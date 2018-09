Perché Chiara Ferragni e Fedez non sono partiti per il viaggio di nozze dopo il matrimonio

Gli sposi hanno lasciato Noto, dopo i giorni pazzeschi di un matrimonio che ha fatto sognare fan (e non) della coppia più social d’Italia. Ora, però, in tanti si chiedono come mai Chiara Ferragni e Fedez stiano tornando nella triste Milano invece di partire per il classico viaggio di nozze.

Dopo aver fatto le valigie e smontato la ruota panoramica Coachella style, i due, infatti, pare abbiano optato per il ritorno alla base milanese. Per il momento, sì, perché, come ha spiegato la stessa signora Lucia, i due neo sposini sono ancora un po’ indecisi sulla meta.

Prima della Sicilia, abbiamo visto l’imprenditrice-influencer e il rapper (insieme al piccolo Leone, ovvio) trascorrere dei giorni di relax a Ibiza e in Sardegna. Poi la Sicilia, dove la famigliola ha trascorso alcuni giorni prima e dopo il grande evento del primo settembre.

Adesso, però, i due pensano alla luna di miele. Sul suo account Instagram, Chiara Ferragni ha postato una foto che ritrae la coppia in partenza. “Bye Sicilia bedda – scrive la fashion blogger – grazie per averci fatto vivere una favola moderna. Torniamo a Milano e poi voliamo a New York mercoledì”.

Insomma, di certo c’è solo che, dopo la brevissima tappa milanese, i due si sposteranno nella grande mela. Ma no, non è lì che trascorreranno la luna di miele. Anche perché l’influencer negli Stati Uniti è ormai di casa, visto che ha spostato i suoi affari a Los Angeles ormai da qualche anno.

È Chiara Ferragni stessa a rispondere ai dubbi di tanti. A un utente che, incuriosito, chiede alla neosposa la meta del viaggio di nozze, la Ferragni risponde “Dobbiamo ancora decidere”, e aggiunge: “Anzi, consigliateci voi!”.

Insomma, un ritardo giustificato, che ci fa ben sperare sui risultati di un viaggio che, probabilmente, non ci deluderà. Messe da parte lacrime e commozione, i due sposini sono pronti per farci sognare ancora.