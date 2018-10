Leopolda 2018: tutto quello che c’è da sapere sull’evento di Matteo Renzi alla stazione di Firenze

LEOPOLDA 2018 – Matteo Renzi torna sul palco, torna la Leopolda.

“Il titolo? Ritorno al Futuro. Perché ne abbiamo bisogno noi ma ne ha bisogno soprattutto l’Italia” scrive l’ex segretario e ora senatore del Partito Democratico sul proprio sito internet annunciando la kermesse, ormai una consuetudine della politica nazionale, il centro di gravità permanente del renzismo.

Start venerdì 19 ottobre 2018, chiusura domenica 21 mattina.

“Vista la gravità della situazione ci sarà una breve introduzione mia e di PierCarlo Padoan. Presenteremo una proposta di legge di bilancio che avrebbe come effetto di dimezzare lo spread e abbassare le tasse. Probabilmente i signori del Governo non ci ascolteranno, ma noi mostreremo pubblicamente agli italiani come si potrebbe evitare di penalizzare i lavoratori e favorire gli speculatori come loro stanno facendo” – fa sapere Renzi – “Poi spazio agli interventi del popolo della Leopolda. Quest’anno abbiamo scelto di ridurre al minimo i discorsi dei presunti Big. Si torna alle origini. Cinque minuti e torna il Gong per chi la fa troppa lunga”.

Leopolda 2018 | Programma

Leggiamo dall’Enews dell’ex sindaco di Firenze:

LEOPOLDA 2018 PROGRAMMA VENERDì 19 OTTOBRE

Ore 21,00 – Ritorno al futuro. La prima serata è dedicata agli under30, ma vista la drammatica situazione finanziaria che il nostro Paese rischia di dover affrontare di nuovo ci sarà una sorta di introduzione su passato, presente e futuro della nostra economia.

Ore 21,45 – In plenaria con i ragazzi più giovani. Coordina Elena Bonetti.

Dalle 22,30 alle 24,00 ci saranno trenta tavoli coordinati da trenta ragazzi under 30 accompagnati da altrettanti parlamentari.

LEOPOLDA 2018 PROGRAMMA SABATO 20 OTTOBRE

Ore 9,30 – Spazio agli amministratori. Un’ora di proposte da chi governa bene l’Italia, cioè i nostri sindaci. Coordina Anna Scavuzzo.

Ore 10,30 – Inizia il lavoro dei tavoli. Cinquanta tavoli di proposte e discussioni. L’elenco sarà disponibile da venerdì sera in Leopolda. Tutte proposte per il futuro, semplici e concrete.

Ore 14,30 – Il primo Talk della storia della Leopolda. Conduco io. Cinque ospiti: Roberto Cingolani, Federica Angeli, Roberto Burioni, Rula Jebrael. E il quinto? Lo scopriremo sabato.

Ore 16.30 – Si torna in plenaria. Ivan Scalfarotto presenta i Comitati Civici. Ci saranno i primi dieci italiani che hanno fondato un comitato. E ci racconteremo come vogliamo costruirne mille nei prossimi mesi.

LEOPOLDA 2018 PROGRAMMA DOMENICA 21 OTTOBRE

Ore 9.30 – Plenaria con interventi di cinque minuti a testa.

Ore 12.30 – Chiusura con intervento finale.

Leopolda 2018 | Iscrizioni

Coloro che si sono pre-registrati troveranno una fila preferenziale all’ingresso della Leopolda per ritirare il badge dopo aver esibito la stampa della ricevuta di conferma. I portatori di handicap troveranno una fila dedicata.

Tutti coloro che NON si sono pre-registrati on line potranno registrarsi direttamente alla Leopolda nei tre giorni dell’evento.

Leggiamo sul sito ufficiale della manifestazione:

“Per chi vuole sarà possibile mangiare tutti insieme dentro alla Leopolda sia il venerdì sera, quando sarete accolti da un aperitivo di benvenuto, sia a pranzo il sabato.

I bagagli: non portateli alla Leopolda

Abbiamo scelto di non avere un guardaroba per poter accogliere il maggior numero di persone possibile. Vi chiediamo quindi gentilmente di non portare bagagli con voi, sia per questioni di spazio che per questioni di sicurezza.

I bambini: come sempre sono i benvenuti

I bambini potranno trascorrere tutto il tempo che vorranno in compagnia delle nostre educatrici nell’area giochi”

Leopolda 2018 | Dove si trova

La stazione Leopolda si trova in Viale Fratelli Rosselli 5 a Firenze.