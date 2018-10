La moglie di Paolo Bonolis e l’intervista a Matrix

Sonia Bruganelli è stata protagonista di un lunga intervista a Matrix, programma di Canale 5 condotto da Nicola Porro.

“Non è facile essere la moglie di Paolo Bonolis” ha confessato Bruganelli – imprenditrice, classe 1974, sposata con il noto conduttore dal 2002 – che poi è tornata a parlare delle polemiche in merito alla foto di un jet privato postata sui social dalla diretta interessata – “Avevo convinto io Paolo a noleggiare il jet, siamo tanti e Silvia, la primogenita, ha dei problemi motori per cui fino a poco tempo fa si spostava solo in carrozzina. Perché non ne parliamo molto? Il dolore è privato, prenderei centomila like, ma è roba solo mia”.

Sonia Bruganelli e la figlia Silvia

Bruganelli aveva già raccontato la storia di Silvia a Gente e Domenica In:

“Quando mi sono sposata ero incinta di tre mesi. Silvia è stata l’evento che ha sconvolto la mia vita. All’inizio ci ha spaventato, è stata un uragano nella nostra esistenza. Quando è nata aveva un problema cardiaco e ha dovuto subire subito alcuni interventi. Durante una di queste operazioni, ci sono state delle complicazioni e lei ha riportato alcuni problemi motori. Io la vedevo così piccola con tutti quei tubicini e avevo paura persino a toccarla, ad allattarla. E poi mi sentivo in colpa per questo. Temevamo che non potesse camminare o muoversi. E invece oggi Silvia è una ragazzina perfettamente integrata e indipendente, quasi non ha bisogno di aiuto”.

Sonia Bruganelli su Instagram: gli hater e le polemiche per il jet privato

Tornando al jet privato e alla pioggia di insulti piovuti sul suo account Instagram, prosegue: “Non capisco la polemica. Non voglio dire agli altri: ‘Guardate che bello quello che vivo io e che voi non potete fare. Dovete vivere così o siete degli sfigati’. Io condivido momenti della mia giornata. Non mi interessa se a qualcuno possa non piacere quello che pubblico visto che non mi pongo il problema perché non devo fare pubblicità. Gli haters si sfogano. Con alcune donne dico: parliamone. A volte è successo che certe persone mi sono diventate amiche”.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Qui un estratto dell’intervista che Bonolis ha rilasciato a Maurizio Costanzo in cui il conduttore tv parla della moglie: