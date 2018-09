Dogman è stato scelto come film per rappresentare l’Italia agli Oscar.

Il film di Matteo Garrone è ispirata al delitto del Canaro: un caso di cronaca nera avvenuto a Roma negli anni ’80. Si tratta dell’omicidio, dopo efferate torture, del criminale e pugile dilettante Giancarlo Ricci, da parte di Pietro De Negri, detto er canaro.

Il film prende solo ispirazione dal fatto di cronaca, per poi raccontare una storia nuova, con nomi di fantasia e una ricostruzione romanzata della vicenda a opera del regista.

In questo articolo abbiamo raccontato la vera storia di Er Canaro della Magliana.

Marcello Fonte, protagonista del film di Garrone, aveva vinto il premio come miglior attore al Festival di Cannes 2018.

Erano 21 i film italiani che si erano iscritti per concorrere alla selezione del candidato italiano all’Oscar per il miglior film in lingua straniera. film italiani candidati oscar

Tra i registi in corsa vi erano Muccino, Amatucci, Franchi, Formisano, Lendaro, Termine, Rohrwacher, Albertini, Ozpetek, Marco Tullio Giordana, Falaschi, Carrisi, Torre, Quatriglio, Damiano e Fabio D’Innocenzo, Genovese, Randi.

Dogman è stato scelto da una commissione istituita presso l’Anica, l’Associazione nazionale industrie cinematografiche, audiovisive e multimediali, su richiesta dell’Academy Awards designare il candidato italiano. La commissione si è riunita il 25 settembre.

Le pellicole candidate sono quelle distribuite nelle sale del territorio nazionale tra il 1 ottobre 2017 e il 30 settembre 2018, sono:

A casa tutti bene di Gabriele Muccino

Caina di Stefano Amatucci

Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani

Dogman di Matteo Garrone

Dove non ho mai abitato di Paolo Franchi

L’esodo di Ciro Formisano

L’età imperfetta di Ulisse Lendaro

Il figlio sospeso di Egidio Termine

Lazzaro felice di Alice Rohrwacher

Manuel di Dario Albertini

Napoli velata di Ferzan Ozpetek

Nome di donna di Marco Tullio Giordana

Quanto basta di Francesco Falaschi

La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi

Riccardo va all’inferno di Roberta Torre

Sembra mio figlio di Costanza Quatriglio

Una storia senza nome di Roberto Andò

Sulla mia pelle di Alessio Cremonini

La terra dell’abbastanza di Damiano e Fabio D’Innocenzo

The place di Paolo Genovese

Tito e gli alieni di Paola Randi

Come si sceglie il film italiano da candidare agli Oscar

Per prima cosa i film italiani che vogliono partecipare devono inviare la propria candidatura all’Anica, l’Associazione nazionale industrie cinematografiche, audiovisive e multimediali.

La Commissione di Selezione è composta da giornalisti, produttori, distributori, registi e addetti ai lavori.

Una volta che l’Anica sceglie il film italiano da candidare, un solo titolo, tocca all’Academy fare una selezione di 10 film stranieri provenienti da tutto il mondo che possono proseguire la corsa verso l’ambita statuetta.

Da questi dieci film ne vengono selezionati 5 che andranno a comporre la cinquina finalista, tra cui verrà scelto il Miglior film straniero. La cerimonia degli Oscar 2019 si terrà domenica 24 febbraio.

I premi Oscar vinti dall’Italia

L’Italia ha vinto in totale 14 statuette e ha ricevuto 28 candidature. Nello specifico, ha vinto 3 Oscar speciali nel 1948, 1950 e 1951 e 11 Oscar al miglior film straniero, da quando la categoria è stata istituita ufficialmente nel 1957.

L’ultimo film italiano vincitore è La grande bellezza di Paolo Sorrentino nel 2014.

I vincitori italiani per la categoria Miglior film straniero sono stati:

1999, La vita è bella di Roberto Benigni

1992, Mediterraneo di Gabriele Salvatores

1990, Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore

1975, Amarcord di Federico Fellini

1972, Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica

1971, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri

1965, Ieri, oggi e domani di Vittorio De Sica

1964, 81/2 di Federico Fellini

1958, Le notti di Cabiria di Federico Fellini

1957, La strada di Federico Fellini

