pagnoncelli il consenso per il governo Lega-M5s è in calo del 3 per cento rispetto a luglio, attestandosi intorno al 58 per cento.

Per quanto riguarda i gradimenti del premier Conte, anche lui in calo dal 61 per cento di luglio al 57 per cento. Di Maio dal 50 per cento al 45 per cento e Salvini dal 52 al 51 per cento dei consensi.

Salvini rimane comunque apprezzato da tre elettori del Movimento Cinque Stelle su quattro.

“Con la presentazione della legge di bilancio nel mese di settembre solitamente gli esecutivi entrano in una fase delicata nel rapporto con l’opinione pubblica. È probabile che il governo Conte non farà eccezione perché si misurerà con quanto contenuto nel contratto di governo”, scrive il Corriere.

6 settembre – Supermedia Agi-Youtrend: Lega, consensi raddoppiati in quattro mesi

ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI – Sorpasso netto e incontestabile della Lega su M5s: è il dato che emerge dalla prima Supermedia dopo la pausa estiva realizzata sulla base dei sondaggi condotti in settimana da Swg e Lorien Consulting da YouTrend per Agi.

Il partito di Salvini vola al 32,2 per cento, un livello quasi doppio rispetto alle elezioni del 4 marzo, mentre il Movimento Cinque Stelle non va oltre il 28,3 per cento.

La Lega ha guadagnato 1,9 punti in un mese secondo SWG e 3,5 punti in un mese e mezzo secondo Lorien, mentre M5S è calato, nello stesso periodo, rispettivamente di 1,4 e 2,1 punti.

Quanto agli altri partiti, Il Pd è rimasto tutto sommato stabile: ha perso un punto, secondo Lorien, ma ha guadagnato lo 0,3 per cento per SWG. Forza Italia è calata di 1,7 punti nell’ipotesi più “benevola” (SWG) e addirittura di 2,7 punti in quella più negativa (Lorien).

Tra i partiti minori (Fratelli d’Italia (4,1 per cento), Leu (2,4) e +Europa (2,6), le variazioni sono invece nell’ordine di pochi decimi di punto.

5 settembre – Sondaggio Noto: Lega in vantaggio di 7 punti su M5S

Secondo un sondaggio condotto dall’istituto Noto e pubblicato su Quotidiano.net, il vantaggio della Lega sul Movimento Cinque Stelle ammonta ora a 7 punti percentuali.

Il partito di Matteo Salvini viene infatti stimato al 34 per cento, a fronte del 27 per cento di consensi che raccoglierebbe il movimento guidato da Luigi Di Maio.

La rilevazione è stata fatta il 3 settembre. Il Partito democratico resta invece ancorato al 17/18 per cento.

4 settembre – Sondaggio Swg per TgLa7: si allarga la forbice tra Lega e M5S

La Lega allunga il proprio vantaggio sul Movimento Cinque Stelle. Secondo il sondaggio condotto da Swg per il TgLa7, riferito al 3 settembre 2018, il partito di Matteo Salvini è dato al 32,2 per cento, in crescita di circa due punti percentuali rispetto alla precedente stima, datata 30 luglio. Il movimento guidato da Luigi Di Maio, invece, perde consensi, scendendo al 28,3 per cento.

In leggera crescita il Partito democratico, stimato al 17,7 per cento, e Fratelli d’Italia, a quota 4,1, mentre Forza Italia perde punti e non supera il 6,9 per cento.

3 settembre – Sondaggio Piepoli: la Lega sopra il Movimento Cinque Stelle

Dopo Swg, anche l’Istituto Piepoli afferma che la Lega ha superato nei consensi degli italiani il Movimento Cinque Stelle: se si votasse oggi, il partito guidato da Matteo Salvini raccoglierebbe il 30 per cento delle preferenze, a fronte del 29 per cento del movimento. La rilevazione è stata effettuata il 28 agosto.

“In queste ultime settimane sono capitati du eventi negativi, il disastro di Genova e il caso della nave Diciotti. La Lega se n’é avvantaggiata rispetto al Movimento Cinque Stelle perché ha avuto maggiore evidenza mediatica”, ha spiegato Nicola Piepoli ad Affaritaliani.it.

23 agosto – Tecnè smentisce sondaggio diffuso sui social

La società Tecnè sulla propria pagina Facebook ha smentito un sondaggio attribuitole e diffuso sui social network: si tratta infatti – si legge – di “una slide realizzata ad arte e non riconducibile a Tecnè, che non ha mai realizzato alcun sondaggio con tali risultati”

Ecco il post: