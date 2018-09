Governo ultime news | Le notizie sul governo e sulla politica italiana | Le notizie del giorno in Italia | Diretta Live ( aggiornare la pagina per le ultimissime )

GOVERNO ULTIME NEWS – Venerdì 21 settembre – ore 11.10 – Reddito di cittadinanza, Di Maio smentisce Tria. Il reddito di cittadinanza sarà rivolto solo agli italiani. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a Radio Anch’io.

Di Maio smentisce così di fatto le dichiarazioni rilasciate ieri dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria, secondo cui il sussidio sarà rivolto anche a cittadini stranieri.

“Abbiamo corretto la proposta di legge anni fa, è singolare che torni in auge” ha sottolineato, ricordando che nel 2014 la misura si rivolgeva a tutti. Con i flussi migratori che ci sono in Italia, ha osservato il vicepremier, “è logico che devi restringere la platea ai cittadini italiani” (l’articolo completo).

ore 09.30 – Renzi: “Congresso Pd prima possibile. Alle europee con Macron e Tsipras”. “Alle europee devono essere insieme Macron, i verdi, i liberali e Tsipras, e per me il candidato alla presidenza della Commissione dovrebbe essere Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione e socialista olandese”. Lo ha detto l’ex premier Matteo Renzi ospite ieri sera del programma Porta a Porta, su Rai1.

Sul dibattito interno al Partito democratico, l’ex segretario ha dichiarato: “Ora io non c’entro più nulla con la segreteria, il segretario è Martina poi vedremo chi vincerà il congresso: Zingaretti o un altro candidato, Delrio o Minniti o tutti quelli che avete detto voi…”. Quando si farà il congresso? “Bisogna chiederlo a Martina. Il prima possibile, credo. Di fatto è già cominciato, vedi in Toscana per esempio”.

ore 08.30 – Vertice centrodestra, confermata alleanza per le regionali. L’alleanza di centrodestra tra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia sarà riproposta alle elezioni regionali in programma nel 2019 in Abruzzo, Sardegna, Basilicata e Piemonte.

È quanto hanno stabilito i leader dei tre partiti, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, in vertice tenuto nella serata di ieri. A livello nazionale resta invece l’accordo di programma tra Lega e Movimento Cinque Stelle.

Giovedì 20 settembre – ore 19.10 – Aquarius, Salvini: “Non avrà spazio nei porti italiani” – “La Aquarius 2, nuovo nome e nuova bandiera (prima Gibilterra e ora Panama), ha recuperato una decina di persone in acque Sar libiche, a poche miglia dalla terraferma, ma si è rifiutata di collaborare con la guardia costiera di Tripoli. Ora vaga nel Mediterraneo: certamente non avrà spazio nei porti italiani”. Queste le parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Il riferimento è all’operazione di soccorso compiuta il 20 settembre dalla nave della Ong, che secondo quanto riferito da Sos Mediterranee è avvenuta in realtà in acque internazionali e non libiche, come afferma il ministro Salvini.

ore 17.05 – Il Senato approva il Milleproroghe: è legge – Il Milleproroghe è stato approvato dal Senato con 151 voti a favore. Il decreto è adesso legge. In questo articolo abbiamo spiegato cosa prevede.

ore 16.40 – Conte: “I conti saranno in ordine”. “Ho un contatto costante con il ministro Tria: siamo in piena fase di elaborazione della manovra e dei suoi dettagli, in questo momento non ha senso tirare fuori un numero”, ma in ogni caso “alla fine dovrà uscire un numero che dovrà dare il segno che i conti sono in ordine”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del vertice informale Ue di Salisburgo.

ore 16.30 – Tria: “Misure graduali nel rispetto dei conti”. “L’obiettivo del Governo è di assicurare una graduale realizzazione di interventi di politica economica contenuti nel contatto di governo compatibilmente con le esigenze di mantenere l’equilibrio dei saldi strutturali di finanza pubblica”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, rispondendo al question time sulle misure che saranno messe in campo con la manovra finanziaria.

“Parlare di pace fiscale non significa varare nuovi condoni ma pensare a un fisco amico del contribuente che favorisca l’estinzione dei debiti” e l’aumento della “tax compliance”, ha aggiunto il ministro.

ore 12.45 – Alitalia, Di Maio: “L’intervento dello Stato non è più un tabù” – Il vice presidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha affermato che il governo ha intenzione di sviluppare voli a lungo raggio per la compagnia Alitalia e non esclude “un intervento anche diretto” dello Stato nella compagnia aerea.

“L’obiettivo come Stato è quello di sviluppare un settore che è stato sviluppato molto poco, che è quello dei voli a lungo raggio, che è l’unico modo per continuare a farla crescere”, ha detto Di Maio durante un incontro con la stampa italiana e cinese a Chengdu, nella Cina sud-occidentale.

“Non dico che sta andando benissimo, Alitalia, ma dobbiamo registrare una controtendenza in positivo negli ultimi mesi, legata a una serie di dinamiche, anche economiche e congiunturali, che ci consentono oggi di guardare a quella compagnia con più ottimismo, come Stato, e come intervento anche diretto”. Lo Stato “che entra nelle aziende non è più un tabù”.

ore 11.45 – Di Maio: “Non dobbiamo aver paura di sforare il 2 per cento”. “Non dobbiamo avere paura di sforare il 2 per cento, a meno che anche il 2 per cento non sia diventato un tabù, e allora diciamocelo, però ce lo dovevamo dire prima”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio,in un incontro con la stampa italiana a Chengdu, in Cina, dove si trova in missione istituzionale.

Di Maio ha affermato di volere una legge di bilancio “amica degli italiani” dopo tanti anni di “lacrime e sangue”.

ore 07.30 – La proposta di Conte all’Ue: “Chi non accoglie migranti paghi”. Sul tavolo c’è l’ipotesi che “chi non partecipa al meccanismo in termini di sbarchi e redistribuzione, partecipa in termini finanziari”.

Queste le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte tornando in albergo al termine della cena, durata oltre quattro ore, con i capi di stato e di governo a Salisburgo. Il presidente del Consiglio risponde ai cronisti a proposito di migranti, tema al centro dell’incontro dei leader europei.

“Qualcuno ha dichiarato di non avere interesse a partecipare alla redistribuzione dei migranti e ha gia’ dato disponibilità ad accettare” ha spiegato. “Di Frontex si è parlato marginalmente, domani sarà al centro della riunione”, ha aggiunto il presidente del Consiglio.

“Il clima è complessivamente buono” ha proseguito. A proposito di Brexit, Conte precisa che di fatto non se ne è parlato durante la cena, “solo la May è intervenuta alla fine chiarendo che non ci sara’ nessun nuovo referendum”, ha concluso.

Mercoledì 19 settembre – ore 15.30 – Conte: “Il reddito di cittadinanza sarà nella manovra”. “La riforma del reddito di cittadinanza che sarà inserita nella manovra economica abbia un impatto significativo sul piano sociale, in modo da alleviare la condizione di tutti coloro che vivono in condizione di povertà assoluta”. Lo ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Con i capigruppo del Movimento Cinque Stelle, ha aggiunto il premier, “abbiamo ragionato sul disegno di legge anti-corruzione che a breve inizierà il suo iter in Parlamento e della conversione del decreto legge emergenze”.

ore 12.55 – Di Maio: “Attingiamo a un po’ di deficit per fare le riforme”. “Non possiamo aspettare due o tre anni per rispettare le promesse” fatte agli elettori. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, al suo arrivo a Chengdu, in Cina, durante un incontro con la stampa italiana.

Secondo Di Maio, bisogna attingere “a un po’ di deficit per poi far rientrare il debito l’anno dopo o tra due anni, tenendo i conti in ordine senza voler fare alcuna manovra distruttiva dell’economia”.

“Quello che vogliamo mettere al centro non è rassicurare i mercati, ma migliorare la qualità della vita dei cittadini. Per questo ci siamo candidati e ci hanno eletto”, ha sottolineato.

Flat tax, reddito di cittadinanza e legge Fornero, secondo il vicepremier, sono “da superare”. Saranno nella legge di bilancio? “Sì”, ha risposto.

“Non è intenzione del governo arrivare a fine anno e dire: ci siamo sbagliati, queste promesse erano irrealizzabili”, ha concluso il vicepremier.

ore 12.15 – Di Maio: “Piena fiducia nel ministro Tria”. “Ho piena fiducia nel ministro del’Economia, Giovanni Tria, e ho piena fiducia nel gioco di squadra che stiamo facendo come governo”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, al suo arrivo a Chengdu, in Cina, durante un incontro con la stampa italiana.

ore 10.00 – Di Maio: “Vogliamo tagliare 345 parlamentari”. “Abbiamo fatto una riunione con la Lega” e “la prossima settimana presentiamo una proposta di legge costituzionale per tagliare 345 parlamentari”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ospite ieri sera del programma diMartedì su La7.

Secondo Di Maio, la riforma potrebbe consentire risparmi per 100 milioni di euro l’anno.

ore 08.30 – Conte: “Pace fiscale imprescindibile, riforme con gradualità”. “La pace fiscale si farà, è imprescindibile. Con gradualità attueremo flat tax e reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero”. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte in un’intervista al quotidiano La Verità.

“Avvieremo subito tutte e tre le riforme ma ci sarà un meccanismo di gradualità”, ha spiegato il presidente del Consiglio. Il ministro Tria ha minacciato le dimissioni? “Se l’avesse fatto l’avrei saputo. E non mi risulta”.

Alla domanda se il reddito di cittadinanza comincerà dalle pensioni, Conte ha risposto: “Al momento non mi sento di fare anticipazioni. Mi limito a osservare che l’impatto di questa riforma sarà subito significativo”. “Ma c’è un aspetto tecnico da tenere in considerazione. Perché il reddito di cittadinanza funzioni davvero, cioè per evitare che abbia una mera funzione assistenziale, bisogna prima riformare i centri per l’impiego”, ha aggiunto.

Seguirete il modello tedesco? “Si, ne abbiamo parlato con la Merkel a Berlino. E siamo in contatto con alcuni esperti della Germania”.

Quanto alla flat tax, “ci sarà”, ha detto il premier, “anche se, ragionevolmente, non potrà andare da subito a pieno regime”.

Sulla pace fiscale Conte ha sottolineato che il Governo darà “forti segnali contro l’evasione e l’elusione, come previsto dal contratto di governo”. “L’inasprimento delle pene e’ un tassello fondamentale della nostra riforma fiscale”, ha aggiunto.

Martedì 18 settembre – ore 22.30 – Salvini: “I 49 milioni della Lega li restituiranno i parlamentari”. “Li tireranno fuori di tasca i parlamentari” della Lega, “li pagheranno cash per eventuali errori fatti da altri 10 anni fa”, ha detto il ministro dell’Interno ospite di Giovanni Floris a Di Martedì, su La7.

Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha commentato così l’accordo raggiunto tra la Procura di Genova e gli avvocati della Lega per la restituzione allo Stato dei 49 milioni di euro che il partito, secondo quanto stabilito dai giudici, avrebbe ottenuto in maniera irregolare.

ore 17.30 – Di Maio: “Non ho chiesto le dimissioni di Tria ma il ministro deve trovare i soldi per gli italiani”. “Nessuno ha chiesto le dimissioni del ministro Tria”, ma “voglio che il ministro dell’Economia di un governo del cambiamento trovi i soldi per gli italiani che momentaneamente sono in grande difficoltà”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che respinge così le indiscrezioni di stampa secondo cui il leader pentastellato avrebbe accusato il ministro Tria di non voler trovare le risorse per i provvedimenti voluti dai Cinque Stelle.

Di Maio ricorda che “”gli italiani in difficoltà non possono più aspettare, lo stato non li può più lasciare soli e un ministro serio i soldi li deve trovare”.

ore 15.45 – Olimpiadi Invernali, Giorgetti: “La candidatura muore qui”.“Il governo non ritiene che una candidatura fatta così come è stata formulata possa avere ulteriore corso. Quindi, la proposta non ha il sostegno del governo ed è morta qui”. A dirlo è il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, in commissione Istruzione al Senato, a proposito della candidatura congiunta di Cortina, Milano e Torino alle Olimpiadi Invernali del 2026. (Qui l’articolo che spiega come è arrivata la bocciatura del governo)

ore 12.20 – Conte: “Serve risposta europea per evitare un altro caso Diciotti” – “Bisogna aggiornare Sophia e Frontex. Se non vogliamo un altro caso Diciotti abbiamo bisogno di un’altra risposta europea”, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa con il cancelllieri austriaco Sebastian Kurz.

L’Austria è “molto contenta” del lavoro fatto dell’Italia, che ha ridotto “notevolmente il flusso di migranti verso Italia di circa l’80 per cento. È positivo non solo per l’Italia ma anche per l’Austria e l’Ue”, ha affermato Kurz.

“Speriamo entro quest’anno, insieme, di migliorare il mandato di Frontex e rafforzarlo. C’è bisogno di cooperare sia con i paesi di origine, che con quelli di transito”.

ore 11.00 – Tria: “Crescita attraverso riforme strutturali”. Sul fisco il Governo ha un disegno che “va oltre la flat tax” e si basa su “un’imposta di reddito personale che ridurrà il carico per la classe media mantenendo un impatto sul budget gestibile”. Lo ha detto, durante un forum di Bloomberg, il ministro dell’Economia Giovanni Tria.

L’esecutivo, ha spiegato il ministro, ha un “orizzonte di legislatura” che mira “a raggiungere una crescita più alta e sostenibile tramite riforme strutturali” che saranno “implementate gradualmente”.

“L’economia italiana sta ancora crescendo, ma a un ritmo più lento e che sottoperforma ancora quello degli altri Paesi europei. Nonostante questo, il Paese ha solidi fondamentali”, ha aggiunto Tria.

Il ministro ha inoltre assicurato che le misure contenute nella manovra “non ridurranno il nostro impegno nella riduzione del debito”.

ore 10.15 – Martina risponde a Calenda: “Più generosità e meno arroganza”. “Chi pensa che il Pd si debba estinguere non capisce che oggi questa comunità è l’unico argine al pericolo di questa destra”. Lo ha scritto Maurizio Martina, segretario del Partito democratico, sul suo blog sull’Huffington Post, in risposta alle affermazioni fatte questa mattina dall’ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda (vedi sotto).

“Io chiedo a tutti più generosità e meno arroganza. Se si parla del Pd bisogna avere rispetto prima di tutto dei suoi militanti, iscritti, amministratori, elettori che lavorano con passione e non si meritano certi titoli. Adesso basta”, ha detto Martina.

“Dobbiamo cambiare, aprirci, rilanciare ma non certo estinguerci. Io giro in lungo e in largo il paese e non faccio polemiche via tweet o in radio”, ha aggiunto il segretario dem. “È possibile ora chiedere a tutti i dirigenti nazionali del mio partito una mano perché la manifestazione del 30 settembre a Roma sia grande, bella e partecipata? Perché sia un segnale collettivo di ripartenza e sfida a Lega e Cinque Stelle che vogliono dissolvere l’Europa?”.

“La nostra gente vuole vedere al lavoro una squadra, non ne può più delle prediche dei singoli che pensano di avere verità in tasca”, ha sottolineato Martina. “Il congresso con le primarie a gennaio sarà un percorso cruciale per confrontarci sulla prospettiva e allargare al massimo la partecipazione a questo impegno collettivo per l’Italia”.

ore 09.40 – Fonti Ue: “Sui migranti no passi avanti con l’Italia”. “Conte metterà sul tavolo la proposta dell’Italia, le sue idee sono ben conosciute, ma non mi aspetto che ci siano passi avanti, è difficile immaginare che ci sia un avanzamento delle posizioni italiane”. Lo ha detto una fonte dell’Unione europea all’agenzia di stampa Agi, alla vigilia del vertice informale di Salisburgo riferendosi alle richieste italiane sull’operazione Sophia.

“Mi auguro che ci metteremo il risentimento alle spalle e che ci sia di nuovo un approccio costruttivo. Ma è difficile aspettarsi una svolta sulla proposta italiana”, ha aggiunto la fonte.

ore 08.40 – Calenda: “Pd da psichiatria, merita l’estinzione”. La cena convocata e poi annullata dall’ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che avrebbe dovuto mettere attorno a un tavolo Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Marco Minniti, oltre allo stesso Calenda, è saltata perché “Renzi si era sfilato ieri pomeriggio via agenzie e retroscena e a quel punto non aveva più molto senso”. Lo ha scritto Calenda su Twitter rispondendo a un follower.

“Andiamo avanti con l’opposizione. Ognuno facendo il suo. Di più in questo momento non si può fare. Troppi ego e troppi conti da regolare”, ha aggiunto l’ex ministro.

Ai dirigenti del Pd “non importerà” di perdere le prossime elezioni europee e regionali, “quello che importa a loro è il congresso. Sta diventando un posto in cui l’unico segretario che si dovrebbe candidare è il presidente dell’associazione di psichiatria”, ha commentato questa mattina Calenda, ospite del programma Circo Massimo su Radio Capital.

Secondo l’ex ministro, il Pd “merita l’estinzione”. “Sono convinto che alle prossime europee il Pd non ci debba essere, serve un fronte repubblicano, progressista, che recuperi la parte di parte di classe dirigente locale e nazionale capace ma che spazzi via un partito che ha come unico obiettivo quello di spartirsi una torta sempre più piccola tra dirigenti che sono usurati, che pensano solo a questo dalla mattina alla sera”, ha aggiunto Calenda.

Secondo l’ultimo sondaggio Swg, il Pd è stimato al 17 per cento dei voti.