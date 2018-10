Legge di bilancio, il governo abolisce il numero chiuso a Medicina

Il governo abolisce il numero chiuso per l’ingresso alla facoltà di Medicina.

Il provvedimento, annunciato più volte nelle ultime settimane, è contenuto nella legge di bilancio approvata ieri dal Consiglio dei ministri.

“Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi”. È quanto si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri diffuso ieri sera al termine della riunione.

A preoccupare il Governo è la situazione di continua emergenza nelle strutture ospedaliere e nei pronto soccorso, in cui mancano medici specialisti.

“Come è concepita oggi, la norma non è meritocratica”, aveva osservato il ministro della Salute Giulia Grillo in una intervista al quotidiano Il Messaggero lo scorso 24 settembre.

La linea dell’esecutivo è che il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, istituito principalmente per contenere i costi a carico del sistema sanitario, crei un imbuto troppo stretto per il mondo del lavoro.

Quest’anno i test per l’accesso a Medicina si sono svolti il 4 settembre. Quel giorno in tutta Italia moltissimi studenti avevano protestato contro il numero chiuso, introdotto 18 anni fa.

“Circa 13 milioni di persone oggi sono escluse dalle cure mediche a causa della mancanza di organico e dell’incapacità del Sistema Sanitario Nazionale di assicurare a tutte e tutti un diritto alla salute universale. L’aumento del numero di medici passa oggi per il rifinanziamento del sistema sanitario, dall’apertura del corso di Medicina e l’aumento delle borse di specializzazione”, aveva dichiarato in quell’occasione Alessio Bottalico, Coordinatore di Link – Coordinamento Universitario.

Ora il governo sembra aver accolto queste istanze, in attesa dei passaggi parlamentari della legge di bilancio.

Come detto, l’esecutivo si era già espresso a favore dell’abolizione del numero chiuso a Medicina.

“Perseguiremo un modello di meritocrazia, democratico e aperto. Ci si potrebbe ispirare a quello francese dove non c’è il numero chiuso all’inizio, con libero accesso al primo anno, e poi una selezione molto serrata per verificare chi è in grado di andare avanti. Ci sono pro e contro ma è meglio del sistema attuale”, aveva detto il ministro Grillo a settembre.