GOVERNO ULTIME NEWS – Martedì 2 ottobre – ore 19.50 – Manovra, Salvini: “Tutto confermato” – “Confermato: puntiamo tutto sul lavoro e sulla crescita, via la Fornero e meno tasse alle partite Iva, in Europa se ne faranno una ragione, gli italiani sono stufi di precarietà e insicurezza”, ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, mentre è in corso il vertice di governo sull’economia.

ore 19.35 – Di Maio: “Basta speculazioni sul nostro paese” – “Juncker non è adatto a svolgere il ruolo di presidente della Commissione Europea, ormai è evidente. Come mai tutti si sentono in diritto di fare la morale a noi, che abbiamo stabilito un rapporto deficit/Pil al 2,4 per cento, ma non a paesi che hanno un rapporto deficit Pil al 2,8 per cento? Ancora ricordo quando alcuni giornalisti stranieri chiedevano a Juncker della Francia, che ha sforato il rapporto deficit/Pil per circa nove anni di fila, e lui rispondeva: ‘Ma la Francia è la Francia!’ Per non parlare delle continue violazioni dell’export tedesco che da anni e anni viola le regole comuni europee. Anche in quel caso dalla Commissione solo silenzio”. Queste le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio sul blog dei 5 Stelle.

E ancora: “La Manovra del popolo deve essere analizzata dal punto di vista economico, e non usata politicamente contro l’unico governo che sta lavorando per i cittadini italiani e non per l’e’lite europea. Basta speculazioni sul nostro paese”.

ore 18.00 – Libia, Moavero: “Ambasciatore italiano resta in Italia” – L’ambasciatore italiano a Tripoli è dovuto rientrare in Italia per motivi di sicurezza, è stato costretto a rimanere in patria “e non è una situazione positiva in un momento in cui avremmo necessità di essere pienamente operativi, abbiamo dovuto prenderne atto”. Queste le dichiarazioni del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, in occasione della relazione al Senato sugli sviluppi della situazione in Libia.

“A causa di una intervista rilasciata in arabo dall’ambasciatore si era creato un malinteso che aveva determinato reazioni sia a livello di manifestazioni in piazza sia a livello di presa di posizione dalle autorità libiche”, ha spiegato Moavero. “Tutti gli interlocutori dello scenario libico, a partire dal premier del governo riconosciuto internazionalmente, Fayez Serraj, avevano espresso dei dubbi sulla sicurezza del nostro ambasciatore che hanno portato al suo rientro in Italia”. Intanto il 12 e il 13 novembre si terrà in Sicilia una conferenza sulla Libia.

ore 17.30 – Lo spread chiude a 300 punti – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 300 punti, dopo aver toccato quota 302 punti nel corso della mattina, il valore più alto mai raggiunto dal 29 maggio 2014. Il rendimento del titolo decennale si attesta al 3,24 per cento. I mercati sono stati influenzati dall’alta tensione tra Roma e Bruxelles sulla manovra di bilancio e ulteriori preoccupazione hanno suscitato anche le dichiarazioni del presidente leghista della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, secondo cui “l’Italia starebbe meglio con la sua moneta” anche se, ha precisato, “la cosa non è nel contratto di governo”. In seguito, il premier Giuseppe Conte ha rassicurato i mercati sull’imprescindibilità dell’euro e sui rapporti con l’Europa. (Qui l’aggiornamento dello spread in tempo reale)

ore 16.25 – Manovra, Salvini: “Juncker? Parlo solo con persone sobrie” – “Parlo con persone sobrie, che non fanno paragoni che non stanno né in cielo né in terra”, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in risposta alla cronista del programma ‘Tagadà’ di La7 che gli chiedeva un commento sulle dichiarazioni di “chi nella Commissione europea ha paragonato l’Italia alla Grecia”, come fatto dal presidente della commissione, Jean Claude Juncker.

ore 15.15 – Orfini: “Lucano disobbediva a leggi che riteneva ingiuste e disumane. Le nostre leggi rendono difficile fare integrazione”. “Quanto finora comunicato dalla Procura sembra confermare quello che si è sempre saputo, ovvero che Lucano disobbediva ad alcune leggi che riteneva ingiuste e disumane. Non era un fatto nascosto, anzi lo rivendicava pubblicamente. I magistrati hanno escluso altri reati: non c’erano mazzette, non c’erano giri di soldi, nulla. C’è stato un atto politico forte – perché non rispettare la legge lo è”, ha scritto su Facebook il presidente del Pd Matteo Orfini.

“E allora lasciamo stare la vicenda giudiziaria che seguirà il suo corso e restiamo sul piano politico, che e’ quello che a me interessa e compete. Riace è un modello di accoglienza e integrazione riconosciuto ovunque, un modello perchè funziona. Quando c’è integrazione c’è maggior rispetto della legalitaà e più sicurezza. Ma le nostre leggi rendono difficile fare integrazione. Io credevo e credo che quelle leggi vadano modificate (a partire dalla Bossi Fini), credevo e credo che non averlo fatto sia stato un errore, che ha reso e rende molto più complicata la vita degli amministratori e di chi opera in questo settore”, ha aggiunto.

ore 15.00 – Zingaretti: “Farò una battaglia per abrogare la Bossi-Fini”. “Se dovessi diventare segretario del Pd, farò una battaglia per abrogare la Bossi-Fini”, ha detto il presidente della regione Lazio e candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di L’Aria che tira, in onda su La7. “Va anche aperto un nuovo fronte su questo tema, sul come

si organizza l’accoglienza” “Non c’è solo il problema degli sbarchi, ma anche di come una volta che arriva una persona, entra insieme agli italiani dentro a un percorso”.

ore 14.30 – Conte: “Euro moneta irrinunciabile”.“L’Italia è un Paese fondatore dell’Unione europea e dell’unione monetaria e ci tengo a ribadirlo: l’euro è la nostra moneta ed è per noi irrinunciabile”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

“Qualsiasi altra dichiarazione che prospetti una diversa valutazione è da considerarsi come una libera e arbitraria opinione che non ha nulla a che vedere con la politica del governo che presiedo, perché non contemplata nel contratto posto a fondamento di questa esperienza di governo”, ha aggiunto Conte.

ore 14.20 – Dombrovskis: “Italia tenga tassi bassi”. “Visto che l’Italia ha il secondo debito in Europa dopo la Grecia e il costo più alto del servizio del debito dell’Unione europea, è importante che porti avanti delle politiche fiscali responsabili mantenendo i tassi di interesse a dei livelli accettabili”. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis al termine della riunione dell’Ecofin.

“Noi come Commissione abbiamo sottolineato varie volte che visto che l’Italia ha il secondo debito in Europa dopo la Grecia e il costo più alto del servizio del debito dell’Unione europea. È importante che l’Italia porti avanti delle politiche fiscali responsabili mantenendo i tassi di interesse a dei livelli accettabili”.

ore 11.00 – Salvini: “Lo spread sale per colpa dell’Ue, chiederemo danni”. “Le parole e le minacce di Juncker e di altri burocrati europei continuano a far salire lo spread, con l’obiettivo di attaccare il governo e l’economia italiane? Siamo pronti a chiedere i danni a chi vuole il male dell’Italia”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

ore 9.30 – Di Maio: “Non ci saranno passi indietro sul 2,4 per cento”. “Sicuramente ieri abbiamo assistito a istituzioni europee che hanno cominciato a dichiarare senza aver letto” il Def, ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio commentando le dichiarazioni dell’Eurogruppo.

Il capo politico del M5s ha affermato che “qualcuno sta sperando che su questa manovra il governo italiano stia tornando indietro. Ma noi sul deficit/Pil al 2,4 per cento fino al 2021 non arretriamo di un millimetro e se ce ne sarà bisogno spiegheremo la manovra sulle piazze”. Di Maio ha sottolienato che le misure della manovra faranno crescere l’economia e il debito sarà ripagato. Il Def ancora non è visibile, ha aggiunto rispondendo ad una domanda, perchè “lo stiamo mettendo a punto per mandarlo domani alla Camera”.

“Una crescita del Pil al 2 per cento è un obiettivo alla nostra portata”, ha ribadito il vicepremier nel corso di un’intervista a Rtl.

ore 09.25 – Salvini: “Sindaco Riace arrestato, chissà cosa diranno i buonisti”. Il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha commentato l’arresto del sindaco di Riace, Domenico Lucano, con un tweet. “Accidenti, chissà cosa diranno adesso Saviano e tutti i buonisti che vorrebbero riempire l’Italia di immigrati! Io vado avanti. #portichiusi #cuoriaperti”, ha scritto Salvini.

ore 09.05 – Piazza Affari apre negativa. Apertura con segno negativo per la Borsa con l’indice Ftse Mib che segna -1,59 per cento a 20.282,7 punti.

ore 08.45 – Spread apre in rialzo a 295 punti. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in forte rialzo sopra 295 punti dai 284 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è a 3,40 per cento (qui lo spread in tempo reale).

Gli occhi sono puntati sul rientro anticipato a Roma dal Lussemburgo del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che oggi non parteciperà alla riunione dell’Ecofin per poter lavorare al bilancio, dopo la definizione della nota di aggiornamento del Def.

Lunedì 1 ottobre – ore 20.50 – Tria: “Se non vinciamo la scommessa della crescita cambiamo manovra” – “Il problema è la qualità della manovra, questa manovra è una manovra di crescita. Se vinciamo la scommessa della crescita tutto va bene, se non vinciamo la scommessa della crescita allora cambieremo manovra”, ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, dopo la riunione dell’Eurogruppo. “Non ci sarà nessuna fine dell’euro. Io ho parlato con i commissari Moscovici e Dombrovskis, non con Juncker. Sarà una sua opinione”, ha poi aggiunto in risposta alle parole del presidente della Commissione.

ore 20.10 – Manovra, Juncker: “Euro a rischio” – “L’Italia si sta allontanando dagli obiettivi di bilancio concordati a livello europeo, abbiamo appena risolto la crisi della Grecia, non voglio ritrovarmi nella stessa situazione, una crisi è abbastanza. Se l’Italia vuole un trattamento speciale sarebbe la fine dell’euro. Per questo dobbiamo essere molto rigidi”, ha affermato il presidente della commissione Jean-Claude Juncker commentando la manovra italiana.

ore 20.00 – Genova, indagato anche un dirigente del Ministero dei trasporti – Il primo ottobre 2018 la Procura di Genova ha iscritto nel Registro degli indagati per il crollo del ponte di Genova del 14 agosto anche un dirigente del Ministero dei trasporti. La nuova iscrizione nasce a seguito dell’interrogatorio del funzionario della Divisione 1 del ministero, Bruno Santoro.

ore 19.40 – Manovra, Moscovici: “L’Italia torni sui suoi passi sugli obiettivi” – La Commissione “cercherà di convincere l’Italia a tornare sui suoi passi verso gli obiettivi di medio termine”, ha affermato il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, al termine della riunione dell’Eurogruppo. Moscovici ha anche affermato che attenderà fino al 15 di ottobre per avere i dettagli sulla manovra e ha aggiunto che la Commissione “non intende ostacolare l’Italia. La Commissione si prenderà le sue responsabilità negli interessi dei cittadini italiani ed europei. È il ruolo della Commissione. Dobbiamo fare rispettare le regole del Patto”.

ore 19.00 – Manovra, Di Maio: “Reddito cittadinanza ideale su tessera sanitaria” – “Sarebbe l’ideale usare la tessera sanitaria con chip per l’erogazione del reddito di cittadinanza, ma nel frattempo sarà messa su una carta elettronica. L’importo accreditato sarà da spendere negli esercizi commerciali in Italia per far crescere l’economia, bisogna limitare al massimo le spese fuori dall’Italia. Avremo un gettito Iva e di Pil superiore alle aspettative”, ha detto Luigi Di Maio durante la registrazione della trasmissione Quarta Repubblica su Rete 4.

ore 18.20 – Decreto Sicurezza, modifica a clausola finanziaria – Il testo definitivo del decreto Sicurezza e immigrazione approvato in Consiglio dei ministri lunedì 25 settembre è pronto, ma il Viminale fa sapere che sarà apportata una piccola modifica alla clausola finanziaria dietro richiesta del ministero dell’Economia per ottenere la bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato.

ore 17.30 – Lo spread chiude a 283 punti – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale a 283 dopo aver aperto a 273 punti e contro la chiusura a 269 punti di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è a 3,28 per cento, mentre venerdì era al 3,26 per cento. (Qui l’aggiornamento dello spread in tempo reale)

ore 17.00 – Manovra, Di Maio: “Qualche istituzione Ue gioca a fare terrorismo” – “C’è qualche istituzione europea che gioca a fare terrorismo sui mercati”, ha commentato il ministro Luigi Di Maio, affermando che “non c’è alcuna motivazione che possa mettere in discussione il 2,4 per cento” fissato per il deficit. “Il governo è compatto. Stamattina evidentemente a qualcuno non andava bene che lo spread non si fosse impennato: un commissario, Moscovici, si è svegliato e ha pensato di fare dichiarazioni contro l’Italia per alimentare tensioni sui mercati, ma lo spread era oggi in linea con venerdì”.

ore 16.20 – Manovra, Tria rientra a Roma e non partecipa all’Ecofin – Il ministro dell’Economia Giovanni Tria impegnato nei lavori all’Eurogruppo di Lussemburgo, anticiperà il rientro a Roma e non parteciperà domani 2 ottobre all’Ecofin, il Consiglio di economia e finanza, secondo quanto riferito da alcune fonti del Ministero dell’Economia. L’Italia sarà rappresentata dal direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera perché il ministro deve dedicarsi al completamento della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

“Credo fosse già programmato, stiamo mettendo appunto gli ultimi dettagli del Def. Non c’è alcuna ragione di emergenza. Nei prossimi giorni si terranno altri incontri per definire gli ultimi dettagli del Def”, ha commentato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio.

ore 15.20 – Dombrovskis (Ue): “A prima vista manovra italiana va contro le regole”. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, presenta in queste ore all’Unione europea la nota di aggiornamento al Def.

“Aspettiamo la bozza di legge di Stabilità” italiana, ma “a una prima vista” i piani di bilancio italiani “non sembrano compatibili con le regole del patto”, ha commentato il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis.

ore 14.00 – Dl Genova, Salvini: “In Parlamento può essere migliorato” – “Il Decreto Genova inizia il suo percorso in Parlamento e può essere migliorato. Se c’è l’impegno che entro dicembre si restituisca tutto quello che spetta a queste persone, farò tutto quello che sarà umanamente possibile per riuscirci”, ha affermato il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, a seguito dell’incontro con alcune famiglie di sfollati del ponte Morandi a Genova.

ore 11.50 – Manovra, Salvini: “Bocciatura preventiva dell’Ue? Non esiste” “Non esiste, è il primo giorno di ottobre, c’è il sole, la gente ha voglia di crescere, lavorare e di tornare in Italia a fare dei figli. È una manovra economica che senza far miracoli aiuta il lavoro e aiuta gli italiani, aiuta chi vuole andare in pensione per lasciar liberi quei posti di lavoro, aiuta partite Iva, autonomi e artigiani a pagare meno tasse, aiuta chi ha perso il lavoro a provare a ritrovarlo. Oggi i dati sulla disoccupazione sono fortunatamente in calo quindi puntiamo sulla crescita, sulla speranza, sui giovani e sul futuro. Penso che nessuno debba aver paura di una Italia che torna a correre”. Queste le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in risposta alle domande dei giornalisti sulla possibile bocciatura preventiva dell’Ue sulla manovra.

ore 11.00 – Nuovo audio Casalino, Renzi: “Vergogna”. Scoppia la polemica per un nuovo audio di Rocco Casalino in cui il portavoce del premier Conte sbotta con i giornalisti che lo chiamano all’indomani del crollo del ponte Morandi.

“Basta, non mi stressate la vita. Io pure ho diritto a farmi magari un paio di giorni, che già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, San Rocco e Santo Cristo”, dice il portavoce nella registrazione, pubblicata dal quotidiano Il Giornale.

L’ex segretario del Partito democratico, Matteo Renzi, ha commentato su Twitter: “Crolla il Ponte di Genova e il portavoce del Governo pensa al Ponte di Ferragosto? Ma dove siamo finiti con questo Casalino? Gli è saltato Ferragosto, poverino #RoccoVergogna”.

ore 9.30 – Lo spread apre a 273 punti. Lo spread tra Btp e Bund apre a 273 punti contro i 269 punti della chiusura di venerdì 28 settembre, dopo essere volato quel giorno a quota 280.

Il tasso del decennale oggi è al 3,21 per cento, dopo aver chiuso venerdì al 3,26 per cento e aver toccato un top del 3,27 per cento. Le vendite sui titoli di Stato italiano si sono intensificate sulla scia dei timori per la manovra di bilancio in Italia, dove si profila una sfida con Bruxelles dopo che il governo ha optato per un deficit/Pil al 2,4 per cento nei prossimi tre anni. (Qui l’aggiornamento dello spread in tempo reale)

ore 8.00 – Di Maio: “Con il no a Berlusconi mi sono giocato la carica di premier”. “Con il no a Berlusconi mi sono giocato il mio ruolo di presidente del Consiglio”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Non è l’Arena sua La7, intervistato da Massimo Giletti, rivendicando che “non mi sono seduto al tavolo con Berlusconi, durante le trattative” per la formazione del governo.

Quanto alla Manovra, Di Maio ha aggiunto: “Sappiamo tutti che ci sono tecnocrati che ci remano contro, ma questo vale per tutti i ministeri non solo per il Mef”.

Quanto al caso Casalino, il capo politico M5s osserva che “è anche prevedibile: è successo per decenni che chi arrivava lì metteva dentro gente sua e poi la stabilizzava”. E a proposito del famoso audio del portavoce di Palazzo Chigi, racconta che “c’è chi si definisce ‘establishment’ dice ‘vergogna’ mentre la gente per strada mi conferma che ha detto quelli che tutti pensano”.

Dunque, il governo Conte deve guardarsi dai “trabocchetti e insidie per provare a fermare il governo” messi in atto “da personaggi che non rispondono allo Stato ma a qualche partito, perché è bene che la P.A. deve essere indipendente e vincere concorsi ma poi siamo andati avanti a stabilizzazioni, sanatorie e nessun concorso”.

Domenica 30 settembre – ore 14.30 – Pd, Renzi: “Giusto scendere in piazza contro questo Governo: dobbiamo reagire alla deriva venezuelana”. È iniziata la manifestazione del Partito democratico, a piazza del Popolo a Roma, contro i provvedimenti del governo M5S-Lega. In piazza è stato intonato l’inno di Mameli e Bella Ciao.

“È giusto stare in piazza contro questo Governo. Questi incompetenti mettono a rischio l’economia. Prendono in giro i loro elettori, perchè non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente”, ha scritto su Facebook l’ex-segretario e senatore del Pd Matteo Renzi, che arriva a Roma per partecipare alla manifestazione nazionale dei dem.

“Noi dobbiamo reagire senza paura. E farlo senza divisioni interne, basta con le polemiche. Lottare colpo su colpo. E organizzare forme di resistenza civile contro la deriva venezuelana di Di Maio e Salvini. L’Italia è stata resa grande dal lavoro, dal sudore, dalla fatica e non dall’assistenzialismo. Non lasciamo il futuro a chi vuole vivere di condoni e sussidi. Senza paura, amici” ha concluso. (Qui come è andata la manifestazione)

ore 8.00 – Manovra: Conte: “Carta dà principi, il governo decide la linea”. Se Mattarella richiama le parole dalla Costituzione, il premier Conte ribadisce che a decidere sulla manovra economica è il governo. “La mia opinione – dichiara il presidente del Consiglio in una intervista al Corriere della Sera – è che i principi di equilibrio del bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, a prescindere dal fatto che siano scritti nella Costituzione e nel fiscal compact, siano linee guida che qualunque governo responsabile deve tenere da conto. Questi principi non impongono, tuttavia, di rinunciare a esprimere una politica economica e di finanza pubblica interpretando i bisogni dei cittadini in base ai differenti cicli economici”.

“Da lunedì – aggiunge – riunirò a Palazzo Chigi la cabina di regia per avviare il piano di investimenti e il piano di ammodernamento delle infrastrutture. Sono fiducioso che gli investitori, che guardano a prospettive di medio e lungo periodo, troveranno molto conveniente investire in Italia, anche perche’ il nostro Paese, anche piu’ di molti altri Paesi europei, offre il valore aggiunto di un solida stabilità politica”.

“Questo governo – continua – non ha alcuna tentazione di creare vertenze o contrapposizioni con le istituzioni europee. Sappiamo che il dialogo con l’Europa è importante e ci predisponiamo ad esso con la massima serenità”.

ore 8 – Manovra: il ministro dell’Economia Tria smentisce di volersi dimettere. Lo dichiara il ministro un’intervista al Sole 24 ore. “Sono ministro di governo, e come tale sono un politico. Non ho mai minacciato le dimissioni. Il deficit al 2,4 per cento è frutto di una negoziazione politica, e assicuro che c’è stata una mediazione e non da poco”.

Quanto al richiamo di Mattarella, “concordo pienamente con il presidente della Repubblica”, dice Tria. “Del resto – aggiunge – abbiamo come governo un confronto continuo con il Quirinale. L’equilibrio e il pareggio di bilancio rimane un nostro obiettivo fondamentale, anche se il percorso per raggiungerlo viene allungato nel tempo per dare spazio all’esigenza fondamentale di rilanciare la crescita. E resta il fatto che se le condizioni lo permetteranno si cercherà di riavviare il processo prima della fine del triennio. Il punto in discussione, infatti, è nelle modalità di garantire questo percorso all’interno dei vari contesti economici”.

Sabato 29 – ore 17.15 – Salvini risponde a Mattarella: “La Costituzione non impedisce di cambiare rotta”. “Stia tranquillo il Presidente, dopo anni di manovre economiche imposte dall’Europa che hanno fatto esplodere il debito pubblico finalmente si cambia rotta e si scommette sul futuro e sulla crescita. Prima gli Italiani, dalle parole ai fatti!”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, commentando le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha ammonito sull’equilibrio di bilancio.

“La Costituzione impedisce forse di cambiare la legge Fornero, di ridurre le tasse alle Partite Iva e alle imprese, di aumentare le pensioni di invalidità, di assumere migliaia di poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco e di aiutare i giovani a trovare un lavoro? Non mi pare”, ha affermato Salvini.

ore 16.10 – Mattarella: “Costituzione impone sostenibilità del debito pubblico”. “Avere conti pubblici solidi e in ordine è una condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’evento “Sulle ali della libertà. Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana”.

“La Costituzione italiana all’articolo 97 dispone che occorre assicurare l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico – ha proseguito il Capo dello stato – Questo per tutelare i risparmi dei nostri concittadini, le risorse per le famiglie e per le imprese, per difendere le pensioni, per rendere possibili interventi sociali concreti ed efficaci”.

ore 11.35 – Di Maio: “Sono tranquillo, lo spread è salito ma poi sceso”. Il vicepremier Luigi Di Maio ha detto:”Sono tranquillo: ieri lo spread e’ salito ma poi ha cominciato scendere”.

Il leader M5s, ospite de ‘L’intervista’ di Maria Latella su Skytg24, si è espresso in merito alle oscillazioni dei Titoli di Stato dopo il varo del Def.

“Quando sarà pubblicata la nota al Def si vedrà che nella manovra c’è il più grande piano di investimenti della storia italiana”, ha detto Di Maio. “Non abbiamo fatto niente di diverso dagli altri paesi europei. Quel po’ di debito che facciamo in più lo ripagheremo nei prossimi anni con la crescita”.

ore 10.50 – Genova, Claudio Gemme verso la nomina a Commissario. Il governo ha trovato l’accordo sul nome di Claudio Andrea Gemme come commissario per Genova dopo il crollo del ponte Morandi, come confermato da fonti parlamentari della Lega.

Il nome, proposto dalla Lega, è stato approvato dai Cinque Stelle ed è gradito anche al governatore della Liguria Giovanni Toti, che l’anno scorso avrebbe voluto Gemme come candidato sindaco del centrodestra a Genova (qui un profilo di Claudio Gemme).

ore 9.05 – Salvini: “A Bruxelles non piace che Italia cresca”. “Abbiamo fatto una manovra economica intelligente, coraggiosa e nello stesso tempo responsabile. Ciò che è accaduto ieri sui mercati è l’ennesima dimostrazione che c’è qualcuno che vorrebbe l’Italia ridotta all’osso. Ma non cambiamo idea di una virgola”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in un’intervista al Messaggero.

Secondo Salvini, “a Bruxelles erano tranquilli finché si facevano manovre economiche che impoverivano gli italiani. La nostra invece è una manovra che vuol far crescere l’Italia e questo evidentemente a qualcuno non piace. Ma i mercati torneranno alla normalità. Come sale, lo spread scende. Non è un problema. A me interessa dare risposte agli italiani”.

La manovra ha messo “100 miliardi di deficit sulle spalle dei giovani”, ha denunciato Martina, “in questi anni abbiamo fatto un lavoro di ricostruzione dell’Italia dopo la più grande crisi dal dopoguerra, per mettere in sicurezza i conti del paese. Per tutelare contribuenti, famiglie e imprese italiane. Il voto del 4 marzo non consente a chi governa oggi di poter fare tutto. Stiamo parlando di 100 miliardi di deficit in tre anni sulle spalle dei giovani. Zero investimenti, condono fiscale”.

ore 7.00 – Manovra, Ue: “Rischio bocciatura dalla Commissione”. Lunedì il ministro Tria presenterà alla Commissione europea la legge di bilancio. L’Ue ha già avvertito l’Italia sul rischio bocciatura se il deficit nominale dovesse superare la soglia del 2 per cento, secondo quanto riportato dall’agenzia Agi.

La decisione sarà presa dal collegio dei commissari nella seconda metà di ottobre, dopo la presentazione formale del progetto di Legge di bilancio, ma i tecnici dell’esecutivo comunitario inizieranno sin da subito a analizzare i dati contenuti nella nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (Def).