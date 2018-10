La popolare conduttrice tv, Elettra Lamborghini, ha concesso un’intervista ai microfoni di EPCC a Teatro, il late night show da prima serata di Sky Uno (in onda il questa sera alle ore 21.15) condotto da Alessandro Cattelan.

La cantante, attrice e star di reality come Riccanza e Ex on the beach Italia (MTV), ha da poco lanciato un nuovo singolo, Mala, con cui punta a bissare il successo della sua Pem Pem.

“Se mi sento arrivata? No, per niente. Voglio fare molto di più. Sto scaldando i motori”, ha detto.

“Sei una ragazza a modino…”. “Molto a modino – ha aggiunto -. Non ho mai fumato uno spinello in vita mia. Vi giuro. Non ho mai provato altre droghe, mi fanno paura (ride, ndr). Il latte di soia mi da la carica”.

“Sesso? Non tanto alla fine… No. Fidanzata? No, sono un fringuello libero, è presto”.

“Maternità? Vorrei, ma è troppo presto. Prima dei 30 anni no. Voglio ancora spaccarmi un po’. Non mi sento pronta, devo essere un po’ più tranquillina. Voglio ancora twerkare ancora in faccia alla gente. Capisci… E’ questo il punto (ride, ndr)”.

EPCC a Teatro | Quarta puntata (15 ottobre) | Ospiti

Alla scrivania del Teatro Parenti di Milano, ospite di Alessandro Cattelan ci sarà l’ereditiera più chiacchierata del web, Elettra Lamborghini.

Ospiti anche Benji&Fede, che col conduttore reinterpreteranno la loro hit di questa estate, Moscow Mule.

EPCC a Teatro | Ospiti

Nelle altre cinque puntate ci saranno personaggi come Roberto Saviano, Andrea Bocelli, Chiara Ferragni, Daria Bignardi, la senatrice Monica Cirinnà, il genetista Riccardo Sabatini.

Non mancheranno interventi di personaggi dal mondo dello spettacolo come Benji & Fede, Salmo, Achille Lauro e Quantin40.

Tra gli sportivi: Alex Del Piero con cui si giocherà a black jack con il pallone, Andrea Dovizioso e il campione di eSports Nicolò Mirra.

EPCC a Teatro | Streaming e tv: dove vederlo

EPCC a Teatro andrà in onda ogni martedì a partire dalle 21,15 sul canale satellitare Sky Uno. Ogni puntata durerà il doppio rispetto alle classiche puntate di EPCC e sarà poi disponibile on demand per il clienti MySky.

In streaming le puntate saranno visibili tramite SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.