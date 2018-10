Stasera in tv 17 ottobre 2018 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Lasciati andare su Rai 1, Rocco Schiavone su Rai 2, Benvenuti al Sud su Canale 5, Le Iene su Italia 1, Atlantide su La7

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di mercoledì 17 ottobre 2018:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 17 ottobre 2018

Stasera su Rai 1:

20:00 – Tg1

20:30 – Vita ce n’è

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Lasciati andare

23:25 – Porta a Porta

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2

21:05 – Quelli che dopo il TG

21:20 – Rocco Schiavone 2 > QUI LE ANTICIPAZIONI

23:30 – Eroi di strada – Nella periferia di Napoli: da Scampia ai Quartieri Spagnoli

00:30 – Sulla Via di Damasco

Stasera su Rai 3:

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

Stasera su Rai 4

19:29 – Ghost Whisperer IV ep.3

20:26 – Lol 🙂 II ep.52

21:04 – Elementary IV ep.1

21:45 – Elementary IV ep.2

22:31 – Elementary IV ep.3

23:24 – Worktrotter pt.2

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – BENVENUTI AL SUD – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – BENVENUTI AL SUD – 2 PARTE

23:31 – DREAM HOUSE – 1 PARTE

00:25 – TGCOM

00:26 – METEO.IT

00:29 – DREAM HOUSE – 2 PARTE

01:23 – TG5 – NOTTE

Stasera su Italia 1:

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – SPORT MEDIASET

19:41 – C.S.I. NEW YORK – VIVI O LASCIA MORIRE

20:30 – C.S.I. MIAMI – SEGRETO DI FAMIGLIA

21:20 – LE IENE SHOW

00:50 – PREGIUDIZIO UNIVERSALE

01:05 – MAI DIRE GRANDE FRATELLO VIP

01:55 – UNDATEABLE – C’ERA UNA GUASTAFESTE AL BAR – 1aTV

02:30 – STUDIO APERTO – LA GIORNATA

Stasera in tv 17 ottobre 2018 su Rete 4:

18:55 – TG4

19:30 – FUORI DAL CORO

19:50 – TEMPESTA D’AMORE

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – IL SEGRETO

23:17 – TUTTO PUO’ SUCCEDERE – 1 PARTE

00:15 – TGCOM

00:17 – METEO.IT

00:21 – TUTTO PUO’ SUCCEDERE – 2 PARTE

01:40 – TG4 NIGHT NEWS

Stasera su Canale 20:

20:35 – THE BIG BANG THEORY I – LA REAZIONE ALLE ARACHIDI

21:00 – IO, ROBOT – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – IO, ROBOT – 2 PARTE

23:15 – TAKEN – MATTIE G.

00:00 – SPECIALE L’ISOLA DI PIETRO 2

00:05 – HOLLYWOOD HOMICIDE – 1 PARTE

00:57 – TG COM

01:02 – METEO

01:04 – HOLLYWOOD HOMICIDE – 2 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

20:05 – TUTTO IN FAMIGLIA

20:35 – LA TATA

21:10 – GARAGE SALE MYSTERY

22:55 – GILDA

01:10 – UN MARITO PER CINZIA

Stasera su Rai Movie:

20:10 – Ai confini dell’Arizona 3 – Mi casa, su casa

21:10 – Paradise Road

23:10 – Movie Mag

23:35 – La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler

02:10 – Anita B.

Stasera su Cine Sony:

20:35 – Torta di Riso

21:00 – Management – Un amore in fuga

22:50 – Il dottor Dolittle

00:30 – Arriva la bufera

Stasera su Iris:

20:05 – A-TEAM IV – STRETTAMENTE RISERVATO AI SOCI

21:00 – THE NEW WORLD – IL NUOVO MONDO

23:59 – ALFABETO

00:15 – IL BOUNTY

Stasera su Tv8:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – MasterChef Italia 7

00:00 – X Factor 2018 – Le audizioni

Stasera su Italia 2:

20:50 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – UN NUOVO EROE

21:20 – SUPERHERO – IL PIU’ DOTATO FRA I SUPEREROI

23:00 – MY HERO ACADEMIA I – UN ASSEDIO INASPETTATO

23:30 – MY HERO ACADEMIA I – GAME OVER

00:00 – NARUTO SHIPPUDEN VIII – IL NUOVO DUO

Stasera su La 5:

21:20 – FREEDOM WRITERS – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – FREEDOM WRITERS – 2 PARTE

23:45 – UOMINI E DONNE

01:00 – GRANDE FRATELLO VIP LIVE 2018

Stasera su Cielo:

19:45 – Affari al buio La terra delle ricche aste

20:20 – Affari di famiglia Arrivano gli inglesi

20:45 – Affari di famiglia Missione Goldfinger

21:15 – Skyline

23:05 – La cultura del sesso Rio De Janeiro

01:00 – Teens and Porn

Stasera su Nove:

19:30 – Spie al ristorante – Cena al buio

20:00 – Operazione N.A.S.

20:20 – Cucine da incubo Italia – Trattoria Sicilia

21:25 – Cappuccetto rosso sangue

23:30 – Clandestino

00:15 – Clandestino

00:50 – Razzi vostri

01:20 – Airport Security Spagna

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide con Andrea Purgatori – La favola di Evita e l’illusione populista

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Josephine, Ange Gardien – NEMICO GIURATO

23:20 – Josephine, Ange Gardien – L’APPRENDISTA

01:15 – La mala educaxxxion

Stasera su Real Time:

20:05 – Cortesie per gli ospiti

21:10 – Ma come ti vesti?!

22:10 – Ma come ti vesti?!

23:05 – ER: storie incredibili – L’arrivo degli zombie

Stasera su Spike:

21:00 – WILLY, IL PRINCIPE DI BEL-AIR Il canto del grillo

21:30 – QUEI BRAVI RAGAZZI

00:15 – SPARTACUS – LA VENDETTA L’ira degli dei

Stasera in tv 17 ottobre 2018 su Sky Cinema 1:

21:15 – Il domani tra di noi

23:15 – Lezioni di cioccolato

01:00 – Il contagio