Italia 5 Stelle 2018 diretta streaming: il live dell’evento del Movimento al Circo Massimo di Roma

ITALIA 5 STELLE 2018 DIRETTA – In un weekend a dir poco complicato per il governo gialloverde guidato dal premier Conte, il Movimento 5 Stelle scende in piazza, o meglio atterra al Circo Massimo: a Roma infatti sabato 20 e domenica 21 ottobre c’è Italia 5 Stelle 2018, la quinta edizione della kermesse stellata.

Attesi sul palco principale gli interventi di Alessandro Di Battista, del presidente dell’associazione Rousseau Davide Casaleggio, e dei portavoce alla Camera e al Senato Emilio Carelli, Primo Di Nicola e Gianluigi Paragone.

“La prima Italia 5 Stelle, pensata e fortemente voluta da Gianroberto, la organizzammo proprio al Circo Massimo nel 2014. Allora il nostro sogno era andare al governo per eliminare i vitalizi, per eliminare la corruzione, per dare il Reddito di Cittadinanza e non lasciare indietro nessuno, per restituire l’acqua pubblica ai cittadini. Vi ricordate? Oggi questo sogno si sta realizzando. Forse non ci siamo ancora fermati un attimo a pensarci” ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio, il cui intervento alla kermesse finora non risulta in programma.

Riserbo circa il coinvolgimento del fondatore Beppe Grillo.

Italia 5 Stelle 2018 diretta: il programma dell’evento

PROGRAMMA SABATO 20 OTTOBRE 2018 ITALIA A CINQUE STELLE: gli interventi

ore 10:30

DIVENTARE CITTADINI DIGITALI. NUOVI DIRITTI, NUOVI DOVERI

Modera Enrica Sabatini Socio Associazione Rousseau e responsabile ricerca e sviluppo

MARCO PIAZZA Portavoce Comune di Bologna

DAVIDE BONO Portavoce Regione Piemonte

GIUSEPPE D’IPPOLITO Portavoce alla Camera

ANGELO STURNI Portavoce Comune di Roma

ANDREA COLLETTI Portavoce alla Camera

STEFANO LUCIDI Portavoce al Senato

BARBARA FLORIDIA Portavoce al Senato

ERIKA ALESSANDRINI e STEFANO PATUANELLI Portavoce Comune di Pescara e Portavoce al Senato

DAVIDE CASALEGGIO Presidente Associazione Rousseau

EMILIO CARELLI Portavoce alla Camera

PRIMO DI NICOLA Portavoce al Senato

GIANLUIGI PARAGONE Portavoce al Senato

MASSIMO DI FELICE Sociologo e dottore in Scienze della comunicazione all’Università di S. Paolo USP (Brasile)

Intervistato da Davide Casaleggio

ITALIA, REPUBBLICA DIGITALE. BELLA E POSSIBILE

GUIDO SCORZA Avvocato, giornalista, docente di diritto delle nuove tecnologie

PROGRAMMA DOMENICA 21 OTTOBRE 2018 ITALIA A CINQUE STELLE: gli interventi

ore 10:30

ROUSSEAU OPEN ACADEMY. FORMARSI È CRESCERE NEL MONDO DIGITALE

Modera Giampaolo Colletti Giornalista, co-fondatore wwworkers.it

ENRICA SABATINI Socio Associazione Rousseau e responsabile ricerca e sviluppo

ANGELO TOFALO Sottosegretario Ministero della Difesa

ANDREA CIOFFI Sottosegretario Ministero Sviluppo Economico

LAURA CASTELLI Vice Ministro Economia e Finanze

PAROLE GUERRIERE. SEMINARI RIVOLUZIONARI: LA RIVOLUZIONE FISICO-TELEMATICA

DALILA NESCI Portavoce alla Camera

MARCO GUZZI Poeta e Filosofo

VI PRESENTO ROUSSEAU

Intervengono i referenti delle funzioni della piattaforma:

STEFANO PATUANELLI Lex iscritti

NUNZIA CATALFO e MANLIO DI STEFANO Lex Parlamento e Lex Europa

PAOLA TAVERNA Activism

NICOLA MORRA E-Learning

ALESSANDRO DI BATTISTA e GIANCARLO CANCELLERI Call to Action

FABIANA DADONE Scudo della Rete

ENRICA SABATINI Open Comuni

DAVIDE BONO Lex Regioni

MARCO PIAZZA e MASSIMO BUGANI Sharing

Italia 5 Stelle 2018 diretta streaming

Italia a Cinque Stelle sarà live in diretta streaming sulle pagine social ufficiali del Movimento.