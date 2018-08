Quali sono gli smartphone del 2018 con i più alti valori Sar ossia di tasso di assorbimento specifico che si riferisce alla percentuale della quantità di energia elettromagnetica che viene assimilata dal nostro corpo? Molto spesso (se non quasi sempre) questo valore importante per la salute viene completamente ignorato al momento dell’acquisto di un nuovo smartphone.

Di più: i valori Sar non sono conosciuti dalla grandissima maggioranza dei consumatori nonostante siano ben evidenti nell’elenco delle specifiche tecniche di ogni dispositivo tecnologico. Espressi in watt per kg possono, in effetti, dare un’idea su quanto lo smartphone possa essere o meno rispettoso della salute, soprattutto come uso assai intensivo.

Vale la pena ricordare che, per legge dell’Unione Europea, i valori Sar devono essere inferiori a 2 watt per kg. Tuttavia, i modelli che compongono il podio “negativo” ossia Xiaomi Mi A1, Oneplus 5T e Huawei Mate 9 si avvicinano notevolmente a questa soglia, pur rimanendone sotto.

La classifica del 2018 – In modo regolare vengono pubblicate classifiche con gli smartphone con i valori SAR più alti, oltre che quelle con i valori più bassi: va da sè che nel secondo caso troviamo quelli più meritevoli di attenzione per chi vuole prestare attenzione alla percentuale di energia elettromagnetica assorbita dal corpo umano quando esposto all’azione di un campo elettromagnetico a radiofrequenza. In entrambi i casi, i ranking sono stati ordinati dal sito tedesco Statista.

Prosegue dunque il trend che vede gli smartphone di marche cinesi in vetta alla classifica con marche molto famose come, Xiaomi, OnePlus, Huawei ma troviamo anche i due iPhone degli ultimi due anni e un modello Sony. La classifica vede Xiaomi Mi A1, OnePlus 5T, Huawei Mate 9, Huawei P9 Plus, Huawei GX8, Huawei P9, Huawei Nova Plus, OnePus 5, Huawei P9 Lite, iPhone 7, Sony Xperia XZ1 Compact, OnePlus 6, iPhone 8, Xiaomi Redmi Note 5, ZTE Axon 7 Mini.

La classifica dei Valori SAR più bassi – Tra gli smartphone con i valori più bassi troviamo diversi modelli della società sudcoreana Samsung e dei connazionali di LG, un HTC e diversi modelli prodotti in Cina come da Zte e Motorola (che è di proprietà Lenovo). Ci sono dunque Samsung Galaxy Note 8, S8, S8 Plus, S9 Plus e S7 edge con Galaxy A5 (2016); LG G7 ThinQ e LG Q6; ZTE Axon Elite, Blade A610 e V9; HTC U11 Life e Motorola Moto G5 Plus e Moto Z.