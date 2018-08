Governo ultime notizie | Le ultime sul governo e sulla politica italiana | Diretta (aggiornare la pagina per le ultime news)

Giovedì 30 agosto – ore 09.50 – Salvini: “Sui migranti non prendiamo lezioni dall’ipocrita Macron” – “Al posto di dare lezioni agli altri, inviterei l’ipocrita presidente francese a riaprire i confini e accogliere le migliaia di rifugiati che aveva promesso di prendere. L’Italia non è più il campo profughi d’Europa, la pacchia per scafisti e buonisti è finita!”.

A dirlo è il ministro dell’Interno Matteo Salvini sui suoi canali social. “Da inizio 2017 ad oggi la Francia del ‘bravo Macron’ ha respinto più di 48mila immigrati alle frontiere con l’Italia, comprese donne e bambini. Sarebbe questa l’Europa ‘accogliente e solidale’ di cui parlano Macron e i buonisti?”, ha scritto il vicepremier.

ore 09.30 – Diciotti, si aggrava la posizione di Salvini: la procura formula nuove accuse – La procura di Agrigento avrebbe formulato nuove accuse nei confronti di Matteo Salvini nell’inchiesta sul caso Diciotti.

Secondo quanto riporta Agi, i magistrati hanno ipotizzato a carico del leader della Lega anche il reato di sequestro di persona a scopo di coazione, poiché il vicepremier avrebbe impedito lo sbarco dei migranti con lo scopo di esercitare pressioni sulle istituzioni europee, nonché di quello di omissione di atti d’ufficio, poiché avrebbe ignorato la richiesta della Guardia Costiera di un porto sicuro, indicando Catania come scalo tecnico.

Leggi qui l’articolo completo.

Mercoledì 29 agosto – ore 16.00 – Di Maio: “Il veto sul bilancio dell’Unione rimane”. “La nostra posizione sul veto al bilancio resta, se poi nei prossimi giorni vorranno riscoprire lo spirito di solidarietà con cui si era fondata l’Unione europea allora forse ne parliamo”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio al Cairo, a margine dell’incontro con il presidente egiziano al Sisi, spiegando che “le dichiarazioni di questi giorni (da parte del commissario Gunther Oettinger, ndr) sono ipocrite”.

Secondo Di Maio, “il commissario Oettinger continua a esternare ogni giorno dopo che abbiamo detto che non gli diamo i soldi, non li abbiamo sentiti quando gli abbiamo chiesto una mano sull’immigrazione. Questo conferma che l’unica cosa che capisce questa Unione europea e’ quando cominciamo a togliergli i soldi”, ha concluso. (Qui abbiamo spiegato cosa ha detto il commissario europeo al bilancio Oettinger)

ore 14.20 – Salvini, rimandato l’invio degli atti a Palermo. Slitta di qualche giorno l’invio degli atti che riguardano l’iscrizione nel registro degli indagati del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Palermo.

La trasmissione degli atti avverrà presumibilmente domani o venerdì perché la Procura di Agrigento sta effettuando ulteriori accertamenti e verifiche, in particolare per quanto riguarda l’identificazione e la tutela dei diritti delle persone offese e per problemi di carattere tecnico-giuridico.

L’iscrizione è stata effettuata nei giorni scorsi da Luigi Patronaggio, procuratore della Repubblica, che sta conducendo le indagini sul caso Diciotti.

Il fascicolo sarà trasmesso al capo della procura distrettuale di Palermo – il procuratore della Repubblica, Francesco Lo Voi – che poi dovrà inoltrarlo alla sezione distrettuale di Palermo del Tribunale dei ministri.

ore 09.50 – Ilva, Martina: “Basta rinvii, i lavoratori meritano risposte” – “Tutta la città di Taranto, le famiglie e i lavoratori dell’azienda meritano risposte serie e non propaganda”, ha detto il segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, a Taranto di fronte ai cancelli dell’Ilva per il turno delle 6.

“In questi anni – ha aggiunto – noi abbiamo garantito la continuità produttiva salvaguardando i posti di lavoro, seppur in una situazione molto delicata. Il governo attuale la smetta di perdere tempo e di giocare allo scaricabarile. La tutela ambientale, della salute e del lavoro ora esigono responsabilità e scelte precise. Noi ci associamo all’iniziativa delle organizzazione sindacali e dell’impresa perché ora non è più tempo di rinvii”.

Martedì 28 agosto – ore 11.00 – Di Maio: “Subito reddito di cittadinanza, tetto del 3 per cento si può sforare” – “Io voglio realizzare subito le tre misure principali del contratto di governo: superamento della legge Fornero, reddito di cittadinanza e flat tax”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio in un’intervista al Fatto Quotidiano.

Di Maio ha parlato anche del possibile sforamento del tetto del 3 per cento imposto dall’Unione europea: “Se per raggiungere i nostri obiettivi servirà, accederemo agli investimenti in deficit”.

Leggi qui l’articolo completo.

ore 09.20 – Toninelli: “Autostrade metterà i soldi ma il ponte lo ricostruiamo noi” – “È normale che Autostrade debba mettere i soldi ma è altrettanto normale che non possa essere Autostrade a ricostruire, deve esserci il sigillo, il collaudo e il progetto dello Stato”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, intervenendo a Radio anch’io sul crollo del ponte di Genova.

“Che Autostrade debba ricostruire il ponte è scontato in termini risarcitori. Autostrade aveva per termini di convenzione e di contratto con lo Stato l’obbligo di mantenere le infrastrutture di cui era formalmente proprietaria per la durata della concessione diretta che lo Stato gli aveva dato. Dovrà quindi risarcire i danni sull’autostrada, quelli causati dal crollo, gli immani danni morali, civili che ha arrecato alle famiglie delle vittime, alle case, alle imprese, ai cittadini”.

Lunedì 27 agosto – ore 17.00 – Di Maio: “Il veto sul bilancio e sui contributi non è una farsa”. “Secondo l’Europa il veto del governo italiano sul bilancio e sui contributi netti è una farsa. Questo la dice lunga sulla considerazione che hanno del nostro paese. Evidentemente sono abituati a premier e ministri italiani che vanno a Bruxelles con il cappello in mano”, ha scritto in un post su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio rispondendo al commissario Ue al bilancio, Ghuenter Oettinger, che in un’intervista ha parlato di ‘farsa’.

“La musica in Europa è destinata a cambiare, il finanziamento non è un dogma e non lo sarà nemmeno quando si iniziera’ a parlare di una vera solidarietà, e non di vincoli insostenibili tanto dal punto di vista sociale quanto da quello economico”, prosegue Di Maio.

“Soprattutto, non è un dogma l’approvazione del quadro finanziario pluriennale dei prossimi sette anni, che vorrebbero far passare in fretta e furia prima delle prossime elezioni europee. Non glielo lasceremo fare, se la situazione sull’immigrazione non cambierà di qui a breve il veto sarà certo”, conclude.

ore 14.30 – Ponte Morandi, Toninelli: “Trasparenza dopo venti anni di segreti”. “La decisione di Autostrade di rendere nota la convenzione con il ministero dei Trasporti è successiva alla scelta di trasparenza fatta dal ministro subito dopo i fatti di Genova”, sottolinea su Facebook il ministro Danilo Toninelli ricordando che già venerdì scorso aveva chiesto ai dirigenti del ministero di avere tutti gli atti, come mostra una lettera allegata al post. “Ecco gli effetti dell’azione politica del Governo del cambiamento”. (Qui l’articolo sull’audizione del ministro davanti alle commissioni riunite Ambiente di Camera e Senato)

“Dopo quasi 20 anni dalla privatizzazione, dopo 20 anni di segreti e di omissis, Autostrade per l’Italia dice improvvisamente di voler fare trasparenza cercando di far apparire il proprio gesto come spontaneo e dettato da un autonomo desiderio di venire incontro all’interesse pubblico”.

“Peccato” – scrive Toninelli – “che già venerdì scorso, come testimoniato dalla lettera allegata qui sotto, io avessi dato mandato alla dirigenza del Mit di tirare fuori tutti gli atti, gli allegati e il Piano finanziario connessi alla convenzione. E ciò malgrado le fortissime pressioni interne ed esterne in senso contrario che stavo subendo e continuo a subire, compresa la diffida inviata a suo tempo da Autostrade per l’Italia a pubblicare tutto”.

“L’ho fatto – prosegue il ministro – in modo da dare davvero trasparenza all’opinione pubblica sui numeri grazie ai quali i padroni delle autostrade si sono arricchiti gestendo beni che appartengono a tutti noi” “E vi dico di piu’: nelle prossime ore – conclude – saranno via via online sul sito del ministero tutti gli atti delle altre convenzioni”.

ore 13.00 – Di Maio: “Il nostro codice etico non è stato violato e la Lega è leale”. “Andiamo avanti, il nostro codice etico non è stato violato e la Lega è leale”, ha detto il vicepremier Di Maio intervistato dal quotidiano torinese La Stampa. “Tutti gli eritrei potranno presentare domanda d’asilo. Noi abbiamo sempre protetto chi scappa da una guerra”.

“Salvini non deve dimettersi Giusto che i pm indaghino ma stiamo difendendo l’Italia”. Il vicepremeir aggiunge: “L’Europa, così com’è, sparirà”.

“L’indagine di Agrigento è un atto dovuto perché le decisioni prese a proposito della Diciotti facevano capo al Viminale. Ma le scelte del governo sono state condivise. È giusto e normale che i giudici facciano serenamente il loro lavoro”. Il caso Diciotti, secondo il leader pentastellato, “è stato un chiaro segnale al mondo per dire che l’Italia fa sul serio sulla redistribuzione dei migranti”. Qui l’intervista completa.

ore 12.00 – Quanto guadagnano i ministri del governo Conte: la dichiarazione dei redditi – Sono state rese pubbliche le dichiarazioni dei redditi del 2017 dei ministri del governo Conte. Al momento sono solo 7 i ministri che hanno già reso note queste informazioni, ma c’è tempo fino a fine mese. Le informazioni sui redditi sono state pubblicato sul sito di Palazzo Chigi.

Tra coloro di cui si conosce il reddito imponibile, vi sono la ministra per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, con oltre 3 milioni di euro.

Leggi qui l’articolo completo.

ore 07.45 – Salvini: “Io indagato? Un boomerang per il pm. Riformeremo la giustizia” – “Da Agrigento verranno tante cose positive e quindi ringrazio il pm perché sarà un boomerang”. A dirlo è Matteo Salvini in un’intervista rilasciata al Messaggero.

“Ho ricevuto una marea di messaggi di solidarietà – ha detto Salvini al quotidiano romano – Anche e soprattutto da parte di gente che è fuori dalla politica e che non ha votato Lega. Credo che ad Agrigento abbiano sbagliato i loro conti se pensavano di fermare o intimorire qualcuno”.

Qui l’intervista completa.

Domenica 26 agosto – ore 14.35 – Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio in diretta su Sky Tg24. “Su Diciotti il governo ha lavorato compatto”.

“Abbiamo lavorato compatti e in squadra per arrivare all’obiettivo, che era quello di assicurare il principio che chi arriva in Italia arriva in Europa”, ha detto Di Maio. “L’unico motivo per cui non abbiamo fatto subito sbarcare i migranti dalla Diciotti è perché cercavamo paesi che ci aiutassero nella redistribuzione. Un meccanismo che richiede del tempo. La decisione è stata di tutto il governo”.

“Con l’Ue la linea morbida non ha funzionato, ora inizia la linea dura”, ha detto il ministro. “Vogliamo essere ascoltati veramente, altrimenti perde credibilità tutta l’Unione europea”.

“Le prossime elezioni europee saranno un terremoto”, ha detto il vicepremier. “I burocrati europei prendano coscienza che hanno le ore contate alle prossime elezioni europee saranno spazzati via. Saranno ancora più un terremoto delle elezioni italiane del 4 marzo”.

“Se la Cei si prende in carico la gestione significa che non graveranno sulla spesa dei cittadini italiani per il sistema di accoglienza”, specifica Di Maio commentando la posizione della Cei nella gestione della crisi della Diciotti.

“Il vero lager è il Cara di Mineo, non la nave Diciotti e questi migranti non conosceranno il Cara grazie alla nostra contrattazione”.

Il ministro ha “annunciato” che inizia un inizio caldissimo. “Se l’estate è stata rovente, non avete idea di cosa sarà l’autunno, chiedo ai cittadini di starci vicino”.

“Il No Way non è nel contratto di governo, noi come governo siamo per bloccare le partenze, che è un altro concetto. È legittimo che Salvini abbia i suoi obiettivi ma non sono nel contratto di governo”, specifica Di Maio.

“Dobbiamo continuare ad investire in fondi per la cooperazione e lo sviluppo ma si devono rivedere alcune politiche come Paesi Ue, all’Africa più che dare di più dobbiamo togliere di meno. L’Unione europea doveva farsi carico anche di questo”.

E sull’Ilva: “Il parere dell’avvocatura si potrà leggere dal 7 settembre, ma l’atto è illegittimo per eccesso di potere. Ora è una corsa contro il tempo. Devo capire se si può annullare questa gara. Per me il tavolo sindacale deve andare avanti e io ci sarò”.

ore 13.00 – “Ci metto un attimo a portare tutti ad elezioni e diventare presidente del Consiglio”, avrebbe detto ai suoi il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Se andiamo a votare mi prendo l’Italia”.

ore 12.50 – La dura lettera di dimissioni del presidente dell’Agenzia italiana del farmaco dopo la vicenda Diciotti. “Intollerabile trattare così delle persone”.

Il presidente dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, Stefano Vella, ha dato le sue dimissioni al ministro della salute Grillo e alla conferenza delle Regioni per la vicenda legata alla nave Diciotti.

“Non mi è possibile tollerare come medico, di presiedere un ente di salute pubblica in questo momento in cui persone vengono trattate in questo modo sul nostro territorio, dove esiste un sistema universalistico di garanzia della salute. Rispetto il ministro Salvini perché ha messo la sua faccia nelle sue decisioni; ritengo che chiunque si opponga debba farlo come sto facendo in questo momento”. La lettera.

ore 10.10 – Di Maio: “Il nostro codice etico dice che Matteo Salvini non si deve dimettere”. Il vicepremier Luigi Di Maio è intervenuto con una diretta Facebook dopo l’iscrizione del ministro dell’Interno Matteo Salvini al registro degli indagati in merito al caso della nave Diciotti.

“Secondo il nostro codice etico, il ministro Matteo Salvini deve restare a ricoprire la carica di ministro, in quanto ha tutelato, con il suo lavoro, gli interessi degli italiani. Questo però non vuol dire che il lavoro dei magistrati e dei procuratori non va da rispettato. Non vogliamo che si inneschi una nuova crisi tra governo e magistratura”, ha detto Di Maio.

“Accusiamo l’Europa di non aver prestato aiuto e questo si tradurrà in una ridiscussione dei finanziamenti, come già annunciato ieri. A chi mi ricorda di quando chiesi le dimissioni di Alfano rispondo: in quel caso si trattava di Angelino Alfano, quello che aveva fatto fino a quel momento era già grave da chiederne le dimissioni, non serviva che fosse indagato, bastava il nome. Oggi è un privato cittadino e non intendo infierire”.

Di Maio si riferisce a questo tweet di febbraio 2016 in cui chiedeva le dimissioni dell’allora ministro dell’Interno Angelino Alfano:

Alfano indagato per abuso d’ufficio. Le nostre forze dell’ordine non possono avere il loro massimo vertice indagato. Si dimetta in 5 minuti! — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 25 febbraio 2016

“Si è deciso di far permanere i migranti sulla Diciotti ma le loro condizioni di salute sono sempre state monitorate e garantite”, ha aggiunto Di Maio. “Se le persone bisognose che hanno ricevuto le visite della Boldrini e della Boschi a bordo della Diciotti sapessero chi sono queste due persone, di sicuro si apprezzerebbe meno lo spirito filantropico di queste due persone impegnate a fare le sfilate”.

Sabato 25 agosto – ore 21.15 – Matteo Salvini è indagato dalla procura di Agrigento. Qui la notizia. Ecco cosa rischia a livello penale Matteo Salvini. Qui chi è il capo di gabinetto di Matteo Salvini.

ore 18.35 – Diciotti, Martina: “Conte riferisca in Parlamento”. “Il presidente del Consiglio non può sottrarsi al Parlamento in queste ore, di fronte a quello che sta accadendo con la nave Diciotti e quelle persone prese in ostaggio dal governo da giorni”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Maurizio Martina, sulla vicenda della nave Diciotti.

“Siamo a una gestione grave e dissennata e al rischio di fare pagare all’Italia conseguenze pesantissime per l’incapacità del Governo e l’arroganza delle minacce del ministro Salvini che usa la sua funzione solo per le sue provocazioni di giornata. È un dovere per il presidente del Consiglio presentarsi subito alle Camere e riferire”, insiste il segretario dem.

ore 17.00 – Diciotti, Salvini: “Lavoro a una soluzione positiva”. “Sono tranquillissimo e sto lavorando, con buone prospettive, a una soluzione positiva. Ogni denuncia è per me una medaglia al valore”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sul caso della nave Diciotti

ore 12.00 – Viminale: “Sul caso Diciotti non cambia linea fermezza”. Fonti del Viminale riferiscono che sulla vicenda della Diciotti “c’è assoluta tranquillità e non cambia la linea della fermezza”.

ore 10.30 – Diciotti, Renzi: “Anche 42 italiani ostaggio di qualche ministro”. “Ci sono 150 eritrei e 42 italiani presi in ostaggio dai post Facebook di qualche ministro. Ma i diritti umani valgono più dei “mi piace” sui social. Noi siamo l’Italia, non uno stato canaglia: restiamo umani e #FateliScendere”. Lo scrive su Twitter l’ex segretario Pd Matteo Renzi.