Diciotti, tutto quello che c’è da sapere sul caso della nave bloccata a Catania

La nave Diciotti è arrivata nel porto di Catania alle 23.30 di lunedì 20 agosto 2018 con a bordo 177 migranti soccorsi al largo di Lampedusa.

I profughi, secondo la linea adottata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, non possono lasciare il pattugliatore della Guardia Costiera in attesa della ripartizione dei migranti soccorsi tra i paesi del’Unione europea.

Nella serata di mercoledì 22 agosto il Viminale ha dato il via libera allo sbarco sul molo di Levante del porto di Catania di 29 minori non accompagnati, da giorni a bordo della nave della Guardia Costiera.

Sono 29 maschi e una femmina, mentre restano a bordo i 148 adulti. Per i minorenni disposto il trasferimento in due centri di accoglienza messi a disposizione dai Servizi sociali del Comune di Catania.

Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio mercoledì 22 agosto è salito a bordo della Diciotti per una ispezione e ha definito “illecito” il trattenimento dei migranti a bordo della nave: il procuratore ha detto che la procura valuterà l’ipotesi di configurazione del reato di sequestro di persona.

Sul caso sono aperte complessivamente tre inchieste della magistratura: una a Catania, una ad Agrigento e una a Palermo.

Al porto Catania sono arrivati anche alcuni parlamentari, tra cui Maurizio Martina, segretario del Pd, Laura Boldrini (LeU), il radicale Riccardo Magi e il presidente della commissione Antimafia della Regione Sicilia, Claudio Fava.

Il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Salvini e Di Maio sollecitano un intervento dell’Unione europea per la redistribuzione dei migranti: DI Maio e Salvini hanno minacciato di cancellare il contributo italiano all’Ue.

Venerdì 24 agosto si è tenuto un vertice straordinario a Bruxelles sulla questione della redistribuzione dei migranti che si trovano a bordo della Diciotti. Il vertice non ha prodotto alcuna intesa. Conte ha commentato, avvertendo che l’Italia ne “trarrà le conseguenze”.

La Guardia costiera: “Autorizzare lo sbarco”

Autorizzare lo sbarco dei profughi soccorsi “per l’estrema criticità della situazione a bordo”. È la richiesta che arriva dalla nave Diciotti tramite il report del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di Roma sulla situazione a bordo.

Il testo è stato inviato ai ministeri dell’Interno, dei Trasporti, della Difesa e degli Esteri, alla Procura nazionale antimafia e alle Procure di Palermo, Catania e Agrigento.

Alcuni dei migranti – viene spiegato – hanno manifestato l’intenzione di attuare lo sciopero della fame, poi effettivamente attuato oggi, e registrato la richiesta di esporre un cartello dalla nave con la scritta “Please, help us”, “per favore aiutateci”. La Diciotti assicura il costante monitoraggio e la massima attenzione.

Vertice a Bruxelles

Venerdì 24 agosto a Bruxelles è iniziata alle 11 la riunione informale degli sherpa di 12 Paesi Ue convocata dalla direzione generale Affari interni della Commissione europea per studiare soluzioni europee a lungo termine sugli sbarchi dei migranti.

Oltre all’Italia, ci sono i rappresentanti di Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo e Spagna.

Secondo fonti diplomatiche europee citate dalla agenzie di stampa, nella riunione non sarebbe stato trovato alcun accordo sulla ripartizione dei migranti presenti sulla Diciotti.

Il commissiario europeo al Bilancio, Gunther Oettinger, prefigura sanzioni se l’Italia non dovesse versare i contributi.

Conte: “Nessun accordo Ue? L’Italia ne trarrà conseguenze”

“Se questi sono i ‘fatti’ vorrà dire che l’Italia ne trarrà le conseguenze e, d’ora in poi, si farà carico di eliminare questa discrasia” che c’è “tra parole e fatti, perseguendo un quadro coerente e determinato d’azione per tutte le questioni che sarà chiamata ad affrontare in Europa”. Lo ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo il vertice Ue a Bruxelles in cui non è stata raggiunta un’intesa sulla ripartizione dei migranti.

“L’Italia è costretta a prendere atto che l’Europa oggi ha perso una buona occasione: in materia di immigrazione non è riuscita a battere un colpo in direzione dei principi di solidarietà e di responsabilità che pure vengono costantemente declamati quali valori fondamentali dell’ordinamento europeo”, ha aggiunto Conte.

“Nel corso della riunione convocata d’urgenza dalla Commissione Europea e che si è appena conclusa, non è stato dato alcun seguito alle conclusioni deliberate nel corso dell’ultimo Consiglio Europeo di fine giugno. Anzi. Da parte di alcuni Stati è stato proposto un passo indietro, suggerendo una sorta di regolamento di Dublino ‘mascherato’, che avrebbe individuato l’Italia come Paese di approdo sicuro, con disponibilità degli altri Stati a partecipare alla redistribuzione dei soli aventi diritto all’asilo, che notoriamente sono una percentuale minima dei migranti che arrivano per mare”, ha sottolineato il premier.

Migranti in sciopero della fame

Nella mattinata di venerdì 24 agosto i migranti avrebbero iniziato uno sciopero della fame, a dare la notizia il senatore Pd Davide Faraone che su Twitter scrive:

“Ho appena avuto notizia dalla Capitaneria di Porto che a bordo della nave Diciotti c’è tensione e i migranti hanno iniziato uno sciopero della fame. Pertanto, le visite a bordo per esprimere solidarietà e verificare le condizioni della nave sono sospese per ragioni di sicurezza”.

Contattato da Agi, il senatore ha aggiunto: “Ora la situazione si è aggravata e si è fatta delicata. Le condizioni sono terribili… il caldo, la pioggia, solo due bagni per 150 persone, l’incertezza della loro situazione… è una condizione allucinante ed esplosiva ed è comprensibile quanto sta accadendo”.

Secondo fonti della Guardia costiera, citate da Agi, una parte dei migranti avrebbe aderito allo sciopero della fame, mentre la maggioranza non ha aderito.

Nel primo pomeriggio di venerdì i migranti hanno accettato dall’equipaggio il pasto.

“Immigrati della Diciotti in sciopero della fame? Facciano come credono. In Italia vivono 5 milioni di persone in povertà assoluta (1,2 milioni di bambini) che lo sciopero della fame lo fanno tutti i giorni, nel silenzio dei buonisti, giornalisti e compagni vari. Prima gli italiani”, ha scritto su Twitter il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Cosa ha detto Salvini

“Ostaggi? Gli ostaggi sono stati gli italiani. Lo sono degli immigrati e dell’Europa, da troppo tempo. Con questo governo non lo saranno più. È finita un’epoca”, ha dichiarato venerdì 24 agosto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in una intervista al Corriere della Sera.

Alla domanda su come risolvere lo stallo, il leader della Lega ha risposto: “Con un bell’aereo che arriva da una delle capitali europee all’aeroporto di Catania. Gli europei dimostreranno il loro cuore grande caricando tutti gli aspiranti profughi. Noi la nostra parte l’abbiamo fatta con i giovani”.

Salvini giovedì 23 agosto ha dichiarato a Rtl 102.5:“Se qualche procuratore mi vuole indagare e interrogare, io sono pronto a spiegare le mie ragioni”.

“Perché aprire un’inchiesta contro ignoti? Io mi autodenuncio, sono qua, sono ministro dell’Interno e ritengo mio dovere difendere la sicurezza e i confini del nostro paese”.

“Il mio obiettivo è il No Way australiano. Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. L’Italia non è più il campo profughi d’Europa. Con la mia autorizzazione non scende nessuno”, ha aggiunto il ministro (qui come funziona il modello australiano).

Salvini era intervenuto in precedenza, nella serata del 22 agosto, con una diretta Facebook, in cui aveva dato l’ok allo sbarco dei minori non accompagnati e aveva polemizzato con il presidente della Camera, Roberto Fico, che aveva auspicato lo sbarco di tutti i migranti a bordo della nave Diciotti (qui i dettagli sulla polemica).

“Tu fai il presidente della Camera, io faccio il ministro dell’Interno”, ha detto Salvini. “Fico, tu sei pagato per fare il presidente della Camera, come lo era la Boldrini. A volte mi viene il dubbio che non sia una carica fortunata: Bertinotti, Fini, Boldrini, Fico.. occhio che non porta fortunissima. Ma sono io il ministro dell’Interno di un governo che ha un programma ben preciso”, ha aggiunto il ministro.

“Se vuol intervenire il presidente della Repubblica lo faccia, se vuole intervenire il presidente del Consiglio lo faccia, ma con il mio permesso no”, ha detto Salvini.

La Commissione europea: “Le minacce non aiutano”

“Le minacce non sono d’aiuto e non porteranno a avvicinarsi a una soluzione” per i migranti a bordo alla Diciotti, ha detto il portavoce della Commissione, Alexander Winterstein, commentando le dichiarazioni di Luigi di Maio e Matteo Salvini.

“In Europa le minacce non servono a niente e non portano da nessuna parte”, ha spiegato il portavoce della Commissione. “Il solo modo per risolvere le cose in Europa è lavorare insieme in modo costruttiva e di buona volontà. Ed è quello che la Commissione cerca di fare da tempo”.

“Gli Stati membri hanno sempre pagato il loro contributo al bilancio dell’Ue”, ha detto Winterstein. “C’è un chiaro obbligo legale che gli Stati membri hanno sempre rispettato”, ha spiegato il portavoce. “La Commissione chiede agli Stati membri di pagare ogni mese circa un dodicesimo del contributo al bilancio”. Secondo il portavoce, “non è mai accaduto” che un Paese non abbia versato il suo contributo.

Sempre venerdì 24 agosto, il governo del Belgio ha fatto sapere di non avere intenzione di accogliere i migranti della Diciotti.

“Non accetteremo più i migranti illegali dalle barche in partenza dal Nord Africa”, ha dichiarato alla televisione fiamminga VRT Theo Francken, il segretario di Stato responsabile per l’Immigrazione, interrogato sulla ripartizione tra paesi europei delle persone a bordo della Diciotti e la minaccia di Luigi Di Maio di bloccare i fondi per il bilancio Ue.

“Non ha più senso”, ha detto Francken. A luglio il Belgio aveva accettato 15 migranti presenti a bordo della Lifeline. “Quello era stato un caso unico, ci si ferma qui”, ha spiegato Francken.

Cosa ha detto Conte

Il premier Giuseppe Conte è intervenuto nel pomeriggio di mercoledì 22 agosto dicendo che il governo attende una”risposta forte e chiara da Ue”.

“Ancora una volta l’Italia sta mostrando il suo volto umanitario, ma il prezzo non può essere rimanere abbandonata a se stessa”, ha scritto Conte in un post su Facebook intitolato: “Ma l’Europa vuole battere un colpo?”.

“Adesso attendiamo una risposta forte e chiara da parte delle Istituzioni europee e una risposta adeguata dagli altri Paesi europei”, prosegue Conte.

“A queste risposte dovranno però seguire i fatti: la gara di solidarietà che si era sviluppata a seguito del precedente sbarco di Pozzallo ha avuto un seguito ‘modestissimo’. Solo la Francia ha onorato l’impegno, accogliendo 47 migranti. Rimaniamo ancora in attesa che la Germania, il Portogallo, la Spagna, l’Irlanda e Malta diano seguito agli impegni assunti”.

Cosa ha detto Fico

Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Camera, Roberto Fico, chiedendo che i migranti vengano fatti sbarcare.

“La giusta contrattazione con i Paesi dell’Unione europea può continuare senza alcun problema, adesso però le 177 persone – tra cui alcuni minori non accompagnati – devono poter sbarcare. Non possono essere più trattenute a bordo, poi si procederà alla loro ricollocazione nella Ue”, ha scritto Fico su Twitter.

Dopo che il Viminale ha autorizzato lo sbarco dei minori non accompagnanti, Fico ha commentato con un tweet: “Buona notizia che il governo abbia deciso di far scendere i minori dalla Diciotti. Per me fare il presidente della Camera significa far sì che lo Stato non rinneghi mai principi fondamentali e dignità umana. Sono stato eletto per questo, rinunciando allo stipendio da presidente”.

Cosa ha detto Di Maio

“Se l’Europa non è in grado di redistribuire 150 persone che arrivano In Italia significa che ha un serio problema rispetto ai principi per cui è stata fondata. Noi vogliamo contribuire ma solo se c’è volontà di aiuto reciproca, altrimenti quei 20 miliardi li investiamo diversamente”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ospite del programma tv Agorà su Raitre, venerdì 24 agosto.

“Fico ha il diritto di esprimere la sua opinione, ma il Governo è compatto”, ha aggiunto Di Maio.

Il giorno prima, giovedì 23 agosto, Di Maio aveva detto in un video su Facebook: “Se domani, dalla riunione della Commissione europea, non esce nulla sulla Diciotti e la redistribuzione dei migranti, allora io e il Movimento 5 Stelle non saremo più disposti a dare all’Unione europea 20 miliardi ogni anno”.

“Ce ne prendiamo una parte e non siamo disposti, se non ci aiutano, a votare una legge di Bilancio che prevede il finanziamento di 20 miliardi all’Unione europea”, ha aggiunto Di Maio.

Il procuratore di Agrigento sulla nave

Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio è salito a bordo della nave per una ispezione e ha definito “illecito” il trattenimento dei migranti: la procura valuterà l’apertura di una inchiesta per il reato di sequestro di persona.

“Dobbiamo fare un’attenta valutazione: la politica ha tutta la legittimità di prendere delle decisioni, ma queste decisioni non possono cozzare, contrastare con quanto previsto dalla Costituzione Italiana e dal codice penale. L’ipotesi di trattenimento illecito di persone a bordo è la conferma. È in piedi”, ha detto Patronaggio.

“Ci sono valutazioni da fare attentamente sull’ipotesi di privazione della libertà personale e le faremo. È una situazione di potenziale illegittimità che stiamo ancora valutando. Ci sono indagini in corso, sempre contro ignoti”.

Patronaggio ha definito la situazione critica, ci sono casi scabbia, ma aveva in particolare sottolineato la necessità di fare sbarcare i minori non accompagnati, richiamando le convenzioni internazionali e la legge italiana.

La scontro tra il Governo e Malta

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha criticato pesantemente il Governo di Malta, accusandolo di avere “accompagnato” la barca di migranti verso le acque territoriali italiane, in una zona cioè dove l’Italia ha la responsabilità dei soccorsi e allo stesso tempo dove il governo esercita la propria sovranità con una serie di obblighi relativi all’accoglienza dei migranti.

Il 22 agosto il Governo di Malta ha risposto a Salvini, affermando di aver “sempre partecipato ai meccanismi di solidarietà” e rimarcando di essere stato “il primo Stato membro dell’Ue a rispettare i propri impegni riguardo al meccanismo di solidarietà della Commissione europea verso Italia e Grecia”.

Nel comunicato, pubblicato sull’account Twitter del ministro dell’Interno maltese, Michael Farrugia, si legge anche: “Le autorità maltesi sono già in contatto con quelle italiane per rispettare i propri impegni nel più breve tempo possibile, tuttavia, le autorità italiane non hanno fornito a Malta alcuna procedura da seguire”.

Secondo il governo de La Valletta, “sfortunatamente l’Italia non ha rispettato i propri impegni nel meccanismo di redistribuzione avviato da Malta riguardo ai migranti sbarcati a Malta dalla nave Lifeline il 27 giugno, nonostante le iniziative delle autorità maltesi per completare questo processo con le autorità italiane”.

La polemica con l’Unione Europea

I riflettori sono quindi puntati sull’Unione Europea, dalla quale si attende la risposta per la redistribuzione dei migranti, ma nulla di certo c’è all’orizzonte. “I colloqui con gli Stati membri sono ancora in corso, siamo al lavoro per trovare una soluzione al più presto”, ha detto oggi una portavoce della Commissione europea per la Migrazione.

Nel frattempo resta alta la polemica del Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha negato lo sbarco in Italia dei migranti tratti in salvo sulla Diciotti. Secondo il titolare del Viminale, l’accoglienza dell’Unione Europea “non c’è” e “nessuno ha rispettato i patti”.

Parlando infatti dei 450 migranti sbarcati a Pozzallo a luglio, Salvini ha denunciato che “solo la Francia ha mantenuto l’impegno, accogliendone 47 sui 50 promessi”, mentre Germania, Portogallo, Spagna, Irlanda e Malta ne hanno accolti “zero”. In particolare si punta il dito su La Valletta, il cui operato è spesso dubbio: il ministro ha chiesto all’UE di indagare perché secondo i racconti dei migranti il governo maltese li traghetta di proposito verso l’Italia lasciandoli poi in mare in condizioni di pericolo.

La nota del Garante nazione dei diritti delle persone detenute

Sulla situazione della Diciotti si è espresso anche Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà: in un a nota ha chiesto al comando della Guardia costiera di avere con urgenza informazioni sui migranti a bordo della nave e sulle loro condizioni di salute, che non sono ancora chiarissime.

“Le persone a bordo della nave – ricorda – si trovano in una condizione di privazione della libertà di fatto: senza la possibilità di libero sbarco e senza che tale impossibilità di movimento sia supportata da alcun provvedimento che definisca giuridicamente il loro stato. Ciò potrebbe configurarsi come violazione dell’articolo 13 della Costituzione e dell’articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)”.

Il Garante ricorda che già nel 2016 l’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per la mancanza di un’idonea base legale per il trattenimento nel 2011 di alcuni cittadini tunisini nel Centro di Lampedusa e in alcune navi ormeggiate nel porto di Palermo.

La prolungata permanenza dei migranti a bordo della nave – a quanto risulta al Garante essi sono costretti a dormire sul ponte e esposti alle condizioni climatiche, in situazione di sovraffollamento e di promiscuità – potrebbe configurarsi come violazione dell’articolo 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) della Cedu, soprattutto se sono coinvolti soggetti vulnerabili come minori o persone traumatizzate.

“Ora l’approdo al porto di Catania senza possibilità di sbarco – sottolinea il Garante -, se forse ha ridotto tale rischio di violazione ha anche reso ancor più evidente l’incongrua situazione di privazione della libertà personale. La mancata autorizzazione allo sbarco, con la conseguente impossibilità di valutare le singole situazioni, appare ancor più critica visto che la maggior parte dei migranti sono di nazionalità eritrea, e dunque in ‘evidente bisogno di protezione internazionale’, secondo la terminologia utilizzata dalla Commissione europea nella procedura di relocation operativa fino al settembre 2017”.

Il Garante ricorda che “il trattamento riservato finora ai migranti è in contrasto con la piena effettività del diritto di accedere alla procedura d’asilo. Principio, questo sancito dalla Convenzione di Ginevra, dal diritto comunitario e dalla normativa italiana”.

Infine il Garante esprime “rammarico per alcune affermazioni circolate in questi giorni e non smentite che vanno nella direzione della costruzione di una cultura che tende a considerare irrilevante la vita delle persone rispetto al dirimersi di conflitti di responsabilità tra diversi Paesi. La tutela dei diritti fondamentali delle persone non può essere sacrificata per nessun motivo, al di là della ragionevole aspettativa dell’Italia verso una maggiore solidarietà europea in tema di crisi migratorie”.

Le parole di Saviano

Sul caso si è espresso anche lo scrittore Roberto Saviano che in un lungo post su Facebook definisce come “sequestro di persona plurimo di Stato” quello che i 177 migranti bloccati sulla nave Diciotti della Guardia Costiera italiana si trovano a subire.

“La nave Diciotti della Guardia Costiera italiana che per 5 giorni è stata ormeggiata davanti al porto di Pozzallo, ora si è spostata a Catania e non può ancora sbarcare i 177 esseri umani presenti a bordo per ordine del ministero degli Interni (o per lo meno di questo si vanta il Ministro della Mala Vita)”, scrive Saviano sul social.

“La legge prevede che un soggetto possa rimanere nella disponibilità della polizia giudiziaria (tale è la guardia costiera) per un termine massimo di 48 ore. Trascorso questo tempo, senza la convalida di un giudice, siamo al cospetto di un sequestro di persona. È vero o no, quanto affermo, Procuratore della Repubblica di Catania, dottor Carmelo Zuccaro? lo chiedo a lei perché, almeno questa volta, è competente a procedere”.

Salvini ha risposto a Saviano con un tweet: “Finisce l’estate e tornano le fesserie di Saviano! Vi era mancato? A me no”, ha scritto il ministro dell’Interno.

Il salvataggio dei migranti

Quello della Diciotti è l’ultimo di una serie di casi che non hanno precedenti storici che si stanno verificando da settimane nel Mediterraneo, da quando cioè il nuovo governo Lega-Cinque Stelle ha cambiato le politiche relative al soccorso di migranti in mare.

Sulla Diciotti si trovano i migranti che a bordo di un barcone erano arrivati vicino alla costa di Malta ma che, nella notte prima di Ferragosto, il governo maltese aveva scelto di non soccorrere.

Il barcone aveva quindi lasciato la zona Sar maltese ed era arrivata vicino alle coste italiane, dove la Diciotti ha soccorso i migranti: quelli passati dal barcone alla Diciotti erano 190, ma nel frattempo 13 di loro sono stati portati al poliambulatorio di Lampedusa perché in condizioni peggiori rispetto agli altri.

Dopo i giorni di stallo al largo di Lampedusa, più fonti confermavano che la nave fosse diretta verso le coste siciliane, stesso il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, aveva confermato a TPI la notizia: “La nave ha la prua verso la Sicilia, sappiamo che si sta muovendo”.

Eppure, poco dopo, era arrivata la pronta smentita del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che affermava: “La Diciotti non è in rotta verso Pozzallo. Ho interloquito con fonti ministeriali e mi confermano che la nave non è in rotta verso il nostro porto. Ci sono stati dei movimenti è vero, ma per ora non si sta dirigendo qui”.

Poi la decisione di dirottare l’imbarcazione verso Catania, annunciata dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli.

I migranti sono bloccati sulla Diciotti perché – come in diversi casi simili accaduti negli ultimi mesi – il governo italiano si rifiuta di accoglierli tutti e vuole che altri paesi dell’Unione Europea prendano una parte dei migranti prima di autorizzare l’eventuale sbarco.

Nel pomeriggio di domenica, Salvini ha anche minacciato che in assenza di un accordo i migranti a bordo della Diciotti verranno riportati in Libia.

Su tale ipotesi Fulvio Vassallo, paleologo, giurista e professore di Diritto dell’asilo all’Università di Palermo aveva spiegato a TPI che l’idea non poteva essere minimamente presa in considerazione:

“In Libia non può essere effettuato nessun respingimento, neppure se i migranti si trovano su una ong, lo hanno fatto con Asso28 e ci sono state denunce presentate alla procura di Roma da parte di un gruppo di avvocati di legateam. C’è una procura che se sta già occupando”, spiega Vassallo.