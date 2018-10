A Medellín, in Colombia, un cane è stato ripreso mentre inseguiva il taxi su cui viaggiava la padrona che lo aveva appena abbandonato. Nel filmato, girato da un motociclista, si vede l’animale far di tutto per fermare il veicolo. Una corsa disperata durata circa 20 minuti e sotto la pioggia, fino a quando non è intervenuta la polizia. cane taxi padrona

Vedendo la scena, la pattuglia ha fermato l’automobile e chiesto spiegazioni. Interrogata dagli agenti la donna a bordo del taxi ha negato di essere la padrona dell’animale. “È un cane randagio”, ha risposto tra le grida dei passanti che la insultavano.

Una versione ritenuta però poco credibile dai poliziotti perché, oltre a piangere e saltare per entrare nell’auto, il cane ha l’aspetto curato e indossa ancora il collare. Messa alle strette la donna allora è scesa dall’auto e ha cambiato versione: “È di una conoscente”.

Il video è diventato virale e ha suscitato indignazione in tutto il paese. Ma la storia ha un lieto fine.

Secondo quanto riferito dalla polizia l’animale ora sta bene ed è stato adottato da “qualcuno che vedendo la scena si è avvicinato volontariamente e ha deciso di prenderlo con sé”.

