Mostra del Cinema Venezia 2018 | Date | Ospiti | Biglietti | Film in concorso | Programma | Giuria ufficiale | Film d’apertura | Leone d’Oro

MOSTRA DEL CINEMA VENEZIA 2018 – Parte il 29 agosto 2018 la 75esima edizione della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia organizzata dalla Biennale di Venezia al Lido dell’omonima città.

Ad aprire la kermesse cinematografica più prestigiosa d’Italia ci sarà il film “First Man” di Damien Chazelle, già direttore di La La Land. Il film vede Ryan Gosling nei panni dell’astronauta Neil Armstrong, il primo uomo sulla luna.

Dal programma a tutti i film in concorso passando per la giuria ufficiale: di seguito abbiamo elencato tutto quello che sappiamo per ora sulla manifestazione che assegna il prestigioso Leone d’Oro, il premio assgnato al miglior film dell’anno.

Attori e registi di tutto il mondo si riuniscono al Lido di Venezia per la Mostra del Cinema 2018.

Mostra del Cinema Venezia 2018 | Date

Le date della Mostra del Cinema vanno da mercoledì 29 agosto a sabato 8 settembre.

La cerimonia di apertura si terrà come da tradizione nel mercoledì che inaugura la manifestazione.

La cerimonia di chiusura sarà invece sabato, con la premiazione e la consegna del Leone d’Oro.

Mostra del Cinema Venezia 2018 | Ospiti

È ancora presto per parlare degli ospiti che saranno presenti al Festival del Cinema, ma in seguito all’annuncio dei film in concorso si attendono nei prossimi giorni i primi nomi delle celebrità che parteciperanno alla Mostra.

Sono attesi il regista canadese David Cronenberg, vincitore del Leone d’oro alla carriera alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia, e l’attrice Vanessa Redgrave, a cui verrà assegnato il Leone d’oro alla carriera.

Molto probabile anche la presenza di Ryan Gosling, protagonista del film d’apertura First Man.

Mostra del Cinema Venezia 2018 | Biglietti e accrediti

Per prendere parte alla Mostra del Cinema di Venezia è necessario essere in possesso dei biglietti o degli accrediti che consentono l’ingresso alle proiezioni dei film alla stampa.

È possibile intanto acquistare online gli abbonamenti per la 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, con la possibilità di scegliere il posto e la fila desiderata nei limiti della disponibilità offerta.

I biglietti per Sala Giardino e Sala Darsena saranno in vendita prossimamente.

Delle riduzioni verranno riservate agli under 26, gli over 60 e i detentori della Biennale Card 2018.

Giornalisti e “addetti ai lavori” possono richiedere l’accredito attraverso il sito ufficiale.

Mostra del Cinema Venezia 2018 | Film in concorso e programma

I film in concorso alla Mostra del Cinema, annunciati dal direttore Alberto Barbera sono:

The Mountain, Rick Alverson

Doubles Vies, Olivier Assayas

The Sisters Brothers, Jacques Audiard

First Man, Damien Chazelle

The Ballad of Buster Scruggs, Ethan e Joel Cohen

Vox Lux, Brady Corbet

Roma, Alfonso Cuarón

22 July, Paul Greengrass

Suspiria, Luca Guadagnino QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SUL REMAKE DI DARIO ARGENTO

Werk Ohne Autor, Florian Henckel von Donnersmarck

The Nightingale, Jennifer Kent

The Favourite, Yorgos Lanthimos

Peterloo, Mike Leigh

Capri-Revolution, Mario Martone

What you gonna do when the world’s on fire, Roberto Minervini

Napszállta (Sunset), Nemes Jeles László

Fréres Ennemis, David Oelhoffen

Nuestro Tiempo, Carlos Reygadas

At Eternity’s Gate, Julian Schabel

Acusada, Gonzalo Tobal

Zan (Killing), Shinya Tsukamoto

I film fuori concorso

Per la categoria Fiction

Una storia senza nome, Roberto Andò

Les Estivants, Valerla Bruni Tedeschi

A Star is Born, Bradley Cooper

Mi Obra Maestra, Gastòn Duprat

A Tramway in Jerusalem, Amos Gitai

Un Peuple et Son Roi, Pierre Schoeller

La Quietud, Pablo Trapero

Dragged Across Concrete, S. Craig Zahler

Ying (Shadow), Zhang Yimou

Per la categoria Non-Fiction

A Letter to a Friend in Gaza, Amos Gitai

Aquarela, Victor Kossakovsky

El pepe. Una vida suprema, Emir Kusturica

Process, Sergei Loznitsa

Carmine Street Guitars, Ron Mann

ISIS, Tomorrow. The lost soul of Mosul, francesca Mannocchi, Alessio Romenzi

American Dharma, Errol Morris

Introduzione all’oscuro, Gastòn Solnicki

1938 Diversi, Giorgio Treves

Ni de Lian (Your Face), Tsai Ming-liang

Monrovia, Indiana, Frederick Wiseman

Nella categoria Eventi Speciali

They’ll Love Me When I’m Dead, Morgan Neville

The Other Side of the Wind, Orson Welles

Le proiezioni speciali

L’amica geniale, Saverio Costanzo QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SULLA SERIE DAL LIBRO DI ELENA FERRANTE

Il Diario di Angela. Noi due cineasti, Yervant Gianikian

La categoria Orizzonti:

Sulla mia pelle, Alessio Cremonini QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SUL FILM SU CUCCHI

Manta Ray, Phuttiphong Aroonpheing

Soni, Ivan Ayr

The river, Emir Baigazin

La noche de 12 anos, Alvaro Brechner

Deslembro, Flavia Castro

The announcement, Mahmut Fazil Coskun

Un giorno all’improvviso, Ciro D’Emilio

Charlie Says, Mary Harron

Amanda, Mikhael Hers

The day I lost my shadow, Soudade Kaadan

L’Enkas, Sarah Marx

The man who surprised everyone, Merkulova

Memories of my body, Garin Nugroho

As I Lay dying,Mostafa Sayyari

La profezia dell’Armadillo, Emanuele Scaringi

Stripped, Yaron Shani

Jinpa, Pema Tseden

Tel Aviv on fire, Sameh Zoa

La categoria Venezia Classics:

Essi vivono, John Carpenter

Il portiere di notte, Liliana Cavani

La città nuda, Jules Dassin

Brick and Mirror, Ebrahim Golestan

La strada della vergogna, Kenji Mizoguchi

Il posto, Ermanno Olmi

L’anno scorso a Marienbad, Alain Resnais

Il luogo senza limiti, Arturo Ripstein

Desideri nel sole, Jacques Rozier

L’ascesa, Larisa Shepitko

Contratto per uccidere, Don Siegel

I gangsters, Robert Siodmak

La notte di San Lorenzo, Paolo e Vittorio Taviani

La volpe folle, Tomu Uchida

Morte a Venezia, Luchino Visconti

Nulla sul serio, William A. Wellman

A qualcuno piace caldo, Billy Wilder

I documentari Venezia Classics

The great buster, Peter Bogdanovich

Woman making film: a new road movie through cinema, Mark Cousin

Humberto Mauro, André di mauro

Living the light, Robby Muller, Claire Pijman

24/25 il fotogramma in più, Rolandi e Pontiggia

Nice girls don’t stay for breakfast, Bruce Webber

Friedkin Uncut, Francesco Zippel

Per la categoria Sconfini

Blood Kin, Ramin Bahrani

Il banchiere anarchico, Giulio Base

Il ragazzo più felice del mondo, Gipi

Arrivederci Saigon, Wilma Labate

Tree of Life (extedend cut), Terrence Malick

L’heure de la sortie, Sébastien Marnier

Magi Lantern, Amin Naderi

Camorra, Francesco Patierno

Mostra del Cinema Venezia 2018 | Giuria Ufficiale

In febbraio è stata annunciata la scelta della Mostra del Cinema di Venezia di avere il vincitore del premio Oscar per il migliore film 2018 Guillermo del Toro come Presidente della Giuria per la 75esima edizione.

Attendiamo gli altri nomi che andranno a formare la giuria ufficiale del Festival.

Mostra del Cinema Venezia 2018 | Film d’apertura

Il film d’apertura della Mostra sarà First Man, intitolato in italiano Il primo uomo. Sarà proiettato in prima mondiale il 29 agosto nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.

Parlerà della vita di Neil Armstrong prima dell’allunaggio, avvenuto nel 1969. È basato sul libro del 2005 First Man: The Life of Neil A. Armstrong di James R. Hansen.

A fianco di Ryan Gosling, che interpreta proprio Neil Armstrong, ci saranno Corey Stoll come Buzz Aldrin e l’attrice inglese Claire Foy, già celebre per il proprio ruolo nei panni della giovane regina Elisabetta II nella serie Netflix The Crown. Foy vestirà i panni della moglie di Armstrong, Janet.

Mostra del Cinema Venezia 2018 | Sezioni

La Mostra del Cinema di Venezia è divisa in sei sezioni:

Selezione ufficiale : La scelta sarà tra 21 film lungometraggi in prima mondiale, in concorso per vincere il prezioso Leone d’oro.

: La scelta sarà tra 21 film lungometraggi in prima mondiale, in concorso per vincere il prezioso Leone d’oro. Fuori concorso: Una selezione di lungometraggi e documentari di grande interesse culturale, tra cui lavori di autori affermati che abbiano già partecipato in precedenza alla Mostra, documentari o film nei quali la dimensione spettacolare si accompagna a forme di originalità espressiva o narrativa.

Una selezione di lungometraggi e documentari di grande interesse culturale, tra cui lavori di autori affermati che abbiano già partecipato in precedenza alla Mostra, documentari o film nei quali la dimensione spettacolare si accompagna a forme di originalità espressiva o narrativa. Orizzonti: Una selezione e concorso parallelo rispetto a quello per il Leone d’oro, dedicato a film rappresentativi di nuove tendenze estetiche ed espressive del cinema mondiale, con particolare riguardo per gli esordi, gli autori emergenti e non ancora pienamente affermati, le cinematografie minori e meno conosciute, ma anche opere che si misurano con i generi e la produzione corrente con intenti d’innovazione e di originalità creativa.

Una selezione e concorso parallelo rispetto a quello per il Leone d’oro, dedicato a film rappresentativi di nuove tendenze estetiche ed espressive del cinema mondiale, con particolare riguardo per gli esordi, gli autori emergenti e non ancora pienamente affermati, le cinematografie minori e meno conosciute, ma anche opere che si misurano con i generi e la produzione corrente con intenti d’innovazione e di originalità creativa. Venezia classici: Ospita una selezione dei migliori restauri di film classici realizzati nel corso dell’ultimo anno da cineteche, istituzioni culturali e produzioni di tutto il mondo.

Ospita una selezione dei migliori restauri di film classici realizzati nel corso dell’ultimo anno da cineteche, istituzioni culturali e produzioni di tutto il mondo. Sconfini: Sezione non competitiva che prevede una selezione di opere senza vincoli di genere, durata e destinazione. Sono ammesse alla selezione solo opere presentate in prima mondiale alla Mostra.

Sezione non competitiva che prevede una selezione di opere senza vincoli di genere, durata e destinazione. Sono ammesse alla selezione solo opere presentate in prima mondiale alla Mostra. Venice Virtual Reality: la presentazione, in concorso e fuori concorso, di un massimo di 30 opere di VR Storie Immersive di qualsiasi durata e formato.

Ci sono due sezioni autonome e parallele:

Settimana Internazionale della Critica (SIC): una rassegna di un massimo di 8 opere prime autonomamente organizzata.

Giornate degli Autori: la rassegna di un massimo di 12 film.

Mostra del Cinema Venezia 2018 | Premi

I premi della selezione ufficiale sono:

Leone d’Oro per il miglior film

Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria

Leone d’Argento – Premio per la migliore regia

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile

Premio per la migliore sceneggiatura

Premio Speciale della Giuria

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente

Per la sezione Orizzonti:

Premio Orizzonti per il miglior film

Premio Orizzonti per la migliore regia

Premio Speciale della Giuria Orizzonti

Premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile

Premio Orizzonti per la migliore interpretazione femminile

Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura

Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio

Per Venezia Classici:

Premio Venezia Classici per il miglior film restaurato

Per Venice Virtual Reality:

Miglior VR Storia Immersiva

Migliore Esperienza VR per contenuto interattivo

Migliore Storia VR per contenuto lineare

La storia del Festival di Venezia

Il Festival del Cinema di Venezia è il festival cinematografico più antico del mondo.

La prima edizione si tenne infatti tra il 6 e il 21 agosto 1932. Il primo premio cinematografico è invece l’Academy Award, ossia l’Oscar, la cerimonia di premiazione si svolge in serata unica dal 1929.

La Mostra si inquadra all’interno della Biennale di Venezia ed è arrivata quest’anno alla sua 75esima edizione.