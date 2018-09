Inter Parma 0-1 Diretta | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

INTER PARMA 0-1 79′ Dimarco – Il Parma espugna San Siro nel primo anticipo della quarta giornata di serie A. Decisivo uno strepitoso gol di Dimarco a 10 minuti dal termine della gara. Nel primo tempo la squadra di Spalletti è riuscita a creare diversi pericoli, senza però concretizzare le occasioni avute. I neroazzurri sono calati alla distanza, e nella ripresa il Parma è riuscita a difendersi con ordine per poi trovare l’affondo a una manciata di minuti dalla fine. Con questa vittoria la squadra di D’Aversa sale a 4 punti, agganciando proprio l’Inter.

GUARDA IL VIDEO DEL GOL DI DIMARCO:

INTER PARMA 0-1 SECONDO TEMPO

94! FINISCE QUI! Il Parma batte l’Inter 1-0 con uno strepitoso gol di Dimarco. La squadra di Spalletti resta ferma a 4 punti in classifica, raggiunta proprio dai gialloblu.

92′ OCCASIONE INTER! Politano mette una palla al bacio in area per De Vriji, ma il tiro del difensore viene respinto provvidenzialmente da Barillà

91′ Saranno quattro i minuti di recupero

90′ OCCASIONE PARMA! Accelerazione di Gervinho, che salta due uomini e calcia dal limite dell’area: Handanovic respinge

88′ Angolo per l’Inter: la colpisce Gagliardini di testa ma il pallone finisce alto sopra la traversa

87′ Cross basso pericoloso di Perisic, Sepe blocca con sicurezza

86′ Inter molto calata, il Parma ora sembra in controllo

83′ L’Inter sembra aver accusato il colpo e non riesce più a rendersi pericolosa

79′ GOL DEL PARMA!! Dimarco anticipa Politano, e dai 30 metri fa partire un tiro a giro che si insacca alle spalle di Handanovic. Inter-Parma 0-1

77′ Ultimo cambio Parma: entra Sierralta ed esce Iacoponi

76′ Passaggio filtrante di Brozovic per Icardi, Sepe lo anticipa con i piedi a pochi metri dalla porta

74′ OCCASIONE INTER! Cross da destra, Perisic la spizza, Gagliolo respinge in acrobazia rischiando l’autogol

73′ OCCASIONE INTER! Missile di Nainggolan dai 25 metri, Sepe respinge in angolo

71′ Ultimo cambio per l’Inter: esce D’Ambrosio per infortunio ed entra Asamoah

69′ Sponda di testa di Icardi per Perisic, Sepe in uscita anticipa il croato

67′ Ammonito D’Ambrosio

63′ Sostituzione Parma: entra Deiola esce Di Gaudio. D’Aversa si copre togliendo una punta e inserendo un centrocampista

62′ OCCASIONE INTER! Politano la mette in mezzo, Sepe respinge, il pallone arriva a D’Ambrosio che da buona posizione calcia alto

59′ Sostituzione Inter: esce Candreva ed entra Politano. Applausi del pubblico neroazzurro per Candreva, autore di una buona partita

57′ OCCASIONE INTER! Perisic serve un bel pallone per Nainggolan in area, il tiro del belga è ribattuto da Dimarco, sul prosieguo dell’azione salva ancora Dimarco sulla linea su un tiro di Perisic

53′ Perisic serve Candreva sul taglio dentro l’area: il centrocampista ex Lazio calcia sull’esterno della rete

50′ Tiraccio di Dalbert dai 30 metri: il pallone finisce in curva

48′ Tiro potente di Stulac dalla distanza: Handanovic respinge

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

Sostituzioni: nell’Inter entra Icardi ed esce Keita, nel Parma entra Dimarco ed esce Gobbi

INTER PARMA 0-1 PRIMO TEMPO

47′ FINISCE IL PRIMO TEMPO! Non si sblocca il risultato. L’Inter si è resa pericolosa in alcune occasioni ma, nel complesso, il Parma si è difeso con ordine riuscendo a impensierire i neroazzurri in un paio di occasioni. Nel finale del primo tempo ha iniziato il riscaldamento Mauro Icardi.

45′ Saranno due i minuti di recupero

44′ Nainggolan la mette in mezzo, spizza Gagliardini di testa ma la palla finisce docile tra le braccia di Sepe

41′ OCCASIONE INTER! Su una ripartenza dell’Inter Perisic calcia da posizione laterale, ma Sepe respinge

40′ Candreva serve Brozovic, il croato controlla e calcia dal limite dell’area, il pallone viene deviato e finisce di poco fuori

38′ Brozovic serve un filtrante per Nainggolan, il belga calcia dal limite dell’area ma il pallone termina a lato

33′ OCCASIONE PARMA! Slalom di Gervinho, in area sul rimpallo Inglese serve nuovamente l’ivoriano a pochi passi dalla porta, ma il guardalinee segnala il fuorigioco

31′ OCCASIONE INTER! Affondo di Dalbert e palla in mezzo per Keita: l’attaccante da buona posizione tira centrale e Sepe blocca

30′ Contropiede pericoloso del Parma, ma Gervinho manca l’ultimo dribbling e si fa togliere il pallone

27′ OCCASIONE INTER! Sul corner Skriniar sfiora il gol: dopo una sponda manca il contatto col pallone di un soffio a un metro dalla porta

26′ Nainggolan sbaglia un cross, Sepe però interviene goffamente sulla palla e regala un corner all’Inter

24′ Brutto intervento di Stulac su Gagliardini col piede a martello: ammonizione per il centrocampista del Parma

22′ Tiro a giro di Brozovic dal limite dell’area: pallone che finisce altissimo sopra la traversa

20′ Punizione pericolosa per il Parma, Di Gaudio la mette in mezzo e Handanovic smanaccia

16′ OCCASIONE INTER! Cross pericoloso di Candreva, Gagliolo anticipa Keita, il pallone arriva a Perisic che da buona posizione calcia sopra la traversa

14′ Partita ruvida, il Parma si difende con ordine e l’Inter per ora non trova molti spazi

10′ Contropiede Parma: Di Gaudio serve Inglese che tira di sinistro a incrociare, Handanovic respinge

9′ Altro tiro da fuori dell’Inter: stavolta calcia Brozovic, Sepe blocca il pallone

8′ Tiro dai 25 metri di Candreva: palla centrale ma Sepe non blocca, poi libera la difesa del Parma

5′ Iacoponi sbaglia il disimpegno e regala un calcio d’angolo all’Inter. Sepe, per ritardare le operazioni, butta un pallone in campo ma l’arbitro non lo ammonisce

3′ Piccolo problema fisico per Candreva, ma il centrocampista ex Lazio si riprende subito

COMINCIATA! L’Inter batte il calcio d’inizio

Tutto pronto a San Siro, squadre nel tunnel degli spogliatoi

Attesi 60mila spettatori sugli spalti, l’Inter scenderà in campo con la nuovissima terza maglia firmata Nike

Dirige la sfida Manganiello, assistenti Peretti e De Meo, IV uomo Sacchi. Al VAR Rocchi e Liberti

Undici confermato nel Parma, in avanti tridente con Di Gaudio, Inglese e Gervinho

Ufficiale la formazione dell’Inter: a sinistra c’è Dalbert, in attacco fiducia a Candreva, Politano va in panchina

INTER PARMA 0-1 FORMAZIONI UFFICIALI

Inter: (4-2-3-1) Handanovic; D’Ambrosio, De Vriji, Skriniar, Dalbert; Brozovic Gagliardini; Candreva, Nainggolan, Perisic; Keita. All.: Spalletti

Parma: (4-3-3) Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Di Gaudio, Inglese, Gervinho. All.: D’Aversa

Inter Parma diretta streaming e tv: ecco dove vederla | Serie A

Sabato 15 settembre 2018 alle ore 15 Inter e Parma si sfideranno per la quarta giornata del campionato di Serie A 2018 2019.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Inter Parma

Dove vedere Inter Parma in tv

La gara Inter Parma sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 (anche in 4K HDR per i clienti Sky).

Telecronaca di Fabio Caressa, commento tecnico di Beppe Bergomi. A bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi.

Ampio pre e post partita. Calcio d'inizio alle ore 15.

Dove vederla in streaming

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti, che propongono questi eventi dal vivo, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

