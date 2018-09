Governo ultime news | Le notizie sul governo e sulla politica italiana | Le notizie del giorno in Italia | Diretta Live ( aggiornare la pagina per le ultimissime )

GOVERNO ULTIME NEWS – Martedì 18 settembre – ore 10.15 – Martina risponde a Calenda: “Più generosità e meno arroganza”. “Chi pensa che il Pd si debba estinguere non capisce che oggi questa comunità è l’unico argine al pericolo di questa destra”. Lo ha scritto Maurizio Martina, segretario del Partito democratico, sul suo blog sull’Huffington Post, in risposta alle affermazioni fatte questa mattina dall’ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda (vedi sotto).

“Io chiedo a tutti più generosità e meno arroganza. Se si parla del Pd bisogna avere rispetto prima di tutto dei suoi militanti, iscritti, amministratori, elettori che lavorano con passione e non si meritano certi titoli. Adesso basta”, ha detto Martina.

“Dobbiamo cambiare, aprirci, rilanciare ma non certo estinguerci. Io giro in lungo e in largo il paese e non faccio polemiche via tweet o in radio”, ha aggiunto il segretario dem. “È possibile ora chiedere a tutti i dirigenti nazionali del mio partito una mano perché la manifestazione del 30 settembre a Roma sia grande, bella e partecipata? Perché sia un segnale collettivo di ripartenza e sfida a Lega e Cinque Stelle che vogliono dissolvere l’Europa?”.

“La nostra gente vuole vedere al lavoro una squadra, non ne può più delle prediche dei singoli che pensano di avere verità in tasca”, ha sottolineato Martina. “Il congresso con le primarie a gennaio sarà un percorso cruciale per confrontarci sulla prospettiva e allargare al massimo la partecipazione a questo impegno collettivo per l’Italia”.

ore 09.40 – Fonti Ue: “Sui migranti no passi avanti con l’Italia”. “Conte metterà sul tavolo la proposta dell’Italia, le sue idee sono ben conosciute, ma non mi aspetto che ci siano passi avanti, è difficile immaginare che ci sia un avanzamento delle posizioni italiane”. Lo ha detto una fonte dell’Unione europea all’agenzia di stampa Agi, alla vigilia del vertice informale di Salisburgo riferendosi alle richieste italiane sull’operazione Sophia.

“Mi auguro che ci metteremo il risentimento alle spalle e che ci sia di nuovo un approccio costruttivo. Ma è difficile aspettarsi una svolta sulla proposta italiana”, ha aggiunto la fonte.

ore 08.40 – Calenda: “Pd da psichiatria, merita l’estinzione”. La cena convocata e poi annullata dall’ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che avrebbe dovuto mettere attorno a un tavolo Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Marco Minniti, oltre allo stesso Calenda, è saltata perché “Renzi si era sfilato ieri pomeriggio via agenzie e retroscena e a quel punto non aveva più molto senso”. Lo ha scritto Calenda su Twitter rispondendo a un follower.

“Andiamo avanti con l’opposizione. Ognuno facendo il suo. Di più in questo momento non si può fare. Troppi ego e troppi conti da regolare”, ha aggiunto l’ex ministro.

Ai dirigenti del Pd “non importerà” di perdere le prossime elezioni europee e regionali, “quello che importa a loro è il congresso. Sta diventando un posto in cui l’unico segretario che si dovrebbe candidare è il presidente dell’associazione di psichiatria”, ha commentato questa mattina Calenda, ospite del programma Circo Massimo su Radio Capital.

Secondo l’ex ministro, il Pd “merita l’estinzione”. “Sono convinto che alle prossime europee il Pd non ci debba essere, serve un fronte repubblicano, progressista, che recuperi la parte di parte di classe dirigente locale e nazionale capace ma che spazzi via un partito che ha come unico obiettivo quello di spartirsi una torta sempre più piccola tra dirigenti che sono usurati, che pensano solo a questo dalla mattina alla sera”, ha aggiunto Calenda.

Secondo l’ultimo sondaggio Swg, il Pd è stimato al 17 per cento dei voti.

Lunedì 17 settembre – ore 23-00 – Calenda annulla la cena con Renzi, Gentiloni e Minniti. “Dopo 24 ore di polemiche interne e amenità varie, a partire dalla disfida delle cene, ho cancellato l’incontro. Lo spirito era quello di riprendere un dialogo tra persone che hanno lavorato insieme per il paese e aiutare il Pd In questo contesto è inutile e dannoso”. Lo ha scritto l’ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, su Twitter, annullando dunque l’invito a cena rivolto a Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Marco Minniti per discutere del futuro del Partito democratico.

“Errore mio. Ho provato a fare una cosa che ritenevo giusta in un contesto che l’ha letta in modo totalmente diverso”, ha sottolineato Calenda rispondendo a un follower secondo cui cambiare idea in politica sia un “errore fatale”.

“Abbiamo ritenuto che a questo punto fosse la cosa più giusta da fare per evitare ulteriori fratture. Ripeto errore mio e di nessun altro. Eccesso di entusiasmo”, ha aggiunto l’ex ministro.

All’iniziativa di Calenda aveva replicato Nicola Zingaretti, governatore della Regione Lazio e al momento unico candidato alla segreteria del partito. “La prossima settimana ho organizzato in trattoria una cena con un imprenditore del Mezzogiorno, un operaio, un amministratore impegnato nella legalità, un giovane professionista a capo di una start up, una studentessa e un professore di liceo”, aveva risposto Zingaretti.

ore 19.40 – Yemen, Trenta: “Ho chiesto chiarimenti sulle bombe italiane usate dall’Arabia Saudita” – “Ho chiesto un resoconto dell’export, o del transito , come rivelato in passato da alcuni organi di stampa e trasmissioni televisive, che ringrazio, di bombe o altri armamenti dall’Italia all’Arabia Saudita”, ha scritto su Facebook la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, spiegando di aver inoltrato la richiesta alla Farnesina ” sottolineando – laddove si configurasse una violazione della legge 185 del 1990 – di interrompere subito l’export e far decadere immediatamente i contratti in essere. Contratti – ricordo – firmati e portati avanti dal precedente governo”.

“La mia è una sana preoccupazione, politica e da essere umano, peraltro condivisa da Onu e Parlamento europeo. Affrontiamo il tema, non possiamo girarci dall’altra parte! In questo senso, ho allertato il collega Moavero ovviamente, che sono certa si interesserà quanto prima dell’argomento”.

ore 18.40 – Mattarella: “Inaccettabile che un 14enne muoia per gioco in chat” – “Le connessioni digitali sono grandi finestre aperte sul mondo, e sul nostro tempo. Ma esiste anche un lato oscuro della rete. Non è accettabile che un ragazzo di quattordici anni muoia in conseguenza di un’emulazione in un gioco perverso in chat. Gli strumenti digitali possono amplificare violenze e soprusi, anche in modo drammatico. Ma possono anche aiutarci a combatterli”, ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’inaugurazione dell’anno scolastico ad Elba.

“Sono vicino al profondo dolore della famiglia del giovane Igor Maj per questa morte assurda e crudele. Dobbiamo chiederci che cosa va fatto per evitare tragedie di questo genere. Le fragilità dei nostri giovani devono poter essere accompagnate e sostenute, poste al riparo da insidie gravi, talvolta mortali, veicolate sulla rete”.

Mattarella ha poi sottolineato che “il genitore-bullo non è meno distruttivo dello studente-bullo, il cui rifiuto, cresce sempre di più nell’animo degli studenti, a scuola e nel web”.

ore 13.30 – Migranti, il sottosegretario Sibilia: “Stop alla costruzione dell’hotspot di Augusta – “Il ministero dell’Interno ha sospeso il bando per la costruzione di un hotspot ad Augusta”. L’annuncio è stato dato al Comune di Augusta dal sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia. “Oggi facciamo ripartire il porto commerciale di Augusta e fermiamo definitivamente l’hotspot. Si tratta di 2,5 milioni che saranno dirottati in altre strutture”.

Il sottosegretario ha spiegato che l’area del porto commerciale, di oltre 9 mila metri quadrati e che dal 2013 è stata usata come centro per l’identificazione dei migranti, avrebbe dovuto ospitare un hotspot, ma sarà invece usata solo dagli operatori portuali. “Restituiamo un’area commerciale al porto di Augusta, un’area che non poteva fatturare perché impegnata nella mala gestione per il flusso incontrollato dei migranti. Quello che era un business della criminalità organizzata oggi torna a disposizione della città. Porterà quel fatturato e quei posti di lavori di cui ha bisogno la Sicilia. Il nostro obiettivo primario è non sprecare denaro pubblico”.

ore 12.30 – Salvini a Sefcovic: “Ennesimo attacco contro l’Italia, la Lega e il governo” – “Ennesimo attacco dell’Europa all’Italia, alla Lega e al governo. Adesso si interessano a noi, ma per anni gli euroburocrati hanno ignorato le richieste d’aiuto del nostro Paese per fermare gli sbarchi e ci hanno rifilato 700mila immigrati. Farebbero meglio a chiedere scusa e a tacere”, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in risposta alle parole del vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, che aveva espresso preoccupazione per la situazione politica italiana.

ore 12.00 – Manovra, Di Maio: “Non voteremo mai un condono, sì alla pace fiscale” – “Il M5s non è disponibile a votare alcun condono. Quindi se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d’accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d’accordo. Perché abbiamo già visto per anni i governi Renzi e altri, fare scudi fiscali e hanno creato solamente un deterrente a comportarsi bene e hanno fatto sempre pensare che in questo paese una via di uscita all’evasione ci potesse essere”, ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a margine della sua visita al Micam, la fiera del comparto calzaturiero a Rho. “Questa deve essere una legge di bilancio che vede il governo con in mano un paio di forbici e che cominci a tagliare tutto quello che non serve”.

“Ci serve una persona preparata e onesta perché questa persona agirà in deroga su tante cose”, ha invece spiegato il vicepremier sulla nomina del commissario per Genova.

ore 11.15 – Ponte Morandi, Conte: “Il commissario sarà chi garantirà di realizzare il ponte quanto prima”. “La nomina del commissario per la ricostruzione del ponte di Genova è prevista che sia entro 10 giorni dall’entrata in vigore” del decreto, ha affermato Giuseppe Conte, parlando coi cronisti, al termine del suo intervento a un incontro dell’Organizzazione mondiale della sanità. “Non abbiamo ancora un identikit preciso”, ha continuato, sarà “colui che ci garantirà di realizzare il ponte quanto prima. Non ho fatto ancora il cronoprogramma esatto. Voglio stupirvi”, ha aggiunto.

Domenica 16 settembre – ore 19.12 – Di Maio: “Nessun problema votare flat tax se è per classe media”. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha dichiarato:“La flat tax riguarda la Lega. Io sono d’accordo ad abbassare le tasse. E chi non lo è…”.

Di Maio ha parlato ai giornalisti a margine di un convegno a Nola sulle Zone Economiche Speciali. “Abbiamo posto alla Lega una condizione – precisa il capo politico del M5s -: la flat tax non deve aiutare i ricchi, ma la classe media e le persone disagiate. Se serve a questo non abbiamo nessun problema a votarla”.

Domani Di Maio parteciperà al vertice di maggioranza con Matteo Salvini e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per definire le linee della legge di Bilancio.

ore 14.20 – Salvini risponde al ministro del Lussemburgo: “Nessun fascismo, soltanto rispetto delle regole”. Il ministro dell’Interno Salvini ha risposto al ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn, che in un’ìintervista lo ha accusato di usare metodi e toni fascisti.

“Il ministro socialista del paradiso fiscale Lussemburgo, dopo aver paragonato i nostri nonni emigranti italiani ai clandestini di oggi, dopo aver interrotto un mio discorso urlando ‘merda’, oggi mi dà del ‘fascista’”, spiega il vicepremier.

“Ma dico io, che problemi hanno in Lussemburgo? Nessun fascismo, soltanto rispetto delle regole. Se gli piacciono tanto gli immigrati che li accolga tutti in Lussemburgo, in Italia ne abbiamo già accolti anche troppi”.

Qui le dichiarazioni di Asselborn.

GOVERNO ULTIME NEWS Sabato 15 settembre – ore 20,15 – Il presidente del PD Matteo Orfini: “Sciogliamo il partito e rifondiamolo”. Leggi qui la notizia completa.

ore 15,30 – Tunisia a Salvini: “Nessun rimpatrio fuori dagli accordi”

“Stiamo lavorando sui flussi migratori in arrivo dalla Tunisia. Martedì avrò un incontro a Roma, lì non c’è guerra e non c’è carestia e non si capisce perché barchini o barconi devono partire dalla Tunisia e arrivare in Italia”. Il virgolettato è di ministro dell’Interno Matteo Salvini che ribadisce la posizione sua e del governo a margine di un evento a Milano.

Ma Tunisi gela il leader della Lega: no a procedure velocizzate e a rientri diversi da quelli previsti dagli accordi in atto che limitano ad 80 il numero di persone da rispedire indietro con due voli charter due volte a settimana

ore 10.40 – Sondaggi: Diciotti e chiusura dei porti, più della metà degli italiani sta con Salvini – Secondo un sondaggio realizzato dall’istituto Demos, e pubblicato su Repubblica sabato 15 settembre, più di un italiano su due approva la linea dura di Salvini e il divieto di sbarco nei porti italiani imposto alle navi che trasportano migranti.

Cresce anche il consenso nel governo M5s-Lega. Leggi qui l’articolo completo.

Venerdì 14 settembre – Migranti, Salvini: “Accordo con la Germania se ci aiuta a cambiare le regole” – “Lavoriamo con la Germania per affinare l’accordo su cui stiamo lavorando da tempo. Da Berlino chiarimenti positivi, l’importante che l’accordo sia a saldo zero”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a seguito della riunione informale dei ministri dell’Interno europei tenutasi a Vienna. Il riferimento è al patto per il respingimento dei migranti secondari.

“L’accordo è stato chiesto dal governo tedesco. Il vantaggio per l’Italia, se sarà a costo zero, sarà di avere il sostegno tedesco sulle nostre proposte di cambiamento delle regole, vediamo che risposta arriverà. Adesso l’accordo è sul mio tavolo, ma non ha la mia firma”.

In merito alla lite con il ministro degli Esteri del Lussemburgo, Salvini ha detto che lo ringrazia per aver “dato visibilità a questa riunione. È stato volgare”.

ore 11.00 – Toninelli: “Nome commissario per Genova entro due settimane”. Il commissario per la ricostruzione dopo il crollo del Ponte Genova “sarà nominato”, come previsto dal decreto urgenze, “entro dieci giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale”, quindi e’ possibile che arrivi “entro 15 giorni”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ospite ad Agorà su Rai3.

“Non mi preoccuperei tanto del nome del commissario, quello che conta non è chi fa ma cosa viene fatto” ha sottolineato il ministro.

ore 07.30 – Ponte di Genova, Mattarella: “Scelte rapide e concrete” – Ricostruire è un dovere. Ritrovare la normalità, una speranza che va resa concreta. Bisogna farlo in tempi rapidi, con assoluta trasparenza, con il massimo di competenza. Con unità di intenti e visione lungimirante. Genova non attende auguri o rassicurazioni, ma la concretezza delle scelte e dei comportamenti”, ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel giorno della commemorazione del crollo del ponte Morandi di Genova.

GOVERNO ULTIME NEWS Giovedì 13 settembre – ore 19.31 – Consiglio dei Ministri, via libera al decreto urgenze – Via libera del Consiglio dei ministri al decreto urgenze con le norme per Genova e Ischia. Lo si apprende da fonti di governo.

ore 11.20 – Ue, il commissario Moscovici: “L’Italia è un problema”. “L’Italia è un problema nell’eurozona”. Lo ha dichiarato Pierre Moscovici, il commissario dell’Unione europea agli Affari economici e monetari che ha chiesto al governo di Roma un “bilancio credibile” per il prossimo anno, con l’invito a continuare il processo di riforme

“L’Italia è il tema su cui voglio concentrarmi prima di tutto”, ha affermato durante una conferenza stampa a Parigi.

ore 10.15 – Lezzi: “Se salta il reddito di cittadinanza, problemi per il Governo”. “Se dovesse saltare il reddito di cittadinanza sarebbe proprio il Governo ad avere dei problemi”. Lo ha detto Barbara Lezzi, ministro per il Sud, ai microfoni di Radio Anch’io su Rai Radio1.