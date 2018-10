Il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 | Calendario | Diretta tv e streaming

Il 27 e 28 ottobre 2018 partirà la Coppa del Mondo di sci alpino, un circuito internazionale di gare di sci alpino organizzato annualmente dalla Federazione Internazionale Sci, a partire dalla stagione 1966-1967.

L’edizione 2018-2019 partirà – come da tradizione – da Solden (Austria) e terminerà a Soldeu (Andorra) dal 13 al 17 marzo.

Cinque mesi di grande spettacolo con i più grandi campioni della neve che si daranno battaglia per la conquista delle ambite Sfere di Cristallo.

Quattro le specialità: gigante, supergigante, slalom speciale e discesa libera. Non mancheranno poi i paralleli (tre) e le combinate (due).

Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 | Calendario

28 ottobre 2018: Solden (Aut) – GS

18 novembre 2018: Levi (Aut) – SL

24 novembre 2018: Lake Louise (Can) – DH

25 novembre 2018: Lake Louise (Can) – SG

30 novembre 2018: Beaver Creek (Usa) – SG

01 dicembre 2018: Beaver Creek (Usa) – DH

02 dicembre 2018: Beaver Creek (Usa) – GS

08 dicembre 2018: Val d’Isère (Fra) – GS

09 dicembre 2018: Val d’Isère (Fra) SL

14 dicembre 2018: Val Gardena (Ita) – SG

15 dicembre 2018: Val Gardena (Ita) – DH

16 dicembre 2018: Alta Badia (Ita) – GS

17 dicembre 2018: Alta Badia (Ita) – GS parallelo

22 dicembre 2018: Madonna di Campiglio (Ita) – SL

28 dicembre 2018: Bormio (Ita) – DH

29 dicembre 2018: Bormio (Ita) – SG

01 gennaio 2019: City Event Oslo (Nor) – SL parallelo

06 gennaio 2019: Zagabria (Cro) – SL

12 gennaio 2019: Adelboden (Svi) – GS

13 gennaio 2019: Adelboden (Svi) – SL

18 gennaio 2019: Wengen (Svi) – AC (DH+SL)

19 gennaio 2019: Wengen (Svi) – DH

20 gennaio 2019: Wengen (Svi) – SL

25 gennaio 2019: Kitzbuehel (Aut) – SG

26 gennaio 2019: Kitzbuehel (Aut) – DH

27 gennaio 19: Kitzbuehel (Aut) – SL

29 gennaio 2019: Schladming (Aut) – SL

02 febbraio 2019: Garmisch-Partenkirchen (Ger) – DH

03 febbraio 2019: Garmisch-Partenkirchen (Ger) – GS

19 febbraio 2019: City Event Stoccolma (Sve) – SL parallelo

22 febbraio 2019: Bansko (Bul) – AC (SG+SL)

23 febbraio 2019: Bansko (Bul) – SG

24 febbraio 2019: Bansko (Bul) GS

02 marzo 2019: Kvitfjell (Nor) – DH

03 marzo 2019: Kvitfjell (Nor) – SG

09 marzo 2019: Kranjska Gora (Slo) – GS

10 marzo 2019: Kranjska Gora (Slo) – GS

13 marzo 2019: Soldeu (And) – DH

14 marzo 2019: Soldeu (And) – SG

15 marzo 2019: Soldeu (And) – Team event

16 marzo 2019: Soldeu (And) – GS

17 marzo 19: Soldeu (And) – SL

Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018 2019 | Diretta tv e streaming

Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 verranno trasmesse da Eurosport e Rai Sport.

In streaming sarà possibile seguire le varie gare tramite le piattaforme Rai Play, Eurosport Player, Sky Go e Mediaset Play.