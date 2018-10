Chi è Carlotta Maggiorana, la vincitrice di Miss Italia 2018 che ha recitato con Brad Pitt | VIDEO

Miss Italia 2018 – La marchigiana Carlotta Maggiorana è Miss Italia 2018. Al secondo posto la campana Fiorenza D’Antonio. Terza classificata la tarquinese Chiara Bordi, la ragazza in concorso con una protesi alla gamba sinistra in seguito ad un incidente in motorino.

Chi è Carlotta Maggiorana

Carlotta Maggiorana, 26 anni, ha occhi e capelli castani. Nata in Emilia Romagna, ma marchigiana di residenza e adozione. Vive a Roma già da molti anni.

Diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, è attrice; è stata valletta in “Avanti un altro”, “Paperissima” (accanto a Gerry Scotti e Michelle Hunziker come paperetta) e nel mondiale superbike 2016.

> Foto osè: Carlotta Maggiorana rischia di perdere la corona di Miss Italia 2018

Ha recitato nel film “Tree of life”, con Brad Pitt e Sean Penn (“Brad Pitt è bellissimo”, ha raccontato. “Ma Sean Penn è molto più simpatico!”), in “Un Fantastico via vai” di Leonardo Pieraccioni e nella fiction “Onore e rispetto”.

Su Instagram (carlottamaggiorana_official) è piuttosto seguita, in particolare ora, dopo la vittoria a Miss Italia 2018. La ragazza è parecchio attiva sui social, tramite i quali condivide attimi della sua vita e i momenti di gioia più grandi.

Vita privata: Carlotta è sposata da un anno con il 39enne Emiliano Pierantoni. Quando l’ha vista per la prima volta, in un locale delle Marche, lui aveva trent’anni, lei diciassette.

“Era troppo giovane per approfondire…”, ha scherzato. “Tre anni dopo, a Roma, un’amica comune ci ha presentati. Ma ho aspettato due mesi prima di dargli il primo bacio, in macchina”, ha raccontato lei.

Miss italia 2018 | Concorrenti | Finaliste

Il 17 settembre 2018 alle ore 21,10 è andata in onda su La7 la finale di Miss Italia 2018, giunta alla 69esima edizione. Abolita la categoria curvy, istituita una fascia intitolata a Fabrizio Frizzi.

A condurre la finale, in diretta da Milano (non più Jesolo) sono stati il volto noto dello sport di Sky Diletta Leotta e Francesco Facchinetti.

Miss italia 2018 | Le finaliste

33 le ragazze che si sono contese il titolo di più bella d’Italia. Tra di loro anche Chiara Bordi, diciottenne di Tarquinia e prima a calcare il palco di Miss Italia con una protesi al posto della gamba sinistra.

Di seguito l’elenco completo delle 33 ragazze in corsa per il titolo:

01) Nicole Nietzsch (Miss Equilibra Trentino Alto Adige)

02) Mara Boccacci (Miss Equilibra Emilia Romagna)

03) Naomi Rizzo (Miss Miluna Calabria)

04) Marta Murru (Miss Liguria)

05) Laura Schiavoni (Miss Rocchetta Bellezza Marche)

06) Lucrezia Perelli (Miss Cinema Umbria)

07) Martina Iacomelli (Miss Cinema Toscana)

08) Chiara Bordi (Miss Miluna Lazio)

09) Giuliana Panzino (Miss Rocchetta Bellezza Calabria)

10) Erika Franceschini (Miss Equilibra Marche)

11) Martina Rao (Miss Equilibra Sicilia Est)

12) Carlotta Maggiorana (Miss Marche)

13) Manuela Matera (Miss 365)

14) Gloria Tonini (Miss Rocchetta Bellezza Toscana)

15) Veronica Nucci (Miss Cinema Marche)

16) Marta Valentini (Miss Eleganza Lazio)

17) Sofia Belli (Miss Miluna Lombardia)

18) Aurora Lelli (Miss Sorriso Piemonte e Valle d’Aosta)

19) Giulia Cetto (Miss Cinema Trentino Alto Adige)

20) Valentina Colecchia (Miss Sport Puglia)

21) Giulia Auer (Miss Miluna Trentino Alto Adige)

22) Antonietta Fragasso (Miss Puglia)

23) Patrizia Bendotti (Miss Sorriso Lombardia)

24) Erika Nicolosi (Miss Eleganza Abruzzo)

25) Sophie Agnese Krause (Miss Trentino Alto Adige)

26) Valeria Capelli (Miss Equilibra Friuli Venezia Giulia)

27) Maeve Billi (Miss Miluna Emilia Romagna)

28) Anna Mazzali (Miss Emilia)

29) Fiorenza D’Antonio (Miss Rocchetta Bellezza Campania)

30) Nicole Ceretta (Miss Roma)

31) Diletta Sperotto (Miss Veneto)

32) Deborah Agnone (Miss Cinema Sardegna)

33) Jessica Poli (Miss Sorriso Emilia Romagna)

> QUI LE FOTO DELLE 33 CONCORRENTI