Perché cancellare il numero di telefono da Facebook e come fare per portare a termine questa procedura più che consigliabile?

Recentemente, il social network ha confermato di andare a utilizzare il numero telefonico salvato in sistema per mostrare pubblicità altamente personalizzate agli utenti. Nello specifico, si tratta dell’utenza cellulare inserita al momento della registrazione, che viene sfruttata per il cosiddetto 2FA.

Trattasi dell’autenticazione a doppio fattore per aggiungere un secondo livello di sicurezza e protezione durante l’accesso alla pagina personale.

C’è da ricordare che Facebook non ha mai confermato ufficialmente di aver utilizzato i dettagli personali degli iscritti per pubblicità cosiddette targettizzate, ma il fatto è così particolarmente evidente che si può dare quasi per certo.

A proposito della vicenda numero di telefono per le pubblicità, un portavoce di Facebook aveva comunicato a TechCrunch che tutto rientrava nella politica di personalizzazione dei contenuti proposte alla platea miliardaria che popola il social network. E in questo grande gruppo di contenuti era compresa anche la pubblicità.

Inutile specificare che il numero di telefono inserito dagli utenti, soprattutto nel caso in cui si fosse scelto il livello di privacy per nasconderlo agli altri iscritti, rimaneva un’informazione riservata e non diffusa per secondi o terzi motivi.

Tuttavia, c’è la possibilità di difendersi andando cancellare il numero di telefono da Facebook. Come è ovvio, questo va anche a eliminare la possibilità di autenticazione doppio fattore, tuttavia per chi vuole avere un controllo totale e più preciso è una via strettamente necessaria.

Per cancellare il numero di telefono da Facebook bisogna cliccare sulla freccia rivolta verso il basso che si trova in alto a destra, nella fascia blu che compare in alto sullo schermo, e poi bisogna selezionare Impostazioni > Generali, cliccare su Modifica informazioni contatto, selezionare il numero di telefono e cancellarlo. Dunque cliccare su salva modifiche per confermare il tutto. L’eliminazione sarà immediata dai server del social network.