Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez | La diretta e le ultime notizie

Il 1 settembre a Noto, in Sicilia, si tiene il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. Mancano ormai pochissimi giorni all’evento dell’anno. matrimonio fedez ferragni diretta nozze fedez ferragni

Qui tutto quello che c’è da sapere sul matrimonio tra l’influencer e il rapper.

Ecco cosa sta succedendo nella cittadina siciliana, capitale del Barocco e patrimonio dell’Unesco, che farà da location alle nozze:

1 settembre

ore 19.10 – Ci sono i fuochi d’artificio alla dimora Dimora delle Balze, a Noto, dove si è appena conclusa la cerimonia di matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez.

ore 19.00 – La promessa. Chiara Ferragni e Fedez sono ufficialmente marito e moglie

ore 18.56 – Il momento del Sì

Chiara Ferragni fa il suo ingresso, al braccio di papà Marco. Il discorso.

18.50 – Arriva la sposa

18.45- Leo fa il suo ingresso. Arriva il piccolo Leo tra le braccia della nonna Marina Di Guardo

18.39 – Le damigelle. Le sorelle della sposa Valentina e Francesca in abito Alberta Ferretti

18.37 – La location, Il rito civile è all’aperto, sull’erba. Sedie e panche per accogliere gli ospiti. Gli sposi diranno sì circondati da fiori bianchi.



18:30 – Le fedi A pochi minuti dall’arrivo della sposa, gli anelli (la classica fascia d’oro giallo) li tiene l’amico di lei, Fabio Maria Damato

ore 17:50 – Fedez è pronto, pubblica una foto insieme ai genitori, e Chiara commenta.

ore 12:00 – Com’è andata la festa alla vigila della nozze? Abbiamo scritto un resconto del party di benvenuto organizzato dalla coppia ieri sera nello storico Palazzo Nicolaci. Discorsi, lacrime di gioia e balli: qui quello che è successo alla festa alla vigilia del matrimonio.

ore 10.00 – Luigi Di Maio ha chiesto chiarimenti ad Alitalia per il volo Ferragnez. Il ministro dello Sviluppo economico ha chiesto spiegazioni alla compagnia aerea Alitalia sull’aereo esclusivo “Ferragnez” dedicato agli invitati del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez in programma oggi a Noto. Qui la risposta di Alitalia sulla vicenda.

31 agosto

ore 20.00 – Chiara Ferragni mostra l’abito che indosserà per il pre-wedding party. Sul suo profilo Instagram, Chiara Ferragni pubblica una foto in cui mostra l’abito, firmato Prada, che indosserà per la serata prima del fatidico sì.

ore 17.54 – Matrimonio Ferragnez, il sindaco di Noto: “Dai migranti agli sposi Ferragni-Fedez, qui accogliamo tutti”. TPI.it ha intervistato il sindaco di Noto Corrado Bonfanti, che celebrerà il matrimonio di sabato pomeriggio tra la blogger e il cantante (e che ci ha svelato quale sarà il suo regalo agli sposi). Qui l’intervista.

ore 13.30 – Anche Fedez, lo sposo, è giunto in Sicilia. Il promesso sposo di Chiara Ferragni è arrivato a Noto, con un volo privato Alitalia. Ad aspettarlo il pupazzo gigante della fashion blogger più famosa al mondo.

30 agosto

ore 18.30 – Chiara Ferragni prova l’abito in Sicilia. La sposa ha pubblicato su Instagram una sua foto e una storia in cui indossa un abito bianco, che però non è quello delle nozze.

Sul vero abito da sposa, che Ferragni ha provato stamattina, c’è ancora molta suspense.

Novità anche sull’abito delle damigelle. Ecco lo schizzo del vestito, disegnato da Alberta Ferretti:

ore 11.00 – Il 1 settembre Noto si trasforma in una Coachella barocca, per accogliere il matrimonio della coppia più social, e più blindato, d’Italia. Il commento di Lavinia Orefici

29 agosto

ore 19.15 – L’abito da sposa di Chiara Ferragni sarà Dior. Ad annunciarlo è stata la stessa Chiara Ferragni il 29 agosto con un post su Instagram.

“Mi vestirò con un abito personalizzato @dior haute couture di @mariagraziachiuri 👰🏼 Spero che vi piaccia, Maria Grazia ha davvero creato l’abito dei miei sogni ❤️”, ha scritto Chiara Ferragni.

ore 11 – Chiara Ferragni è arrivata a Noto. Il suo post su Instagram la mostra sull’aereo atterrato a Catania, in direzione Noto, dove c’è già la wedding planner a ultimare i preparativi:

Cosa c’è da sapere sul matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez

La cittadina di Noto sarà trasformata per alcuni giorni in una vera e propria Coachella, con fiori, vestiti e gonne ampie, glitter, tatuaggi, e look fashion in perfetto California style.

A sposare la coppia sarà il sindaco Bonfanti, intervistato da TPI. Tra le sorprese anche una festa in città con tanto di ruota panoramica che dovrebbe essere montata nel cuore della villa comunale di Noto. Il ricevimento sarà fuori città.

L’influencer e il rapper per il ricevimento di nozze del prossimo primo settembre hanno optato per una tenuta a Palazzolo Acreide, a una ventina di chilometri da Noto, la località nel Siracusano all’inizio apparsa come prescelta dalla coppia.

La Dimora delle Balze ospiterà celebrità e amici degli sposi in una festa che si prospetta grandiosa. Una location dal sapore antico si trasformerà nel palcoscenico delle nozze più attese dell’anno.

La coppia ha scelto Noto in onore delle origini siciliane della madre di Chiara, Marina Di Guardo.

Testimoni della coppia saranno sicuramente le persone più vicine alla sposa e allo sposo. E se su Fedez ancora abbiamo qualche dubbio – potrebbe trattarsi di J Ax, amico e collega del rapper con cui ha a lungo collaborato? – su Chiara Ferragni i dubbi sono pochi.

E infatti pare proprio che la scelta ricadrà sulle due sorelle. “Chiarotta” – come ama chiamarla la madre, Marina Di Guardo – è particolarmente legata a Francesca e Valentina Ferragni.

Una delle incognite delle nozze è l’abito da sposa. Se per l’abito di Fedez non ci sono segreti – sarà Donatella Versace a vestire lo sposo – tante le ipotesi, una sola certezza sull’abito della sposa: non sarà firmato da Dolce&Gabbana.

Tra la maison e l’imprenditrice-influencer non scorre buon sangue, infatti, e in più di un’occasione la fashion blogger e la griffe siciliana non se le sono mandate a dire.

Ma torniamo al vestito: conosciamo ormai i gusti di Chiara Ferragni e, nonostante l’eccentricità del suo stile, pare proprio che per il grande giorno propenda per un abito sobrio.

Qui tutti gli invitati al matrimonio.

Qui invece tutto, ma proprio tutto quello che c’è da sapere sul matrimonio dell’anno.

