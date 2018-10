A ottobre e novembre 10mila posti letto gratis negli ostelli di tutta Italia

Dal 15 ottobre al 30 novembre 2018 l’ Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù promuoverà l’iniziativa “Scopri gratis l’Italia” (AIG) con l’obiettivo di incentivare la pratica del turismo e destagionalizzare l’offerta.

In questo periodo le strutture facenti parte della rete metteranno a disposizione ben 10.000 pernottamenti a costo zero (prenotazione, con almeno una settimana di anticipo, attraverso l’help desk della sede nazionale di AIG, telefonando allo 06.98261462 o scrivendo a scoprigratislitalia@aighostels.it.

Questa significativa campagna, realizzata in collaborazione con “Meraviglia Italiana”, ha il patrocinio del Senato della Repubblica, di Federturismo, ANCI, UNPLI e Forum Nazionale Giovani.

Gli interessati, che dovranno comunque essere tesserati AIG o HI – Hostelling International, l’associazione internazionale di cui fa parte AIG (facilissimo ottenere la tessera direttamente alle reception delle strutture, o sul sito tesseramento.aighostels.it, o ricorrendo ad una delle numerose convenzioni esistenti) avranno la possibilità di prenotare un soggiorno gratuito in un Albergo per la Gioventù per una notte corrispondendo il solo rimborso tecnico (massimo di euro 2,50) e le eventuali tasse di soggiorno.

Ogni servizio opzionale – tra cui prima colazione, pasti, asciugamani – sarà a carico dell’ospite e dovrà essere saldato presso la struttura scelta.

Ogni soggiorno potrà essere esteso secondo le proprie esigenze corrispondendo la quota relativa agli eventuali giorni extra direttamente presso la struttura scelta.

Le strutture che aderisco all’iniziativa sono nelle principali città italiane tra cui Roma, Milano, Napoli, Firenze, Torino, Salerno, Perugia, Vicenza, Lecce, Potenza e in altre importanti realtà turistiche come ad esempio Noto (Sr), Castelfiorentino (Fi), Policoro (Mt), Altomonte (Cs), Rossano Calabro (Cs), Ugento (Le).

“La nostra – spiega Filippo Capellupo, presidente nazionale di AIG – non è tanto e non solo un’azione promozionale, ma un’iniziativa divulgativa che riteniamo opportuna e utile per ridare fiato al turismo italiano e per sottolineare e rilanciare la pratica della mobilità, dell’incontro, della scoperta del territorio come opportunità di crescita culturale ed anche economica, fondamentale per la ‘buona salute’ e la vitalità del nostro Paese”.

Ricorda, invece, il segretario nazionale AIG Carmelo Lentino: “La pratica del turismo generalizzata, universale, aperta a tutti, possibile per chiunque, e che sembra esistere da sempre, è in verità solo una recente conquista dell’umanità’.

Un ‘diritto’ e un’occasione per viaggiare, conoscere, scoprire, incontrare, cui può accedere chiunque, dovunque e semplicemente, solo da pochi decenni. La funzione e il ruolo svolti della nostra rete in Italia e in collegamento con quella di altri 80 Paesi sono oggi più che mai di tutta evidenza per poter assicurare, in tempi di crisi e diseconomie costanti, l’accoglienza e la mobilità a basso costo a tutti, non solo a pochi fortunati.

Il turismo, la mobilità, l’incontro, l’aggregazione, devono essere opportunità universale, come ci insegna la ‘filosofia’ di AIG”. 10.000 pernottamenti gratuiti fortemente voluti da AIG anche per festeggiare la recente giornata mondiale del turismo. Un tema che vede l’impegno sempre attivo dell’Associazione, fin dal lontano 1945, anno della sua Fondazione.

