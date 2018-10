Valerio Nicolosi, giornalista e videomaker, si trova a bordo della nave Mare Ionio, impegnata nell’operazione Mediterranea e salpata il 4 ottobre 2018 per svolgere un’attività di monitoraggio, testimonianza e denuncia della situazione nel Mediterraneo.

Il progetto vede tra i promotori varie associazioni, onlus, ong tra cui Arci nazionale, Ya Basta di Bologna, la ong Sea-Watch, il magazine online I Diavoli e l’impresa sociale Moltivolti di Palermo.

I garanti del progetto sono un gruppo di parlamentari, tra cui Nicola Fratoianni ed Erasmo Palazzotto, con il sostegno di esponenti del mondo della cultura e della società civile.

Ecco il diario di bordo di Valerio Nicolosi per TPI.it:

Quinto giorno – lunedì 8 ottobre 2018

“Ma ti rendi conto di quanto sia assurda questa situazione? Se non fossimo abituati a questo sembrerebbe un film di spionaggio!”.

Me lo dice Ani, una delle persone più in vista della Ong “Proactive Open Arms”, famosa per i suoi capelli blu e gli occhi azzurrissimi, quasi di ghiaccio.

Con Ani ci siamo conosciuti a luglio nel porto di Maiorca quando, proprio come capo missione, stava rientrando dal salvataggio di Josefa, la donna nigeriana rimasta in mare 48 ore senza cibo e acqua ma con tanta fede in Dio tanto da pregare ininterrottamente fino a poco prima dell’arrivo della nave spagnola.

Ani doveva ripartire con me e il resto della missione ma “quel salvataggio fu peggio di tanti altri fatti con tante persone morte. Quegli occhi non te li togli di dosso”.

Effettivamente anche io la notte successiva a quel soccorso non sono riuscito a dormire e ricordo esattamente come la mattina chiesi di imbarcarmi e pochi giorni dopo conobbi proprio Ani, Riccardo e quella che è diventata la “famiglia di Open Arms”.

“Sono le 4.30 del mattiamo, siamo in due al timone e siamo in mezzo al Mediterraneo, nel buio più totale, attorno a noi ci sono solamente i fuochi delle piattaforme petrolifere libiche con a bordo le loro milizie e poco fa abbiamo avvistato una nave militare e abbiamo detto: ‘Ah, una nave militare, tutto ok!’. Se lo racconti a qualcuno o pensa che siamo matti o pensa che sia una film”.

Come darle torto! Non si tratta di film o meno, si tratta di vivere una situazione poco normale a cui ti abitui dopo alcune notti passate qui. Quello a cui non mi sono abituato e credo a cui non mi abituerò mai è la bellezza della via lattea vista da qui e a quella maledetta frase: “Sono arrivati prima i libici”.

Mi chiede di Gaza e di come possa essere poco “interessante” la questione palestinese per la gran parte delle persone. Lei è stata a Lesbo per molto tempo e ogni 15 giorni cambiava un mediatore per i siriani.

Molti di essi erano siriano-palestinesi e alcuni arrivavano direttamente dalla Palestina e quello che le hanno raccontato lo trova assurdo, soprattutto per la “normalità” in cui raccontavano l’occupazione israeliana e come vengono tolte le case e la terra ai palestinesi.

La guardia iniziata alle 3.00 finisce alle 6.15 e questo non aiuta la stanchezza accumulata.

Sulla Astral questa notte siamo in troppi perché manca una delle navi di appoggio e quindi non resta che buttarmi a terra con un lenzuola e usare la felpa come cuscino.

Alle 7:30 la nave è in piena attività e oggi c’è molto da fare a bordo della Jonio, quindi faccio finta non essere stanchissimo e insieme agli altri inizio tutte le procedure per passare da una nave all’altra in piena sicurezza.

“Vedi la bandiera, dovrebbe essere l’aereo SAR spagnolo”, dice Riccardo Gatti mentre lui è al timone e si sta avvicinando un aereo militare. “È un Hercules spagnolo… Viene proprio sopra di noi”.

In realtà alla fine di giri ne ha fatti tre e tutti a bassa quota. Il motivo non è ben chiaro ma di sicuro c’è che se ha trovato altre barche (a parte la nostra) a noi non è arrivata nessuna comunicazione.

La “Mar Jonio”, vista dalla gommone, è un classico rimorchiatore con l’aggiunta a poppa di una cabina/ospedale e una struttura di ferro che servirà proprio oggi a stendere un tendone grazie al lavoro dei tanti attivisti che sono a bordo delle imbarcazioni di questa flottilla.

Marta, Giulia, Mario, Alvise e altri sono tutti giovani attivisti che invece di passare l’ultimo momento caldo della stagione in vacanza hanno deciso prima di lavorare sodo nel porto di Augusta per allestire la nave al meglio e ora continuano a farlo in mare con noi.

Alcuni sono del centro sociale Esc di Roma mentre altri sono dell’associazione Ya Basta! A bordo con noi c’è anche Maso Notarianni, una vita nel sociale tra Emergency e Arci e che in questa missione risulta fondamentale per il suo ruolo di vice Skipper e factotum a bordo vista la sua grande esperienza.

Sono proprio loro a stendere e fissare il telone che va a ricoprire il ponte di poppa che permetterà alle persone che recupereremo in un eventuale soccorso di non essere esposti direttamente al sole. In realtà una parte importante del lavoro la stanno facendo anche le Ong Sea Watch, direttamente a bordo della Mare Jonio e Proactiva Open Arms con l’equipaggio della Astral.

Fare un soccorso in mare è qualcosa di molto difficile e non si improvvisa, quindi anche per il futuro il personale che ha esperienza sta formando quello con meno esperienza. Quello che è certo è che nessuno andrà sui gommoni di salvataggio senza essere pronto per farlo anche se poi non si è mai pronti e la storia di Ani e del soccorso di Josefa ce lo insegna.

Nel tardo pomeriggio si redistribuiscono gli equipaggi. A bordo della Astral restiamo io, Marco Mensurati di Repubblica, Nello Scavo di Avvenire, la scrittrice Elena Stancanelli che sta tenendo un blog per Repubblica e Mich Seixas, che si trova qui per produrre foto direttamente per la missione. Tutti gli altri tornano sulle navi d’appoggio e il saluto è come una separazione.

Utilizzando la lingua dell’Astral ci diciamo: “Cuidado!”. Navigheremo a poche miglia di distanza ma comunque questi giorni avevano creato un equipaggio affiatato e si sa, in questi momenti i saluti sono sempre difficili! La giornata ha il tempo di regalarmi solo un ultimo giro sul gommone attorno all’Astral.

Oscar Camps è il pilota e non si risparmia sulla velocità. Approfittiamo per fare un check per un eventuale soccorso notturno e io approfitto per fare delle foto a questo fantastico veliero che è stato prestato da un ricco imprenditore italiano alla Ong.

Stanotte forse faremo qualcosa o forse no. Continuiamo ad essere pronti all’azione.

Quarto giorno – domenica 7 ottobre 2018

“C’è un target a 120 miglia da voi, noi siamo a 70 miglia e stiamo arrivando”. Tradotto vuol dire che noi siamo su di una barca a vela che non arriverà mai e che la Mar Jonio e la Astral stanno andando dove c’è un gommone alla deriva.

Ovviamente la frustrazione professionale è molta, ma in quel momento la speranza più grande è che arrivino in tempo per poterli salvare.

Seguono ore concitate in cui cerchiamo di capire cosa stia succedendo, ma le comunicazioni sono difficili ma all’improvviso arriva la comunicazione: “sono arrivati prima i libici, li hanno intercettati e riportati in Libia”.

Questa è al frase che ormai troppe volte ho ascoltato ma che ogni volta fa male come una pugnalata. Ripenso a Mohammed, Khaled e agli altri ragazzi del gommone soccorso la notte del 2 agosto scorso e ricordo che quando arrivammo, pensando che fossimo libici, preferirono buttarsi in acqua rischiando di morire invece che tornare in Libia.

Riesco a dormire poco e penso a quante persone si siano buttate in acqua e a tutte le altre tornate in Libia come se fosse il monopoli quando si pesca la carta “Ripassare dal via”.

Le prime luci dell’alba mi sorprendono ancora con questi pensieri ma l’avvicinamento di Astral alla nostra barca e lo spostamento di parte dell’equipaggio a bordo della nave della ONG Proactiva Open Arms è quasi un momento di festa.

Io ho la possibilità di abbracciare di nuovo Riccardo Gatti. Poche settimane fa in una cena a Roma ci eravamo promessi di riabbracciarci in mare e così è stato.

Da questo momento Astral sarà la nostra base e quotidianamente saremo a bordo della Jonio per raccontare questa “flottilla umanitaria”.

“È bellissimo, te lo consiglio!”, mi dice Riccardo mentre sfoglio “Autobiografia di una rivoluzionaria” di Angela Davis.

In realtà l’ho letto un annetto fa e anche a me piacque molto. Iniziamo una bella chiacchierata insieme agli altri su come le lotte sociali siano cambiate e su quanto sia importante oggi essere presenti in mare a testimoniare ed essere una piccola goccia che argina questa strage continua a poche miglia da casa nostra.

“Circa 120 persone in un gommone, posizione N34° 30′ E 013° 02’”. La guardia costiera maltese manda questo avviso pochi minuti dopo essere saliti sulla Jonio e aver incontrato per la prima volta l’equipaggio.

L’adrenalina sale, calcolando i tempi sarà un recupero notturno e quindi non facile. Ognuno pensa a quello che dovrà fare nelle prossime ore. Per me il primo pensiero va alle batterie della macchina fotografica e della videocamera.

Ne ho a sufficienza per alcune ore d’operazione in mare e poi in coperta della Jonio.

Iniziamo a mettere a punto le ultime cose del gommone quando arriva la comunicazione della Guardia costiera maltese che quel messaggio d’emergenza era stato già risolto la mattina stessa.

A quel punto lo sgomento è inevitabile. Perché Malta invia un messaggio generale di soccorso ad un gommone attorno alle 17 del pomeriggio quando la mattina stessa aveva già risolto il problema?

Io non amo il complottismo ma, come altre volte è successo e di cui sono stato testimone (come nel caso della Asso 28), alcune “chiamate” sembrano fatte di proposito per sviare le navi di soccorso umanitario.

Questa è un guerra fredda che si sta combattendo a colpi di sequestri di barche, denunce e annunci in cui si dice che dalla Libia non stiano partendo più barconi mentre questi due casi in poche ore dimostrano il contrario.

Il fatto è che non ci sono navi umanitarie in mare e quindi nessuno può denunciare quello che avviene, salvo poi piangere lacrime di coccodrillo quando in superficie affiorano corpi di persone affondate.

Psicologicamente è un brutto colpo ma come sempre le missioni in mare sono così. Non si deve essere pronti solamente al recupero delle persone in mare ma anche a tutto quello che c’è attorno.

Rientriamo sulla Astral e, mentre ci organizziamo per le cabine e i turni, Riccardo mi chiede: “Chi è che fa il turno 03-06?” effettivamente ancora non abbiamo deciso perché è il peggiore di tutti ma visto che siamo ospiti mi sembra davvero brutto dirlo e così rispondo spontaneamente: “Yo, no te preocupes”. “Bien nos vemos a las 3”. Meglio andare a dormire che la giornata è stata lunga.

Terzo giorno – sabato 6 ottobre 2018

Il battesimo della Burlesque avviene dopo neanche 24 ore di navigazione quando incrociamo una piccola barca di legno con 12 persone a bordo. Ci dicono che vogliono arrivare a Lampedusa e che hanno un secondo motore, cibo, acqua e benzina sufficiente per arrivarci.

Proviamo a spiegargli che il meteo non sarà buono e che la notte precedente ci siamo lasciati alle spalle una bufera che anche noi abbiamo faticato a passare con serenità, ma la risposta è decisa: “Abbiamo lasciato quel poco che avevamo sapendo a cosa andavamo incontro, non vi preoccupate”.

Questo nella testa di chi è in mare per salvare le persone può diventare un cortocircuito difficile da risolvere, ma credo che l’autodeterminazione delle persone viene prima di tutto e dopo aver comunicato con il MRCC di Malta (il centro che coordina la zona SAR maltese) per un eventuale soccorso in caso di bisogno, decidono di ripartire.

I visi delle persone a bordo non sono quelli che ho incontrato in passato. Hanno piccole reti a bordo e sono tutti ragazzi tra i 20 e i 35 anni, gente in forza che scappa dalla povertà assoluta, talmente povera da mettere a repentaglio la propria vita anche quando il rischio è così concreto.

Effettivamente la nottata precedente non è stata il massimo, da quando siamo partiti fino a mezzanotte il mare è stato molto mosso e soprattutto avevamo il vento contrario. Nonostante la “Burlesque” sia una barca a vela da 15 che tiene bene il mare, è stata dura per molti di noi (anche per me) tanto che la xamamina è stata per molti l’unico pasto consumato.

“Cado!” è l’unica parola che riesco a dire mentre rischio di cadere dal letto posizionato nella parte alta della cabina. Con una mano riesco a reggermi all’armedietto accanto a me e inizio ad aspettare che la barca torni in posizione retta, ma a quanto pare abbiamo “sbandato” in modo permanente, tanto che mi arrendo e scendo dal letto dopo 10 minuti di equilibrio precario.

Il cielo è sorprendentemente stellato e uno spicchio di luna ci illumina da est. La via lattea è sempre bella, ma ogni volta che la si vede in questo modo lo è ancora di più. Mi ero dimenticato di quante stelle ci fossero nella galassia e di quanto piccoli ci si possa sentire su 15 metri di barca al centro del Mare Nostrum.

Non poter dormire diventa da punizione a spettacolo e il momento dell’alba è tutto ancora più bello con la luce calda che riscalda noi e il cielo. Si chiacchiera e ci si racconta. La barca che è stata definita “dei centri sociali” dal Ministro dell’Interno italiano, ma su questa barca ci sono professionisti del mare, studenti universitari, lavoratori che hanno preso le ferie per poter essere d’aiuto in questa missione che sta tentando di rilanciare la solidarietà nei confronti dei migranti.

Non sarà facile, credo. Le migrazioni sono diventate qualcosa di molto divisorio.

Secondo giorno – venerdì 5 settembre 2018

“Sta per partire una nuova missione umanitaria in mare ed è la prima volta che una nave batte bandiera italiana. Vorremmo che la documentassi tu, che ne dici?”.

“Solo se posso partecipare alle operazioni di recupero dal gommone, ci state?”. “Affare fatto!”

In questa breve conversazione avuta con un amico c’è la sintesi del perché io mi trovi a bordo di questa nave. Da un lato la voglia di rilanciare la battaglia per salvare le vite in mare dopo che le Ong sono state decimate da blocchi amministrativi spesso pretestuosi che hanno impedito alle navi di svolgere il proprio compito, non ultima la bandiera di Panama tolta all’Aquarius.

Dall’altra la voglia di tornare in prima linea sul gommone dopo le esperienze fatte sulla Open Arms e sulle navi militari italiane. Essere sul gommone lanciato a 35 nodi verso un target ti dà l’adrenalina dell’azione e l’idea di essere utile.

Unire il proprio lavoro a qualcosa di utile è qualcosa di straordinario che tutte le persone dovrebbero provare.

A Pantelleria arrivo per primo insieme a Maso Notarianni e Nello Scavo, rispettivamente Arci e il quotidiano Avvenire: atterriamo in questa splendida isola a poche miglia dalla Tunisia che nessuno di noi ha mai visto e che in questa stagione regala panorami bellissimi.

Piano piano l’isola si riempie di tutti i componenti dell’equipaggio. La cosa bella è che sono tutti ragazzi e ragazze giovani che hanno scelto di fare il volontari in questa missione. Essere partigiani, ovvero persone che parteggiano e che decidono di fare una scelta, oggi vuol dire anche andare in mare per salvare le persone.

La questione dei migranti è diventata centrale e anche se oggi sembra essere controproducente da un punto di vista elettorale, questo non può influenzare negativamente le persone che vogliono essere utili e che pensano che la solidarietà sia un valore e non un crimine.

Dopo due giorni d’attesa e preparazione siamo pronti a salpare. A mezzanotte e mezza del 4 ottobre riceviamo l’ok da parte di tutti i capitani delle navi. Astral, Mar Jonio, Burlesque e Juna si incontreranno in zona SAR per effettuare l’operazione di pattugliamento e recupero.

“Dobbiamo stare attenti, il mare è troppo grosso per queste barche a vela” ci dice Riccardo, lo skipper spagnolo della barca su cui mi trovo. Ha optato di scendere sotto costa della Tunisia per poter evitare i venti che avrebbero messo a dura prova il nostro albero.

Così, mentre la Mare Jonio esce da Augusta, noi a mezzanotte proviamo ad uscire con le due barche a vela di supporto. Purtroppo a poche miglia dal porto la Juna ha un problema al timone e dobbiamo rientrare.

Un incidente di percorso che influisce sul morale ma che di fatto rallenta solamente di poche ore la nostra missione. La Juna resterà a terra per il momento mentre noi stavolta siamo pronti a salpare.

Stavolta non sarà facile, questa esperienza parte in salita e abbiamo bisogno di tutte quante le persone coinvolte in questa operazione. Io sarò nel gommone di salvataggio ma navigare in flotta e pattugliare in queste condizioni non sarà uno scherzo. Noi comunque siamo pronti.

Primo giorno – giovedì 4 ottobre 2018

“Monitoraggio, testimonianza e denuncia della drammatica situazione che vede costantemente donne, uomini e bambini affrontare enormi pericoli nell’assenza di soccorsi, nel silenzio e nella complice indifferenza dei governi italiano ed europei”. Sono queste le motivazioni che hanno spinto diverse associazioni e ONG a iniziare una nuova avventura nel Mediterraneo Centrale con la nuova missione “Mediterranea”, la prima con una nave battente bandiera italiana.

Arci nazionale, Ya Basta di Bologna, la ONG Sea-Watch, il magazine online I Diavoli e l’impresa sociale Moltivolti di Palermo e alcuni parlamentari di Sinistra Italiana tra cui Nicola Fratoianni e Erasmo Palazzotto, già presenti nelle ultime missioni di Open Arms, tra cui quella in cui recuperarono Josefa, la donna nigeriana trovata dopo 48 ore in mare alla deriva con due cadaveri.

Dopo mesi in cui la sinistra istituzionale e non è stata messa all’angolo sul tema dei migranti, questa operazione è una controffensiva in piena regola in cui la nave che batte bandiera italiana vuole essere lo strumento per scardinare il piano di Salvini che negli ultimi mesi ha vietato l’attracco alle barche straniere che fanno recupero e soccorso.

Una sorta di sogno che la sinistra italiana corona dopo anni in cui il protagonismo in mare è stato di navi spagnole, francesi e nord europee ma che in questo momento con l’Aquarius a cui è stata tolta la bandiera da Panama su pressioni internazionali, la Sea Watch ferma a Malta, la Open Arms reindirizzata nel sud della Spagna per il fronte marocchino che si è aperto negli ultimi mesi a causa dell’instabilità in territorio libico e la Iuventa ancora sotto sequestro, l’operazione Mediterranea vuole essere il nuovo punto di riferimento nel pattugliamento in mare insieme alla “Astral”, il veliero della Proactiva Open Arms comandato dall’italiano Riccardo Gatti. Ed è proprio con loro che si pensa di organizzare una “flottilla umanitaria” nella zona SAR libica.

Il rischio di un nuovo “caso Diciotti” è forte e gli organizzatori ne sono consapevoli, ma è proprio la contraddizione di una nave italiana a cui non viene consentito lo sbarco in un porto italiano che potrebbe far scoppiare un nuovo caso che politicamente potrebbe andare a vantaggio della Mediterranea.

