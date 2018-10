Stefano De Martino hackerato: cellulare rubato, foto e video hot diffusi sul web

Stefano De Martino hackerato: cosa è successo

Sono stati diffusi sul web foto e video di Stefano De Martino. Il ballerino di Amici ha subito il furto del cellulare e subito dopo i suoi file privati sono stati pubblicati su internet.

A riportare la notizia è la pagina Instagram del sito GossipTv, che afferma che tra i file diffusi ci sarebbero anche alcuni video hot dell’ex compagno di Belen Rodriguez.

Sempre secondo GossipTv, nelle immagini hot Stefano De Martino sarebbe in compagnia di una ragazza mora, della quale però non si conosce l’identità.

Chiara Ferragni: incidente hot per l’influencer

Chiara Ferragni Emily Ratajkowski – Incidente “sexy” per Chiara Ferragni che alla fashion week di Parigi.

Mentre posava in una foto con la modella Emily Ratajkowski, un capezzolo della fashion blogger è venuto fuori dal vestito grigio che indossava.

La Ferragni ha usato il piccolo fuori programma per fare ironia: su Instagram, in una foto da oltre 500mila like, ha scritto: “Nipple came out to say hello to Emily Ratajkowski” (“Il capezzolo è uscito per salutare Emily Ratajkowski”). Il capezzolo è stato “censurato” con una stellina.

Le due donne insieme contano oltre 35 milioni di follower: 15 per la Ferragni, che si è sposata con Fedez un mese fa e 19 per Ratajkowski.

Il vestito “incriminato” indossato da Chiara Ferragni, con lo scollo da cui è uscito fuori il capezzolo, è un maglione lungo elegante con lo spacco di Jacquemus, dal prezzo di 540 euro.

Emily Ratajkowski, martedì 25 settembre, è stata la protagonista della prima puntata della nuova stagione di E poi c’è Cattelan a teatro, condotto su Sky Uno da Alessandro Cattelan.

La top model e attrice ha ironizzato sul suo rapporto con Instagram da quando si è iscritta anche la madre, e ha raccontato alcuni aneddoti divertenti, tra cui i retroscena del suo matrimonio con Sebastian Bear-McClard.

La modella Emily Ratajkowski si era sposata in segreto il 23 febbraio 2018. Al matrimonio a New York, negli Stati Uniti, erano presenti soltanto alcuni amici.