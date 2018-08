Libia, a Tripoli riesplode la violenza tra milizie

Riesplode la violenza in Libia. Secondo quanto riportato da Lybian Express, milizie rivali si stanno scontrando in varie zone di Tripoli. Gli scontri coinvolgono la 7ma Brigata, originaria di Tarhouna, e le forze fedeli al governo di unità nazionale.

Testimoni hanno riferito di mezzi corazzati sulle strade e posti di blocco presidiati da pezzi di artiglieria pesante. Gli scontri, secondo le fonti citate da Lybian Express, interessano l’intersezione di Wadi Al-Rabee, a sud-est di Tripoli, e poi quelle di Al-Khaila e il campo di Yarmouk a sud.

Le autorità del distretto militare di Tripoli denunciano il “tentativo di alcuni gruppi armati di schierarsi nei sobborghi della Grande Tripoli e di minacciare di usare la forza” contro i propri militari.

Secondo un comunicato pubblicato domenica 26 agosto dalle autorità libiche, questi tentativi potrebbero “far precipitare la regione in un altro conflitto armato”. Le autorità militari della capitale hanno sottolineato la propria “ferma intenzione” di fermare “tutti coloro che tentano di destabilizzare la capitale o terrorizzare la popolazione pacifica e trascinare la città in una guerra che non può avere vincitori e né vinti”.

Sono stati messi in stato di allerta tutti gli ospedali e le cliniche private, invitando a prestare immediato soccorso ai feriti. Reporter senza Frontiere ha lanciato un appello ai giornalisti sul campo perché facciano la massima attenzione.

Secondo quanto riferito dall’emittente Al Jazeera ci sarebbero almeno due civili rimasti uccisi negli scontri. La tv al Ahrar parla di otto morti e 18 feriti.

Il premier libico, Fayez al Serraj, ha dato ordine alle autorità militari e di polizia di Tripoli di fronteggiare le milizie che hanno preso il controllo di diversi quartieri della capitale. Lo rende noto il canale televisivo Alahrar.

“Non c’è più spazio per il caos. Chiunque sia coinvolto in questo infido attacco nella capitale sarà considerato fuorilegge e punito sulla base delle norme internazionali”, ha ammonito.

La scorsa settimana, la missione dell’Onu in Libia aveva invitato il governo di accordo nazionale libico a sfidare i gruppi armati che stanno impedendo il funzionamento delle istituzioni statali del paese nordafricano.

La Francia resta determinata ad attuare l’accordo di Parigi concluso negli scorsi mesi tra le parti in conflitto in Libia. Nel suo discorso tenuto oggi agli ambasciatori francesi nel mondo, il presidente Emmanuel Macron ha detto di credere “nella restaurazione della sovranità libica e nell’unità del paese, essenziale per la stabilità della regione”.

A maggio, il Governo di accordo nazionale di Tripoli, l’unico riconosciuto dalla comunità internazionale, aveva raggiunto un accordo a Parigi con le autorità della Cirenaica, guidate dal maresciallo Khalifa Haftar, per l’adozione di una costituzione entro il 16 settembre e per organizzare le elezioni presidenziali e parlamentari il 18 dicembre.