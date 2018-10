Rinvio tour Negramaro 2019: l’annuncio dopo le dimissioni di Lele Spedicato

RINVIO TOUR NEGRAMARO 2019 – “Abbiamo pensato tanto. Abbiamo deciso di spostare il tour di qualche mese, questo per dare a Lele il tempo di rimettersi in forma e tornare di nuovo a vivere con tutti voi la forza dei nostri live. Sarà per lui uno stimolo fondamentale in questi mesi di preparazione e avrà bisogno del sostegno di tutti per tornare a godersi il frutto di un grande lavoro iniziato, l’estate scorsa, con uno strepitoso tour negli stadi. Siamo certi che il vostro affetto non diminuirà nei confronti di questa storia che non vediamo l’ora di ritornare a vivere insieme da febbraio prossimo”. Così i Negramaro sui loro social dopo l’annuncio delle dimissioni di Lele Spedicato, il chitarrista della band salentina colpito da una emorragia cerebrale lo scorso 17 settembre.

Abbiamo deciso di spostare il tour di qualche mese, questo per dare a Lele il tempo di rimettersi in forma e tornare di nuovo a vivere, con tutti voi, la forza dei nostri live 🎸❤ https://t.co/nuct27iwlz — negramaro (@Negramaro) 19 ottobre 2018

Rinvio tour Negramaro 2019

Live Nation Italia comunica il rinvio di “Amore Che Torni Tour”, il tour nei più importanti palasport italiani dei negramaro.

A causa delle condizioni di salute del chitarrista Emanuele Spedicato, le date saranno riprogrammate a partire da febbraio 2019.

I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le nuove date nelle rispettive città, secondo lo schema sotto riportato.

Le eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre il 10 gennaio 2019 nei punti in cui si è effettuato l’acquisto.

Per rimborsi on-line contattare il servizio clienti http://www.ticketone.it/help se si è effettuato l’acquisto su Ticketone oppure fan.support@ticketmaster.it se si è effettuato l’acquisto su Ticketmaster.

Il tour ripartirà a febbraio da Rimini (data “zero”), per poi fare tappa a Mantova, Padova, Conegliano, Torino, Bologna e Milano, trasferirsi a marzo a Firenze, Roma, Caserta, Eboli, Bari, Reggio Calabria e concludersi ad Acireale.

Di seguito, il calendario completo con le date riprogrammate per il 2019: