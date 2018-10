Striscia risponde a Fedez dopo le accuse per la battuta di Greggio sul figlio | Le stories su Instagram

STRISCIA RISPONDE A FEDEZ – “Carissimo Federico Lucia, detto Fedez, siamo sempre stati dalla parte dei bambini. Non abbiamo mai fatto ironia sui più piccoli (certo, esclusi Brunetta e Berlusconi). Vogliamo bene a Leone. Avremmo avuto da ridire se l’avessi chiamato Tapiro. Detto questo, ci spiace che tu te la sia presa. Anzi no, è un diabolico GOMBLOTTO per farti attapirare”.

Striscia la notizia risponde così a Fedez – in due stories pubblicate sul proprio profilo Instagram – dopo le polemiche per una battuta di Ezio Greggio sulle condizioni di salute di Leone Lucia, figlio del rapper e di sua moglie Chiara Ferragni.

Un modo per stemperare gli animi. Basterà a far tornare il sereno tra il tg satirico di Antonio Ricci e Fedez?

Striscia Fedez: la lite a distanza sulla malattia del piccolo Leone

Ma cosa era successo?

A Fedez non è andata giù una battuta di Ezio Greggio durante la puntata di Striscia la notizia di mercoledì 17 ottobre 2018.

Il presentatore ha ironizzato sull’operazione all’orecchio subita dal figlio del rapper e della fashion blogger Chiara Ferragni, Leone Lucia. “Complimenti, avete fatto ironia di bassa lega: battuta spiacevole”, ha detto il giudice di X Factor in un video postato sui social.

GUARDA IL VIDEO:

Fedez contro Striscia la notizia: la lite social

Il piccolo Leone Lucia è stato sottoposto a un piccolo intervento chirurgico, lunedì 15 ottobre, al Children’s hospital di Los Angeles.

Entrambi i genitori lo hanno annunciato sui social network e hanno condiviso l’esperienza nell’ospedale pediatrico.

“Sarà un pensiero scontato e banale lo so, però passare una giornata in un ospedale pediatrico rende ancor più vero e tangibile il buon vecchio detto ‘quando c’è la salute c’è tutto’. Mi rendo conto di essere fortunato, ma oggi forse, riesco ad apprezzarlo un po’ di più”, aveva scritto sotto una foto di Instagram.

Al piccolo è stato drenato del liquido che si era formato e accumulato nelle orecchie sin dalla nascita.

Proprio sotto a uno di questi post, un utente aveva scritto un commento sarcastico che non era piaciuto al padre 29enne: “Se ha un problema alle orecchie è per via delle doti canore del papà, sarebbe meglio tagliare le corde vocali a lui!”.

Quella stessa battuta è stata poi ripetuta da Ezio Greggio durante la trasmissione, per questo Fedez è intervenuto per esprimere la sua amarezza e spiegare perché ha voluto condividere i problemi di salute del figlio sui social.

“L’altro giorno sottolineavo quanto fosse spiacevole fare ironia di bassa lega sull’intervento cui si è dovuto sottoporre Leone. La medesima battuta è stata ripresa pedissequamente da Striscia la notizia per fare una battuta che non fa ridere e metterci le risate registrate sopra. Bravi, complimenti!”.

“E non sto imputando a nessuno il fatto di non poter fare ironia sulla mia musica, quello potete farlo quanto volete. Però, se non sapete quello che ha vissuto una famiglia prima di arrivare a un’operazione del genere, io francamente l’avrei evitato”.

Mi lascia basito che la cosa venga fatta da Antonio Ricci non reputo una persona stupida. A maggior ragione, mi viene da interpretarla come un po’ pretestuosa e anche un po’ cattiva”.

Fedez ha fatto anche un po’ di autocritica sull’uso dei social. “È vero, io ho deciso di condividere questo momento, ma l’ho fatto senza puntare sul pietismo. Volevo solo fare una considerazione sulle cose davvero importanti nella vita. Ci sono rimasto male“.

“Siamo figli della nostra generazione e comunichiamo in un certo tipo di modo, ma a volte è meglio tenersi le cose per sé: è anche un po’ colpa nostra ed è giusto ammetterlo”.