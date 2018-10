Stasera in tv 18 ottobre 2018 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Non dirlo al mio capo su Rai 1, Pechino Express su Rai 2, X Factor su Sky Uno, Big show su Italia 1, Piazzapulita su La7

Cosa c’è stasera in tv 18 ottobre 2018? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di giovedì 18 ottobre 2018:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 18 ottobre 2018

Stasera su Rai 1:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Non dirlo al mio capo 2 – Fantasmi e miraggi – Io ti credo > QUI LE ANTICIPAZIONI

23:39 – TG1 60 Secondi

23:40 – Porta a Porta

01:15 – TG1 NOTTE

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2

21:05 – Quelli che dopo il TG

21:20 – Pechino Express – Avventura in Africa

23:30 – Stracult Live Show

01:15 – Mona Lisa

Stasera su Rai 3:

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Money Monster – L’altra faccia del denaro

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

Stasera su Rai 4

19:30 – Ghost Whisperer IV ep.5

20:26 – Lol 🙂 II ep.57

21:05 – Private Eyes II ep.6

21:47 – Private Eyes II ep.7

22:38 – Private Eyes II ep.8

23:24 – Ray Donovan V ep.2

00:26 – Criminal Minds: Beyond Borders ep.13

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – UNKNOWN – SENZA IDENTITA’ – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – UNKNOWN – SENZA IDENTITA’ – 2 PARTE

23:40 – L’INTERVISTA

01:19 – TG5 – NOTTE

Stasera su Italia 1:

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – SPORT MEDIASET

19:41 – C.S.I. NEW YORK – FINO IN FONDO

20:30 – C.S.I. MIAMI – IN PERICOLO

21:20 – BIG SHOW

00:10 – MAI DIRE GRANDE FRATELLO VIP

01:15 – I 2 SOLITI IDIOTI – 1 PARTE

02:12 – TGCOM

02:15 – METEO.IT

02:18 – I 2 SOLITI IDIOTI – 2 PARTE

Stasera in tv 18 ottobre 2018 su Rete 4:

18:55 – TG4

19:30 – FUORI DAL CORO

19:50 – TEMPESTA D’AMORE

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – W L’ITALIA OGGI E DOMANI

00:34 – BELLA ANTONIA, PRIMA MONICA E POI DIMONIA – 1 PARTE

01:24 – TG4 NIGHT NEWS

01:34 – METEO.IT

01:38 – BELLA ANTONIA, PRIMA MONICA E POI DIMONIA – 2 PARTE

Stasera su Canale 20:

20:40 – THE BIG BANG THEORY II – IL PARADIGMA DEL PESCE GUASTO

21:00 – LANTERNA VERDE – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – LANTERNA VERDE – 2 PARTE

23:10 – TAKEN – UN OROLOGIO SVIZZERO

00:00 – SPECIALE “L’ISOLA DI PIETRO 2 ”

00:10 – IO, ROBOT – 1 PARTE

01:02 – TG COM

01:07 – METEO

01:09 – IO, ROBOT – 2 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – TUTTO IN FAMIGLIA

20:35 – LA TATA

21:10 – L’ULTIMA VACANZA

23:20 – PRIMA O POI ME LO SPOSO

01:10 – PLEASANTVILLE

Stasera su Rai Movie:

20:15 – Ai confini dell’Arizona 3 – Il tenente

21:10 – Killing Season

22:40 – Nel centro del mirino

00:50 – Il diavolo alle 4

Stasera su Cine Sony:

20:35 – Torta di Riso

21:00 – Il dottor Dolittle 2

22:45 – Falso tracciato

01:00 – Tre tigri contro tre tigri

Stasera su Iris:

21:00 – FINO A PROVA CONTRARIA

23:38 – UNA 44 MAGNUM PER L’ISPETTORE CALLAGHAN

01:44 – IL TRENO

Stasera su Tv8:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Spider-Man 2

00:00 – Elektra

01:45 – La ragazza di porcellana

Stasera su Italia 2:

19:50 – NARUTO SHIPPUDEN – IL MONDO CONOSCERA’ IL DOLORE

20:15 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – PRIMO APPUNTAMENTO PER GOHAN

20:45 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – MISSIONE SALVARE VIDEL

21:15 – LE ULTIME ORE DELLA TERRA

23:05 – SUPERHERO – IL PIU’ DOTATO FRA I SUPEREROI

00:45 – BATTLESTAR GALACTICA – SACRIFICIO ESTREMO

Stasera su La 5:

19:50 – UOMINI E DONNE

21:15 – BATTIBECCHI D’AMORE – PRIME – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – BATTIBECCHI D’AMORE – PRIME – 2 PARTE

23:15 – UOMINI E DONNE

00:40 – GIU’ IN 60 SECONDI

01:10 – GRANDE FRATELLO VIP LIVE

Stasera su Cielo:

19:45 – Affari al buio Mary vuole vincere!

20:15 – Affari di famiglia A caccia di oro

20:45 – Affari di famiglia Mappe segrete

21:15 – Skiptrace – Missione Hong Kong

23:15 – La Bonne

00:45 – Desideria – La vita interiore

Stasera su Nove:

19:30 – Spie al ristorante – Il mostro

20:00 – Operazione N.A.S.

20:20 – Cucine da incubo Italia – Totem

21:25 – E’ gia’ ieri

23:30 – Clandestino

00:50 – Razzi vostri

01:20 – Airport Security Spagna

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Grey’s Anatomy – Memories

00:55 – La mala educaxxxion

02:10 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

21:10 – Cortesie per gli ospiti

22:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

00:05 – ER: storie incredibili – Il trofeo

Stasera su Spike:

21:00 – WILLY, IL PRINCIPE DI BEL-AIR Uccello in gabbia non canta

21:30 – LA FAMIGLIA ADDAMS

23:20 – SPARTACUS – LA GUERRA DEI DANNATI Nemici di Roma

Stasera in tv 18 ottobre 2018 su Sky Cinema 1:

21:15 – Il mondo dei replicanti

22:50 – Renegades – Commando d’assalto

00:40 – The Confirmation

Stasera su Sky Uno:

20:15 – E poi c’è Cattelan a teatro

21:15 – X Factor 2018 Home Visit

23:15 – Strafactor – 1^TV