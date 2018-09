Governo ultime news | Le notizie sul governo e sulla politica italiana | Le notizie del giorno in Italia | Diretta Live ( aggiornare la pagina per le ultimissime )

GOVERNO ULTIME NEWS – Sabato 29 – ore 17.15 – Salvini risponde a Mattarella: “La Costituzione non impedisce di cambiare rotta”. “Stia tranquillo il Presidente, dopo anni di manovre economiche imposte dall’Europa che hanno fatto esplodere il debito pubblico finalmente si cambia rotta e si scommette sul futuro e sulla crescita. Prima gli Italiani, dalle parole ai fatti!”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, commentando le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha ammonito sull’equilibrio di bilancio.

“La Costituzione impedisce forse di cambiare la legge Fornero, di ridurre le tasse alle Partite Iva e alle imprese, di aumentare le pensioni di invalidità, di assumere migliaia di poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco e di aiutare i giovani a trovare un lavoro? Non mi pare”, ha affermato Salvini.

ore 16.10 – Mattarella: “Costituzione impone sostenibilità del debito pubblico”. “Avere conti pubblici solidi e in ordine è una condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’evento “Sulle ali della libertà. Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana”.

“La Costituzione italiana all’articolo 97 dispone che occorre assicurare l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico – ha proseguito il Capo dello stato – Questo per tutelare i risparmi dei nostri concittadini, le risorse per le famiglie e per le imprese, per difendere le pensioni, per rendere possibili interventi sociali concreti ed efficaci”.

ore 11.35 – Di Maio: “Sono tranquillo, lo spread è salito ma poi sceso”. Il vicepremier Luigi Di Maio ha detto:”Sono tranquillo: ieri lo spread e’ salito ma poi ha cominciato scendere”.

Il leader M5s, ospite de ‘L’intervista’ di Maria Latella su Skytg24, si è espresso in merito alle oscillazioni dei Titoli di Stato dopo il varo del Def.

“Quando sarà pubblicata la nota al Def si vedrà che nella manovra c’è il più grande piano di investimenti della storia italiana”, ha detto Di Maio. “Non abbiamo fatto niente di diverso dagli altri paesi europei. Quel po’ di debito che facciamo in più lo ripagheremo nei prossimi anni con la crescita”.

ore 10.50 – Genova, Claudio Gemme verso la nomina a Commissario. Il governo ha trovato l’accordo sul nome di Claudio Andrea Gemme come commissario per Genova dopo il crollo del ponte Morandi, come confermato da fonti parlamentari della Lega.

Il nome, proposto dalla Lega, è stato approvato dai Cinque Stelle ed è gradito anche al governatore della Liguria Giovanni Toti, che l’anno scorso avrebbe voluto Gemme come candidato sindaco del centrodestra a Genova (qui un profilo di Claudio Gemme).

ore 9.05 – Salvini: “A Bruxelles non piace che Italia cresca”. “Abbiamo fatto una manovra economica intelligente, coraggiosa e nello stesso tempo responsabile. Ciò che è accaduto ieri sui mercati è l’ennesima dimostrazione che c’è qualcuno che vorrebbe l’Italia ridotta all’osso. Ma non cambiamo idea di una virgola”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in un’intervista al Messaggero.

Secondo Salvini, “a Bruxelles erano tranquilli finché si facevano manovre economiche che impoverivano gli italiani. La nostra invece è una manovra che vuol far crescere l’Italia e questo evidentemente a qualcuno non piace. Ma i mercati torneranno alla normalità. Come sale, lo spread scende. Non è un problema. A me interessa dare risposte agli italiani”.

Venerdì 28 – ore 18.30 – Conte: “Lo spread sale? I mercati ancora non conoscono la manovra”. “È chiaro che al presidente del Consiglio non fa piacere che lo spread sia salito però dobbiamo tenere conto che ieri sera abbiamo finito tardi, non c’è stato neppure il tempo di una conferenza stampa e non c’è stata la possibilità di illustrare ai mercati” i dettagli della linea economica. A parlare è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

“Sono molto confidente che quando i mercati, i nostri interlocutori conosceranno nei dettagli la manovra, lo spread sarà assolutamente coerente con i fondamenti della nostra economia”, ha aggiunto.

ore 18.00 – Bruciati in borsa circa 25 miliardi. Con la seduta di oggi la Borsa di Milano ha perso circa 25 miliardi di euro di capitalizzazione. L’indice All-Share, infatti, partiva da una capitalizzazione di 721 miliardi e ha lasciato sul terreno il 3,51 per cento, calando quindi a circa 696 miliardi di euro.

Il giorno dopo l’affermarsi la linea di Lega e M5s, lo spread tra Btp e Bund tedeschi arriva a vedere quota 280 punti base. Secondo la piattaforma Bloomberg, la fiammata del differenziale sulla scadenza a dieci anni si sgonfia a fine giornata e lo spread ritorna a quota 267 punti base, comunque una trentina in più della vigilia, per un redimento del Btp decennale oltre il 3 per cento.

ore 17.45 – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto Genova. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto Genova. Lo si è appreso da fonti del Quirinale.

Il testo aveva ricevuto la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato ed era stato trasmesso da Palazzo Chigi al Quirinale la mattina di giovedì 27 settembre. Il decreto legge nella forma definitiva predisposto per la firma è arrivato al presidente della Repubblica alle 14.30 di venerdì 28 settembre ed è stato firmato da Mattarella alle ore 17.

Il provvedimento contiene una serie di misure decise dal Governo per gestire l’emergenza successiva al crollo del ponte Morandi.

ore 15.10 – Conte: “Dimissioni Tria mai sul tavolo” – Le dimissioni del ministro dell’Economia, Giovanni Tria “non sono mai state sul tavolo. Il governo e Tria dureranno fino al 2023”, ha detto il premier Conte ai giornalisti che si trovavano fuori da Palazzo Chigi. Sulla posizione di Moscovici, il premier ha spiegato: “Non ho mai pensato di fare una manovra sulla base delle aspettative di un Commissario Ue. Sono fiero del lavoro fatto e sono sicuro che l’Italia non rappresenta un problema per l’Europa, ma una risorsa”.

ore 12.40 – Pensioni, Boeri: “Scelta del governo è irresponsabile e iniqua” – “Porsi l’obiettivo di aumentare il numero dei pensionati dando pensioni piene è un grande gesto di irresponsabilità e di profonda iniquità”, ha detto il presidente dell’Inps, Tito Boeri.

“Mettiamo pure che per ogni pensionato ci sia un nuovo lavoratore giovane, ma chi va in pensione oggi in media ha una retribuzione di 36mila euro, mentre un giovane assunto con contratto a tempo indeterminato, cosa molto rara, ha una retribuzione di 18mila euro. Ci vorrebbero quindi due giovani la cui intera retribuzione andasse a pagare la pensione. Si stanno toccando equilibri molto delicati, è un grande gesto di irresponsabilità. Il patto intergenerazionale si regge non solo sulla sostenibilità finanziaria ma deve avere anche una percezione di equità. L’iniquità di queste scelte è un pericolo molto serio”.

ore 12.30 – Spread arriva a 280 punti

ore 12.00 – Salvini: “No scambio deficit-migranti, non siamo al mercato”. “Se superando la legge Fornero manderemo a casa migliaia di lavoratori rendiamo un servizio a queste persone che se lo meritano. Ma soprattutto apriamo enormi spazi di futuro e lavoro ai giovani. Lo spiegheremo anche ai commissari”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini.

Sulla possibilità di uno scambio con l’Ue che preveda maggiore accoglienza in cambio di più flessibilità sul deficit, Salvini ha dichiarato:”Non siamo mica al mercato dei tappeti, se mi dai 3 migranti ti do uno zero virgola di deficit. Stiamo ancora raccogliendo gli errori del passato di Renzi, non siamo in un suq a scambiare perline con cappellini. Noi tiriamo dritti”.

ore 11.45 – Di Maio: “Diremo all’Ue che la manovra per la crescita”. “Abbiamo tante occasioni per dire all’Unione europea che questa è una misura volta alla crescita”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, interpellato a margine di un convegno sul 5G alla Camera a proposito del deficit/Pil fissato al 2,4 per cento.

“Ieri è stata una riunione in cui non ho visto un dibattito tra forze politiche, ministro dell’Economia e presidente del Consiglio algido, in cui si parlava solo di numeri”, ha sottolineato Di Maio. “Abbiamo parlato della carne viva di questo paese, della vita delle persone”.

ore 11.00 – Manovra, Salvini: “I mercati se ne faranno una ragione”. “Un passo in avanti verso la civiltà, i mercati se ne faranno una ragione”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini rispondendo a una domanda sulla manovra del governo mentre arrivava in prefettura a Milano per il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.

Sul ministro Tria, Salvini rassicura i giornalisti. “Il ministro Tria non è mai stato in bilico, è un membro del governo e un governo che in maniera compatta, piano piano, con intelligenza e responsabilità sta mantenendo uno per uno gli impegni presi”.

ore 09.30 – Lo spread supera i 280 punti. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi ha raggiunto i 280 punti, superando i 237 di ieri sera, mentre il rendimento del Btp decennale sale al 3,095 per cento. L’indice Ftse Mib segna invece un -2,43 per cento, All Share sul -2,29 per cento, Intesa cede il 5,1 per cento, banco Bpm il 6,4 per cento, Unicredit -5,2 per cento e Poste -4 per cento.

ore 09.20 – Manovra, Moscovici: “Dialogo con l’Italia, ma sanzioni previste dal Trattato”. “Non abbiamo nessun interesse a una crisi tra la Commissione e l’Italia. L’Italia è un paese importante della zona euro, ma non abbiamo nemmeno interesse a che l’Italia non rispetti le regole, perché il debito italiano resta esplosivo”, ha affermato il commissario europeo agli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici in merito all’approvazione della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

“Al momento sembra che si tratti di un bilancio fuori dalle regole Ue. Non mi pronuncio sul contenuto del bilancio italiano, quello che dico è che ci sono delle regole. Pacta sunt servanda non sono regole stupide, sono regoli comuni per l’Italia, per la Francia e per tutta la zona euro. Se il debito pubblico aumento creiamo una situazione instabile”, ha detto Moscovici in un’intervista alla tv francese Bfm Tv.

“Eventuali sanzioni nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto delle norme di bilancio sono possibili, anche se io non sono nello spirito delle sanzioni. Il 15 ottobre il bilancio italiano arriverà nei nostri uffici che lo esamineranno e potremo rispondere: abbiamo tre possibilità, la prima è quella di dire che va tutto bene, la seconda con cui possiamo chiedere delle correzioni e la terza è che non va bene per niente e quindi possiamo respingerlo. È una possibilità prevista dai trattati”.

“Sono convinto che non è nell’interesse dell’Italia andare avanti su un indebitamento ancora più grande. Perché alla fine sarà il popolo che pagherà il conto”.

ore 08.40 – Martina: “100 miliardi di deficit sui giovani, scendiamo in piazza”. “Di fronte all’irresponsabilità di questo governo non possiamo non alzare la voce. Vorrei un governo che si rendesse conto delle scelte che compie. Non possiamo non scendere in piazza davanti a chi sta mettendo il Paese a rischio”. Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico, Maurizio Martina, ospite del programma radiofonico Circo Massimo, su Radio Capital.

Martina ha confermato la mobilitazione per domenica a Roma dove “arriveranno da tutta Italia 200 pullman, 6 treni e tante persone che vogliono costruire assieme a noi l’alternativa”.

La manovra ha messo “100 miliardi di deficit sulle spalle dei giovani”, ha denunciato Martina, “in questi anni abbiamo fatto un lavoro di ricostruzione dell’Italia dopo la più grande crisi dal dopoguerra, per mettere in sicurezza i conti del paese. Per tutelare contribuenti, famiglie e imprese italiane. Il voto del 4 marzo non consente a chi governa oggi di poter fare tutto. Stiamo parlando di 100 miliardi di deficit in tre anni sulle spalle dei giovani. Zero investimenti, condono fiscale”.

ore 7.00 – Manovra, Ue: “Rischio bocciatura dalla Commissione”. Lunedì il ministro Tria presenterà alla Commissione europea la legge di bilancio. L’Ue ha già avvertito l’Italia sul rischio bocciatura se il deficit nominale dovesse superare la soglia del 2 per cento, secondo quanto riportato dall’agenzia Agi.

La decisione sarà presa dal collegio dei commissari nella seconda metà di ottobre, dopo la presentazione formale del progetto di Legge di bilancio, ma i tecnici dell’esecutivo comunitario inizieranno sin da subito a analizzare i dati contenuti nella nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (Def).

Giovedì 27 settembre – ore 23.30 – Conte: “Manovra ragionevole e coraggiosa”. “Abbiamo lavorato con serietà e impegno per realizzare una manovra economica meditata, ragionevole e coraggiosa”. Così il premier Giuseppe Conte ha commentato l’approvazione in Consiglio dei ministri della nota di aggiornamento al Def.

“È un intervento che migliorerà le condizioni di vita dei cittadini e assicurerà al nostro Paese una più robusta crescita economica e un più significativo sviluppo sociale”, ha sottolineato Conte.

ore 23.20 – Il Cdm ha approvato la nota aggiornamento al Def. La nota di aggiornamento al Def è stata approvata dal consiglio dei ministri all’unanimità. Lo si apprende da fonti di governo

ore 23.05 – Cdm sospeso, Di Maio: “Il Def cancella la povertà”. È stata sospesa la riunione del Consiglio dei ministri. I ministri M5S sono scesi in piazza davanti a Palazzo Chigi dove ci sono i parlamentari pentastellati ad aspettarli con le bandiere.

Confermata l’intesa raggiunta sul deficit al 2,4 per cento del Pil. “Non vince il governo, vincono i cittadini”, ha dichiarato il vicepremier, Luigi Di Maio. “Convinceremo i mercati che in questo 2,4 per cento ci sono tanti investimenti che faranno crescere l’economia. Saremo credibili perché siamo sotto il 3 per cento”.

“Il Def apre le porte alla manovra del popolo e cancella la povertà”, ha aggiunto Di Maio. “Questo 2,4 per cento significa tanto per la dignità delle persone e per la ricchezza delle persone”.

Convincere Tria? “Non c’era da convincerlo”, ha detto il vicepremier.

ore 21.00 – Manovra, Salvini-Di Maio: “Accordo raggiunto con tutto il governo sul deficit 2,4 per cento”. “Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2.4 per cento. Siamo soddisfatti, è la manovra del cambiamento”, hanno detto Matteo Salvini e Luigi Di Maio in una dichiarazione congiunta al termine del vertice a palazzo Chigi.

“L’accordo è anche con il ministro dell’Economia, Giovanni Tria”, ha aggiunto Salvini, rispondendo all’Agi che gli chiedeva conferma del via libera del Tesoro. “Ci ho sempre creduto, l’Italia merita lavoro, coraggio, fiducia e speranza”, ha proseguito il ministro dell’Interno.

“Abbiamo portato a casa la manovra del popolo che per la prima volta nella storia di questo paese cancella la povertà grazie al reddito di cittadinanza, per il quale ci sono 10 mld, e rilancia il mercato del lavoro anche attraverso la riforma dei centri per l’impiego. Restituiamo futuro a 6 milioni e mezzo di persone”, ha detto Luigi Di Maio commentando l’esito del vertice sulla manovra.

“Via libera anche alla pensione di cittadinanza che dà dignità ai pensionanti. E con il superamento della Fornero, chi ha lavorato una vita può finalmente andare in pensione liberando posti di lavoro per i nostri giovani, non più costretti a lasciare il nostro Paese per avere un’opportunità”, ha sottolineato il vicepremier dopo il vertice.

“Non restano esclusi i truffati delle banche, che saranno risarciti con un Fondo ad hoc di 1,5 mld. Per la prima volta lo Stato è dalla parte dei cittadini, per la prima volta non toglie ma dà”, ha concluso.

ore 20.45 – Martina: “Non saremo mai alleati del Movimento 5 Stelle”. “Lo dico io che ho cercato fino in fondo la sfida del confronto con il M5s: non ci sono le condizioni per discutere con quel gruppo dirigente, sono soggiogati allo schema di Salvini, ma anche se ci fosse una rottura fra loro, non credo che ci siano le condizioni”, ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina, a Porta a Porta.

“Quando leggo le provocazioni di queste ore di fronte al caso del Csm, quando fanno dichiarazioni fuori dalla grazia di Dio, non credo che ci siano queste condizioni”, ha aggiunto.

ore 16.00 – Manovra, Molinari (Lega): “Rapporto deficit/Pil a 2,4-2,6 per cento non è una tragedia”. “Riteniamo che stare dentro il parametro del 3 per cento e arrivare al 2,4-2,6 per cento non sia una tragedia”, ha affermato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. “L’1,6 per cento del rapporto deficit/Pil non può diventare un dogma. Dai conti che abbiamo fatto probabilmente bisognerà sforare l’1,6 per cento nel rapporto deficit/Pil”.

A chi gli chiedeva del paletto fissato all’1,6 per cento dal ministro dell’Economia Giovanni Tria, Molinari ha spiegato che per il suo partito è “prioritario” realizzare il programma di governo ed è fiduciosi che si troverà un compromesso con il Tesoro.

ore 13.50 – Convocato per le 20 il Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri è stato convocato per le ore 20 a Palazzo Chigi, secondo quanto riportato in una nota. Tra gli argomenti all’ordine del giorno la nota di aggiornamento al Documento economia e finanza (Def) 2018.

ore 13.30 – Migranti, ministro Tunisi: “No a rimpatri immediati”. I rimpatri dei cittadini irregolari tunisini dall’Italia saranno “solo con viaggi organizzati e settimanali” e non “rimpatri istantanei”, ha dichiarato il ministro dell’Interno tunisino, Hichem Fourati, durante la conferenza stampa congiunta al termine con Matteo Salvini. “Attualmente vengono fatti viaggi per 40 persone settimanali, dopo che è stato accertato che quelle persone siano tunisine”, ha aggiunto Fourati che esclude al momento “i rimpatri istantanei”.

In ogni caso,”la Tunisia non ha problemi a riprendersi i suoi cittadini”.