Fedez, il giudice veterano di X-Factor alla sua quinta edizione

Anche quest’anno, per la quinta volta, Fedez è tra i giudici di X Factor, il talent musicale giunto alla sua 12esima edizione.

Accanto a lui Manuel Agnelli, Mara Maionchi, e un quarto giudice che non è stato ancora reso noto, dopo l’esclusione di Asia Argento, in seguito al caso Bennet.

“Credo sia giusta la scelta di sostituire Asia per tutelare i concorrenti. Io sono sicuro e spero che la scelta del quarto giudice sia presa con lo stesso intento e non per fare spettacolo”, ha dichiarato il rapper Fedez dopo l’annuncio di Sky di escludere la Argento.

L’attrice, finita al centro della bufera per un presunto abuso sessuale ai danni dell’allora 17enne Jimmy Bennett, non prenderà parte ai live. Impossibile invece una sua esclusione dalle audizioni già registrate negli scorsi mesi.

Per sapere chi sarà il quarto giudice bisognerà aspettare ancora una settimana: “La decisione andrà presa entro la settimana prossima per dare la possibilità a chi entrerà di lavorare con i ragazzi”.

Così Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali Sky, ha detto durante la conferenza stampa di presentazione della dodicesima edizione di X Factor.

L’ultima indiscrezione ha preso corpo a poche ore dal debutto ufficiale del talent di Sky: le voci di corridoio portano dalle parti di Cinisello Balsamo, città natale di Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, rapper classe 1992 e idolo di una generazione di giovanissimi.

La categoria affidata a Fedez per X Factor 2018 è quella gli Over, mentre a Mara Maionchi andranno gli Under uomini e a Manuel Agnelli invece le Under donne.

Chi è Fedez

Fedez, vero nome Federico Lucia, è un rapper italiano, ultimamente al centro del gossip per il suo matrimonio con Chiara Ferragni.

Il suo primo album è del 2011, Penisola che non c’è 2011, seguito da Il mio primo disco da venduto ancora nel 2011, Sig. Brainwash – L’arte di accontentare nel 2013, Pop-Hoolista nel 2014 e Comunisti col Rolex, con J-Ax, nel 2017. Proprio durante la data di Verona del tour Comunisti col Rolex, il rapper dedica sul palco dell’Arena di Verona un brano alla fidanzata Chiara Ferragni e successivamente le chiede di sposarla.

La storia d’amore con Chiara Ferragni

Fedez, 28 anni, e Ferragni, 30, si sono conosciuti nel 2016 a un pranzo con amici comuni. Entrambi erano già affermati nei rispettivi campi, e personaggi molto popolari.

Il rapper aveva già vinto diversi premi e da due anni era giudice di X-Factor. La fashion blogger vantava già milioni di follower sui social e un’azienda da 10 milioni di euro di fatturato, da lei stessa fondata.

Qualche mese dopo quel pranzo Fedez ha citato la sua futura moglie in una delle sue canzoni, Vorrei ma non posto.

“Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John”, recita un verso della canzone.

Ferragni ha successivamente pubblicato un video sui social in cui intonava la canzone. Il rapper le ha risposto su Snapchat con una domanda: “Chiara, limoniamo?”.

Alla ragazza è piaciuto lo stile diretto di Fedez e i due hanno così iniziato a scambiarsi messaggi, prima di incontrarsi a cena.

Ora i due sono arrivati alle nozze.

La proposta di matrimonio è stata fatta da Fedez durante un suo concerto all’Arena di Verona il 6 maggio 2017.

Il rapper, vestito in smoking, ha invitato sul palco la fidanzata e ha intonato una canzone scritta per lei.

A un certo punto Fedez ha smesso di cantare e ha detto: “Non servono anelli per stare insieme, ma per quello che sto per chiederti forse sì”. L’artista si è poi inginocchiato e, commosso, ha chiesto a Ferragni di sposarlo.

La fashion blogger, visibilmente emozionata, ha risposto di sì.

Le modalità con cui è stata fatta la proposta di matrimonio è stata oggetto di molte critiche. Sui social si è parlato di spettacolarizzazione dell’amore e di mercificazione del sentimento.

Qualcuno ha osservato che se la proposta di matrimonio di Fedez alla Ferragni ci infastidisce tanto, forse siamo noi ad avere un problema.

La rottura con J Ax

Negli ultimi due anni Fedez e J-Ax sono stati una coppia professionale vincente.

Dal successo del tormentone estivo ‘Vorrei ma non posto’ del 2016, alle milioni di copie vendute dell’album “Comunisti col Rolex” sempre in vetta alle classifiche il duo musicale ha sempre riscosso un grande successo tra il pubblico.

Ma anche i rapporti più consolidati possono subire una rottura. Ed è proprio quello che si è verificato tra i due rapper.

Fedez ha deciso infatti di mettere fine alla collaborazione con J-Ax.

La decisione non è stata del tutto consensuale, pare sia stata presa dal marito della fashion blogger Chiara Ferragni.

Il settimanale Chi ha pubblicato delle indiscrezioni sulla separazione artistica dei due rapper.

Il motivo principale della rottura del duo secondo il periodico di gossip è legato alla scelta di J-Ax di diventare testimonial della cannabis “legale” Maria Salvador.

Il nome scelto da Fedez e J-Ax per l’ultimo concerto (sold out) è stato La Finale, che anticipava la fine prossima del rapporto lavorativo.

Un altro indizio è stato un dettaglio sui social: sul profilo personale di Instagram di Fedez, l’ultima foto pubblicata con J-Ax risale al primo maggio.

Ma è vero anche che la scelta di non pubblicare foto insieme al compagno professionale può essere legato alla nascita del figlio Leone, il rapper milanese si è forse concentrato di più a condividere le immagini del neonato.

Ma anche dopo il concerto del primo maggio allo stadio San Siro di Milano non si è vista una foto dei due rapper insieme: Fedez infatti ha caricato soltanto un immagine che ritrae se stesso da solo sul palco di fronte agli 80 mila spettatori.