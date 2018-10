Raccolta firme contro gabbie allevamenti

Martedì 16 ottobre è stata lanciata anche in italia la campagna “End the Cage Age” (Stop all’era delle gabbie) presso la Camera dei Deputati, alla presenza del Ministro della Salute Giulia Grillo. Si tratta di un’Iniziativa dei Cittadini Europei per chiedere la fine dell’uso delle gabbie negli allevamenti.

Lo stesso giorno è stata inaugurata una mostra che resterà aperta al pubblico fino alle ore 14 del 19 ottobre.

“Ci sarà un impegno da parte di questo Ministero nel vigilare e lavorare sul benessere degli animali, promuovendo quelle politiche che vadano in questa direzione. Mi auguro che questa iniziativa dei cittadini raggiunga l’obiettivo prefissato di un milione di firme”, ha detto la ministra Grillo, che ha aggiunto anche la sua firma alla petizione lanciata online, che conta già oltre 114 mila sottoscrizioni.

Nell’Unione europea sono almeno 300 milioni gli animali allevati in gabbia ogni anno.

In Italia circa 50 milioni di animali – conigli, galline, scrofe, vitelli e quaglie – sono costretti a vivere in uno spazio grande come un foglio A4 per galline e conigli, l’area di uno smartphone per le quaglie, e sbarre così strette da non potere girare su se stesse e prendersi cura dei propri piccoli per le scrofe.

“Questi animali trascorrono gran parte o tutta la loro vita senza poter esprimere i comportamenti che sono per loro naturali: le galline non possono stendere le ali, i conigli non possono stare sulle zampe posteriori o stendersi lateralmente, le quaglie non possono volare, le scrofe grufolare e preparare il nido per i loro piccoli”, spiegano le associazioni aderenti all’iniziativa nel comunicato.

La campagna “End the Cage Age” ha raggruppato più di 130 associazioni, di cui 19 in Italia: si tratta della più grande coalizione mai riunitasi per un’iniziativa europea dei cittadini.

Alla conferenza di presentazione sono intervenuti anche l’eurodeputata Eleonora Evi (M5S), l’On. Ilaria Fontana (M5S) e la Senatrice Loredana De Petris (LeU) presidente del Gruppo Misto, nel complesso di Vicolo Valdina, presso la Camera dei Deputati.

Qui l’intervista in esclusiva di TPI.it a un investigatore sotto copertura di Animal Equality (leggi l’articolo completo)