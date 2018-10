“Io e Diego non abbiamo mai fatto l’amore”: la risposta di Fusaro dopo le dichiarazioni della fidanzata

Il filosofo Diego Fusaro ha risposto alle ultime dichiarazioni intime della fidanzata Aurora Pepa rilasciate ai microfoni de La Zanzara, la trasmissione radio di Giuseppe Cruciani. diego fusaro risposta fidanzata

“Lui legge solo Hegel, solo quello dalla mattina alla sera, è un po’ noioso. Lo stesso linguaggio che usa in tv lo usa pure nel privato. Che volete fare?”, aveva detto la ragazza di Fusaro. “Non abbiamo mai fatto l’amore, davvero. Sono vergine”.

Secondo quanto raccontava la sua ragazza, Fusaro non si masturberebbe: “Certo che no. E non guarda film porno. Non impreca e non dice parolacce. Siamo entrambi sovranisti. A casa nostra non si beve Coca Cola per esempio. Non si mangerà cous cous, né sushi, paella, solo roba rigorosamente italiana”.

Nell’intervista Aurora Pepa aveva anche annunciato le nozze che si terranno l’anno prossimo: “Come piace a Diego e pure a me. Nelle Marche, a Porto Potenza vicino Ancona. Come vuole tradizione, ci si sposa nel paese della donna”.

Diego Fusaro ha deciso di rispondere alle rivelazioni sull’intimità di coppia fatte dalla sua compagna, e lo ha fatto pubblicamente in un post su Facebook.

“Una massa di creduloni che se le bevono tutte. Oggi vi abbiamo dato prova di chi sono i giornalisti e di come funziona la società dello spettacolo. La fantasia al potere”, così il filosofo ha esordito sul social.

Fusaro annuncia quindi che le dichiarazioni della ragazzo erano false: “Questa vicenda è la prova di come il giornalismo si basi in realtà su menzogne, su notizie inesistenti”.

Il concetto lo ha ribadito anche durante la trasmissione Rai “Le parole della settimana” a cui era stato invitato proprio per parlare di verginità.

Il matrimonio nel 2019

Il matrimonio si svolgerà nel 2019 a Porto Potenza, ma i due fidanzati, per il momento, ancora non hanno voluto comunicare la data.