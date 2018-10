Mondiali Volley femminile 2018

Dal 29 settembre al 20 ottobre 2018 in Giappone si disputano i Mondiali di Volley femminile 2018. Le partite sono ospitate da sei città: Yokohama, Sapporo, Kobe, Hamamatsu, Nagoya, Osaka.

Alla competizione partecipano 24 nazionali, tra cui anche l’Italia, divise inizialmente in quattro gironi da sei squadre ciascuno: le migliori quattro accedono al turno successivo portandosi dietro tutti i risultati acquisiti.

Successivamente si formeranno due gruppi da otto squadre ciascuno: alla Final Six voleranno le migliori tre classificate di ogni Pool.

Poi la terza fase con due gironi da tre squadre ciascuno prima delle semifinali incrociate e della finale che assegna il titolo.

Mondiali Volley femminile 2018 | Gironi

Girone di ferro per l’Italia. Le ragazze del ct Davide Mazzanti sono infatti state inserite nel Pool B insieme a Bulgaria, Canada, Cuba, Turchia e Cina. Ecco tutti i gruppi della prima fase:

POOL A (a Yokohama): Giappone, Paesi Bassi, Argentina, Germania, Camerun, Messico

POOL B (a Sapporo): Cina, Italia, Turchia, Bulgaria, Canada, Cuba

POOL C (a Kobe): USA, Russia, Corea del Sud, Thailandia, Azerbaijan, Trinidad & Tobago

POOL D (a Hamamatsu): Serbia, Brasile, Repubblica Dominicana, Porto Rico, Kazakhstan, Kenya

Mondiali Volley femminile 2018 | Calendario Italia

PRIMA FASE: dal 29 settembre al 4 ottobre

Pool A, Yokohama

Giappone, Olanda, Argentina, Camerun, Messico, Germania

29 settembre

Ore 6:10 Messico-Camerun

Ore 8:40 Germania-Olanda

Ore 12:20 Giappone-Argentina

30 settembre:

Ore 6:40 Camerun-Germania

Ore 9:10 Argentina-Messico

Ore 12:20 Giappone-Olanda

1 ottobre:

Ore 6:40 Germania-Argentina

Ore 9:10 Olanda-Camerun

Ore 12:20 Messico-Giappone

3 ottobre:

Ore 6:40 Argentina-Olanda

Ore 9:10 Messico-Germania

Ore 12:20 Giappone-Camerun

4 ottobre:

Ore 6:40 Olanda-Messico

Ore 9:10 Camerun-Argentina

Ore 12:20 Germania-Giappone

Pool B, Sapporo

Cina, Italia, Turchia, Bulgaria, Canada, Cuba

29 settembre:

Ore 6:40 Bulgaria-Italia

Ore 9:10 Turchia-Canada

Ore 12:20 Cina-Cuba

30 settembre:

Ore 6:40 Canada-Italia

Ore 9:10 Cuba-Bulgaria

Ore 12:20 Turchia-Cina

2 ottobre:

Ore 6:40 Italia-Cuba

Ore 9:10 Bulgaria-Turchia

Ore 12:20 Cina-Canada

3 ottobre:

Ore 6:40 Turchia-Italia

Ore 9:10 Canada-Cuba

Ore 12:20 Cina-Bulgaria

4 ottobre:

Ore 6:40 Bulgaria-Canada

Ore 9:10 Cuba-Turchia

Ore 12:20 Italia-Cina

Pool C, Kobe

Russia, Trinidad & Tobago, Azerbaijan, USA, Corea del Sud, Thailandia

29 settembre:

Ore 6:40 Russia-Trinidad & Tobago

Ore 9:10 Azerbaijan-USA

Ore 12:20 Corea del Sud-Thailandia

30 settembre:

Ore 6:40 USA-Trinidad &Tobago

Ore 9:10 Azerbaijan-Corea del Sud

Ore 12:20 Thailandia-Russia

2 ottobre:

Ore 6:40 Russia-Azerbaijan

Ore 9:10 Trinidad & Tobago-Thailandia

Ore 12:20 USA-Corea del Sud

3 ottobre:

Ore 6:40 Azerbaijan-Trinidad & Tobago

Ore 9:10 Corea del Sud-Russia

Ore 12:20 USA-Thailandia

4 ottobre:

Ore 6:40 Trinidad & Tobago-Corea del Sud

Ore 9:10 Thailandia-Azerbaijan

Ore 12:10 Russia-USA

Pool D, Hamamatsu

Porto Rico, Brasile, Rep. Dominicana, Serbia, Kazakistan, Kenya

29 settembre:

Ore 6:40 Porto Rico-Brasile

Ore 9:10 Rep. Dominicana-Serbia

Ore 12:20 Kazakistan-Kenya

30 ottobre:

Ore 6:40 Brasile-Rep. Dominicana

Ore 9:10 Kazakistan-Porto Rico

Ore 12:20 Kenya-Serbia

1 ottobre:

Ore 6:40 Rep. Dominicana-Kazakistan

Ore 9:10 Porto Rico-Kenya

Ore 12:20 Serbia-Brasile

3 ottobre:

Ore 6:40 Porto Rico-Rep. Dominicana

Ore 9:10 Kazakistan-Serbia

Ore 12:20 Kenya-Brasile

4 ottobre:

Ore 6:40 Serbia-Porto Rico

Ore 9:10 Rep. Dominicana-Kenya

Ore 12:20 Brasile-Kazakistan

SECONDA FASE: dal 7 all’11 ottobre (4 partite a Osaka)

POOL E (a Nagoya): Serbia 5 vittorie (15 punti), Paesi Bassi 5 vittorie (14 punti), Giappone 4 vittorie (13 punti), Brasile 4 vittorie (12 punti), Germania 3 vittorie (9 punti), Repubblica Dominicana 3 vittorie (9 punti), Porto Rico 2 vittorie (6 punti), Messico 1 vittoria (3 punti).

POOL F (a Osaka): Italia 5 vittorie (15 punti), USA 5 vittorie (13 punti), Cina 4 vittorie (12 punti), Russia 4 vittorie (12 punti), Thailandia 3 vittorie (10 punti), Turchia 3 vittorie (9 punti), Azerbaijan 2 vittorie (6 punti), Bulgaria 2 vittorie (6 punti).

Pool E, Nagoya

7 ottobre:

Ore 03:40 Messico-Serbia

Ore 06:25 Germania-Brasile

Ore 09:10 Olanda-Porto Rico

Ore 12:20 Giappone-Repubblica Domenicana

8 ottobre:

Ore 03:40 Germania-Serbia

Ore 06:25 Messico-Brasile

Ore 09:10 Olanda-Repubblica Domenicana

Ore 12:20 Giappone-Porto Rico

10 ottobre:

Ore 03:40 Messico-Repubblica Domenicana

Ore 06:25 Olanda-Brasile

Ore 09:10 Germania-Porto Rico

Ore 12:20 Giappone-Serbia

11 ottobre:

Ore 03:40 Messico-Porto Rico

Ore 06:25 Germania-Repubblica Domenicana

Ore 09:10 Olanda-Serbia

Ore 12:20 Giappone-Brasile

Pool F, Osaka

7 ottobre:

Ore 03:40 Turchia-Russia

Ore 06:25 Bulgaria-USA

Ore 09:10 Italia-Azerbaijan

Ore 12:20 Cina-Thailandia

8 ottobre:

Ore 03:40 Bulgaria-Russia

Ore 06:25 Turchia-USA

Ore 09:10 Cina-Azerbaijan

Ore 12:20 Italia-Thailandia

10 ottobre:

Ore 03:40 Turchia-Azerbaijan

Ore 06:25 Bulgaria-Thailandia

Ore 09:10 Italia-Russia

Ore 12:20 Cina-USA

11 ottobre:

Ore 03:40 Bulgaria-Azerbaijan

Ore 06:25 Turchia-Thailandia

Ore 09:10 Italia-USA

Ore 12:20 Cina-Russia

TERZA FASE: dal 14 al 16 ottobre (2 partite a Nagoya)

L’Italia giocherà contro Giappone e Serbia

Nell’altro girone Olanda, Cina e Usa

Domenica 14 ottobre:

Ore 09:10 Cina-USA

Ore 12:20 Giappone-Serbia

Lunedì 15 ottobre:

Ore 09:10 Olanda-USA

Ore 12:20 Italia-Giappone

Martedì 16 ottobre:

Ore 09:10 Italia-Serbia

Ore 12:20 Olanda-Cina

SEMIFINALI: il 19 ottobre (a Yokohama)

Ore 6:40: Olanda-Serbia

Ore 9,10: Italia-Cina

FINALE: il 20 ottobre (a Yokohama)

Ore 12,40: Italia-Serbia

Mondiali Volley femminile 2018 | Dove vedere le partite in tv

La Rai trasmetterà in esclusiva le partite dell’Italia al Mondiale di Volley femminile 2018, in programma in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre.

La cura e il coordinamento dell’intero Mondiale sarà a firma di Raisport.

Tutte le partite dell’Italia, per lo più in programma all’alba, andranno in onda in diretta su Rai 2 e su Raisport + HD.

Mondiali Volley 2018 | Dove vedere le partite in streaming

Le partite dei Mondiali di Volley femminile 2018 saranno visibili anche in streaming tramite Rai Play.