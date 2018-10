Sciopero Roma: i mezzi pubblici fermi (Atac, bus, metro, tpl, treni) il 12 ottobre | Gli orari e le fasce di garanzie

SCIOPERO ROMA – Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del trasporto pubblico a Roma.

Sciopero generale 26 ottobre 2018 | Atac

Uno sciopero generale e nazionale della durata 24 ore è in programma per venerdì 26 ottobre 2018. Lo sciopero interessa mezzi di trasporto nazionali, trasporto pubblico locale, scuola e altre categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato indetto da Usi, Unione sindacale italiana.

Disagi dovuti allo sciopero per il trasporto pubblico locale che si ferma per 24 ore. Hanno aderito sia ATAC che ATM, le due aziende di trasporto locale di Roma e di Milano.

In una nota diffusa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Associazione sindacale USI si legge: “l’Usi ha proclamato lo sciopero generale nazionale intera giornata per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa scuola) e le categorie del lavoro privato e cooperativo, per il giorno 26 ottobre 2018”.

Lo sciopero dei trasporti riguarda anche i lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord e inizia alle ore 21 di giovedì 25 ottobre e prosegue per 24 ore, alle 21 di venerdì 26 ottobre.

Per il trasporto aereo lo sciopero inizia a mezzanotte del 26 ottobre e termina alle 23.59 dello stesso giorno. Aderisce il personale degli aeroporti di Milano (Malpensa e Linate) e Bologna.

Sciopero Roma 12 ottobre 2018: stop ai mezzi pubblici | Info

Venerdì 12 ottobre 2018 trasporto pubblico a rischio a Roma per lo sciopero di 24 ore indetto in Atac dal sindacato Cambia-Menti M410. Era previsto anche uno sciopero di 4 ore dei lavoratori di Roma Tpl che però è stato sospeso. Lo riferisce il Campidoglio in una nota.

Per lo sciopero di Atac, l’agitazione coinvolgerà bus, tram, metropolitane e le ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle.

Queste le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Sciopero Roma | Gli orari della metropolitana

Linea A: Anagnina-Battistini

prima partenza 5:30

ultima partenza 23:30 (venerdì e sabato 1:30)

Linea B: Laurentina-Rebibbia



prima partenza 5:30

ultima partenza 23:30 (venerdì e sabato 1:30)

Linea B1: Laurentina-Jonio

prima partenza 5:33

ultima partenza 23:27 – da Jonio 23:24 (venerdì e sabato 1:30)

Linea C: Pantano-San Giovanni



prima partenza 5:30

ultima partenza 23:30 (venerdì e sabato 1:30)

Roma Lido ROMA-LIDO

prima partenza 5:08 (da Ostia 5:15)

ultima partenza 23:30

Termini Centocelle TERMINI-CENTOCELLE

prima partenza 5:30 (da Centocelle 5:03)

ultima partenza 22:50 (da Centocelle 22:23)

Sciopero Roma | La mappa della metro

Sciopero Roma | Le linee Tpl

Roma TPL gestisce le linee periferiche del Comune di Roma.

Queste le linee bus: