Political trash, il meglio del peggio della politica questa settimana – TPI

Se ti sei stancato di sentire parlare di politica sempre allo stesso modo, TPI ha pensato a una rassegna stampa diversa dal solito. Political Trash è la rubrica settimanale che raccoglie il meglio del peggio della politica. Tutte le gaffe, i post sui social network e le dichiarazioni più curiose in una classifica.

Political Trash – Prima settimana: dall’8 al 14 ottobre 2018

10. Dopo lo ‘shish’ dell’ex premier Matteo Renzi anche il governatore della Puglia Michele Emiliano dà lezioni di come non si parla inglese. Partito alla conquista dell’America in occasione del Columbus Day descrive alla giornalista della Abc la Puglia, senza non pochi strafalcioni. Si salva in corner con tre frasi very italian style: “good wine”, “wonderful sea” e “very good wine”.

9. Ostia, la ‘sobrietà’ della Lega passa da Erminio Boso, candidato consigliere alle prossime elezioni provinciali in Trentino. Tra un bestemmia e l’altra (“Ostia” è una bestemmia a tutti gli effetti), il leghista forse è stato tradito dal suo staff, o forse ha trovato un modo diverso per fare campagna elettorale. Si vedranno i risultati il prossimo 21 ottobre, giorno delle elezioni.

8. Un po’ strega di Biancaneve, un po’ Eva nel giardino dell’Eden… Giorgia Meloni, che ormai sta sfidando Chiara Ferragni alla conquista di Instagram, si fa ritrarre alla sagra della mela Dop in Val di Non, mostrandosi sorridente in mezzo alla natura. Per evitare contaminazioni la segretaria di Fratelli d’Italia avverte: “una mela italiana al giorno toglie il frutto straniero di torno”.

7. Più Europa prosegue con la sua campagna di comunicazione social, e questa volta risponde alla provocazione di Matteo Salvini e la sua proposta di fa chiudere i negozi etnici entro le 21. Con “Meno Salvini, più bangla” è facile immaginare Emma Bonino disperata perché non potrà comprare i datteri dopo cena.

6. Non sembra avere invece problemi di corpo Vittorio Sgarbi, che continua a farsi immortalare semi-nudo, pensoso e spettinato pubblicando poi la fotografia su Facebook…

5. Forse alle 6:32 del mattino è ancora troppo presto e la stanchezza, a volte, può giocare brutti scherzi. Bastano 280 caratteri su Twitter infatti per far guadagnare a Luigi Di Maio il quinto posto di Political Trash. Alle prossime elezioni? Avremo anche il partito di Bankitalia. La Fornero? “Nessuno italiano l’ha mai votata”. Giuseppe Conte invece sì.

4. Molti sostengono che la sinistra per ripartire abbia bisogno di un nuovo leader, e Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera sembra averlo capito meglio di altri. Da quando ha ricordato pubblicamente a Matteo Salvini che “in Parlamento le regole valgono anche per lui”, ormai sembra determinata alla conquista del Partito Democratico. D’altronde, tra un tweet e l’altro, la sua candidatura alle prossime primarie non susciterebbe tanto scalpore…

3. Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi, sta perdendo terreno. E questa volta non si parla di sondaggi. Infatti, sul podio di Political Trash troviamo l’idea di Pietro Spizzirri, che come vice coordinatore nazionale dei club di Forza Italia ha fondato una nuova corrente: Forza Salvini. Bandiera, grafica e logo sono gli stessi del partito guidato dal Cavaliere però e la cosa non è passata certo inosservata perché Spizzirri è stato espulso dal partito. Morto un fedelissimo? Se ne farà un altro.

2. Sfiora il primo posto l’iniziativa di Libero, che dal 20 ottobre venderà insieme alla copia del giornale anche una pistola al peperoncino per difendersi “dal mondo crudele”. Pare che, Vittorio Feltri, il direttore del quotidiano, non voglia perdere occasione per insegnare a quelli dell’Espressocome salvare un giornale dalla crisi editoriale.

1. Il primo posto questa settimana se lo aggiudica l’Ingegner Cane, Danilo Toninelli. La gaffe da parte del ministro dei Trasporti questa settimana non è passata di certo inosservata. Per il pentastellato infatti, il Tunnel del Brennero, cioè la galleria che, passando sotto le Alpi collegherà l’Italia all’Austria è sarebbe già funzionante, e pure “molto trafficata”. Peccato che i lavori di costruzione termineranno non prima del 2026. Un lapsus che non è passato di certo inosservato al popolo del web, che ne ha subito creato una serie di meme. Come se non bastasse, il Ministro Toninelli promette di regalare altro materiale per divertirsi: “avrò altri lapsus come quello, lavoro 18 ore al giorno”