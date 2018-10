Chi è Edoardo, il figlio di Alberto Angela che sta spopolando sul web

Chi è Edoardo Angela?

È bastato uno scatto pubblicato su Instagram, che dal profilo privato è diventato virale per vie traverse, a trasformare Edoardo Angela, figlio del noto Alberto e nipote di Piero Angela, nell’idolo della rete.

La foto infatti è stata condivisa da moltissimi ammiratori che hanno visto in questo ragazzo classe 1999 le doti estetiche e intellettuali della famiglia che i generazione in generazione non smette di affascinare i telespettatori. Edoardo Angela

Edoardo Angela e la famiglia | Quanti anni ha

Edoardo è il secondogenito di Alberto Angela e Monica, con la quale Alberto è sposato dal 1993.

Fratello del più grande Riccardo e del più piccolo Alessandro, attualmente vive a Roma mantenendosi nel quasi anonimato.

Come detto, l’età di Edoardo Angela si aggira intorno ai 19 anni, dal momento che il ragazzo sarebbe nato nel 1999. All’epoca il papà aveva smesso di girare il mondo per ragioni di studio, e si preparava alla prima edizione del fortunatissimo Ulisse.

Edoardo è il fratello maggiore si passano solo un anno di età, per questa minima differenza il loro legame è molto unito e il due sono da sempre compagni di avventure.

Entrambi condividono la passione per lo sport, passatagli dal padre e con la quale hanno guadagnato parecchi apprezzamenti da parte dei fan.

Il loro fisico atletico corrisponde effettivamente a quello del papà, che si tiene notoriamente in forma non solo con lunghe escursioni ma anche praticando nuoto.

Tra Riccardo ed Edoardo Angela c’è anche un minimo scarto di altezza. I due fratelli raggiungono infatti entrambi 1,75 cm di altezza circa.

Fra le numerose passioni di Edoardo, che ispirandosi al padre ama molti aspetti della cultura, c’è anche la musica.

In special modo, il secondo dei figli di Alberto Angela è appassionato di musica rap. Edoardo Angela

Edoardo Angela su Instagram, Twitter e Facebook

Il suo profilo Instagram, però è blindatissimo: Edoardo conta poco più di 2 mila followers e il suo account risulta privato. “Sperare che Edoardo, figlio di Alberto Angela, accetti la richiesta di seguirlo su Instagram è un po’ come sperare di sopravvivere agli Hunger Games. Quindi che possa la fortuna essere sempre a vostro favore”, ironizza un utente su Twitter.