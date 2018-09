Roma-Lazio 3-1: gol di Pellegrini, Immobile, Kolarov e Fazio | Risultato | Highlights | Tabellino | Video

ROMA-LAZIO 3-1 – Vince la Roma: il derby va alla formazione di Di Francesco che stravolge la formazione iniziale – titolare Santon, Florenzi in attacco, Under in panchina – e scaccia i fantasmi grazie anche all’ingresso forzato di Pellegrini, in campo al 36esimo per Pastore infortunato.

L’1-0 è proprio di Pellegrini, gol di tacco sotto la Nord. Nel secondo tempo un erroraccio di Fazio riporta la Lazio in partita, infallibile Immobile. Poi è l’ex della partita a prendersi la scena: Kolarov buca Strakosha e riporta la stracittadina dalle parti di Trigoria. Il 3-1 è di Fazio che di testa si fa perdonare l’errore sull’1-1. È festa giallorossa

Roma-Lazio 3-1 | Diretta Serie A | Formazioni | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

ROMA-LAZIO 3-1 – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Roma e Lazio, valida per la settima giornata della Serie A 2018 2019, in programma sabato 29 settembre alle ore 15.00.

ROMA LAZIO DIRETTA SECONDO TEMPO

94′ Finisce qui: la Roma vince il derby, 3-1 alla Lazio!

90′ Quattro minuti di recupero

88′ Caicedo col mancino fuori

85′ GOL DELLA ROMA! FAZIO! Punizione di Pellegrini dalla trequarti destra, gran zuccata di Fazio in area e Roma sul 3-1!

Punizione di Pellegrini dalla trequarti destra, gran zuccata di Fazio in area e Roma sul 3-1! 84′ Ancora Kolarov pericoloso su punizione, stavolta prova a sorprendere Strakosha dai 25 metri, mette in corner il portiere laziale

83′ Juan Jesus per Florenzi

81′ Caicedo per Lulic

80′ Destro di Milinkovic dai 25 metri, Olsen si allunga

77′ El Shaarawy pericoloso in area su una palla vagante, Marusic chiude in angolo

74′ Ha chiesto il cambio De Rossi, al suo posto Cristante

71′ GOL DELLA ROMA! KOLAROV! Non sbaglia l’ex di giornata su punizione: mancino potente sul palo di Strakosha, Roma di nuovo avanti, 2-1!

Non sbaglia l’ex di giornata su punizione: mancino potente sul palo di Strakosha, Roma di nuovo avanti, 2-1! 70′ Ammonito Badelj, punizione per la Roma dal limite dell’area

67′ GOL DELLA LAZIO! IMMOBILE! Gravissimo errore di Fazio che manda in porta Immobile, calcia sul secondo palo l’attaccante biancoceleste e buca Olsen: 1-1 all’Olimpico

Gravissimo errore di Fazio che manda in porta Immobile, calcia sul secondo palo l’attaccante biancoceleste e buca Olsen: 1-1 all’Olimpico 66′ Ammonito Pellegrini

63′ Spunto di Florenzi sulla destra, palla a Dzeko che calcia col mancino masticando il pallone

62′ Ammonito Dzeko

60′ Immobile alle stelle col mancino dal limite

60′ Strakosha bene sul primo palo su un tentativo di Pellegrini

57′ Break della Roma, Dzeko potente col mancino, tiro di poco alto

55′ Ammonito Olsen

55′ Immobile col destro a giro in area, attento Olsen

53′ Doppio cambio per Inzaghi, entrano Correa e Badelj, fuori Luis Alberto e Parolo

52′ Ancora El Shaarawy che dal limite tenta il tiro piuttosto che servire Dzeko sulla sinistra, si arrabbia il bosniaco

51′ El Shaarawy ha spazio sulla fascia sinistra ma nessun compagno lo accompagna, pallone perso

49′ Punta la porta Marusic in velocità, chiude bene Fazio

46′ Si ricomincia, nessun cambio

Tutto pronto per la ripresa: si riparte dall’1-0 per la Roma GUARDA IL VIDEO DEL GOL DI PELLEGRINI

ROMA LAZIO DIRETTA PRIMO TEMPO

48′ Finisce qui il primo tempo, Roma avanti nel derby 1-0

46′ Occasione per Immobile in area che non trova il tempo giusto

45′ Tre minuti di recupero

45′ GOL DELLA ROMA! PELLEGRINI! Lancio lungo per Dzeko che spizza di testa, El Shaarawy anticipa Strakosha, palla che vaga in area, Pellegrini spalle alla porta insacca di tacco: 1-0 Roma!

Lancio lungo per Dzeko che spizza di testa, El Shaarawy anticipa Strakosha, palla che vaga in area, Pellegrini spalle alla porta insacca di tacco: 1-0 Roma! 42′ Punizione di Kolarov dalla trequarti mancina, colpisce male Nzonzi

38′ E’ la Roma a provare ad alzare il ritmo

36′ Problemi a un polpaccio per Pastore che chiede il cambio. Entra Pellegrini

35′ Squadre più lunghe ora

31′ Gran cross di De Rossi dalla destra, sul secondo palo El Shaarawy tutto solo non trova la coordinazione

30′ Mezz’ora di gioco, cooling break, i giocatori si dissetano

27′ Corner per la Roma, Nzonzi la prende di testa, De Rossi sul secondo palo non ci arriva in spaccata

26′ Florenzi da solo in area, prodigioso Luis Felipe in scivolata a chiudere

25′ Risponde Immobile che si gira in area e calcia col destro, Olsen mette in angolo

24′ Ancora Strakosha, stavolta mette il piede a respingere su Pastore in area

22′ Due occasioni, una per parte: prima Luis Alberto che sbaglia da ottima posizione, sul ribaltamento Dzeko salta Acerbi in area e calcia col destro, ottima risposta di Strakosha

21′ Erroraccio dell’arbitro Rocchi che fischia un fuorigioco di Immobile da rimessa laterale

20′ Caceres da lontano, tiro alto sopra la traversa

19′ Sempre Immobile, stavolta pericoloso sugli sviluppi di un corner, girata deviata in angolo da Kolarov

16′ Marusic pericoloso in area, tiro sul fondo

14′ La Lazio spinge soprattutto sulla sua fascia sinistra, Roma un po’ bloccata e poca precisa nel palleggio

12′ Break della Lazio, Immobile punta la porta dalla sinistra poi serve Luis Alberto, tiro deviato e corner

9′ Prevale la prudenza in questi primi minuti di gioco

6′ Fa girare palla la Roma

4′ Ottima chiusura di Luiz Felipe su El Shaarawy in area

2′ Immobile al volo in area, si oppone De Rossi

1′ Partiti!

Giocatori in campo, Roma in completo rosso, Lazio in casacca casalinga

Squadre nel tunnel, sale la tensione

Tutto pronto all’Olimpico, ci siamo

Mezz’ora al calcio d’inizio, i giocatori tornano negli spogliatoi. Qui tutto il programma della settima giornata di campionato

Dirige la sfida l’arbitro Rocchi, assistenti Di Liberatore e Tonolini, IV uomo Maresca. Al VAR Irrati e Vivenzi

Squadre in campo per il riscaldamento, c’è il sole sull’Olimpico

Nella Lazio sorpresa Caceres dal primo minuto

Formazione ufficiale della Roma, confermata l’indiscrezione della vigilia: out Under, in attacco Florenzi, Santon titolare a destra

Cresce l’attesa per il calcio d’inizio del derby della Capitale. Cancelli aperti dalle 13

ROMA-LAZIO 3-1 – LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Florenzi, Pastore, El Shaarawy; Dzeko. All.: Di Francesco

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luis Felipe, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. All:. S. Inzaghi

Indisponibili: Perotti, Lukaku

Squalificati: –

Roma Lazio d iretta streaming e tv: ecco dove vederla | Serie A

Sabato 29 settembre 2018 alle ore 15 Roma e Lazio si sfideranno per la settima giornata del campionato di Serie A 2018 2019.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming il derby della Capitale Roma Lazio • Roma Lazio dove vederla

Dove vedere Roma Lazio in tv

La gara Roma Lazio sarà visibile in esclusiva su su Sky Sport Serie A (anche sul digitale terrestre) e Sky Sport 251.

Telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, inviati a bordocampo Paolo Assogna, Angelo Mangiante e Matteo Petrucci.

Ampio pre e post partita. Calcio d’inizio alle ore 15.00.

> QUI LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018 2019

Dove vederla in streaming

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti, che propongono questi eventi dal vivo, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

> TUTTI GLI ANTICIPI E POSTICIPI DELLA SERIE A 2018 2019

> QUI IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018 2019