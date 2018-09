È stata ritrovata la lettera “eretica” originale di Galileo Galilei a Londra

È stata ritrovata in una biblioteca di Londra la lettera originale di Galileo Galilei, con cui metteva in discussione la dottrina della Chiesa, secondo la quale era il Sole a ruotare attorno alla Terra.

Il ritrovamento della lettera “eretica” aggiunge nuovi elementi utili alle interpretazioni degli episodi che portarono al processo e poi alla condanna di Galileo per eresia nel 1633.

La missiva è stata scoperta nella biblioteca di Londra della Royal Society da un giovane italiano Salvatore Ricciardo, ricercatore dell’università di Bergamo.

Il documento, composto da 7 pagine, riportava una errata attribuzione di data da ben 250 anni. Firmata “GG”, la lettera era indirizzata all’amico Benedetto Castelli, matematico dell’università di Pisa. La data della missiva risale al 21 dicembre 1613.

Nella lettera Galileo sosteneva per la prima volta che la ricerca scientifica deve essere libera dalla dottrina teologica.

