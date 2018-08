L’ex avvocato di Asia Argento: “Non mi ha mai pagato. Le vittime sono altre”

L’ex avvocato di Asia Argento, Annamaria Bernardini de Pace, ha dichiarato di avere difeso l’attrice per diversi anni per la custodia della figlia che ha avuto con l’ex compagno Marco Castoldi, in arte Morgan, senza essere stata mai pagata.

“Non mi ha mai pagato”, ha raccontato l’ex legale di Asia Argento. “Non la difenderei più. Io sto con le vere vittime”, ha aggiunto.

Quando l’avvocato de Pace ha offerto la sua assistenza legale all’attrice nella causa contro Morgan, colpevole di averle portato via la figlia Anna Lou Castoldi non è stata pagata, nonostante la causa vinta.

“Al buon esito della causa non mi ha mai pagato”, dice l’avvocato in un’intervista al quotidiano La Verità.

De Pace ha dichiarato: “Ricordo di averla difesa tanti anni fa per recuperare la sua bambina rapita dal padre. Al buon esito non mi ha mai pagata”.

“Comunque non la difenderei neppure se ritornasse. Io difendo le vere vittime. Posso e voglio scegliere”.

Il caso Asia Argento

Asia Argento è stata coinvolta in uno scandalo sulle molestie sessuali dopo la pubblicazione di un’inchiesta del New York Times, secondo la quale avrebbe versato dei soldi a Jimmy Bennett, il giovane attore che l’aveva accusata di violenza sessuale. asia argento news

L’attrice, paladina del movimento Me Too contro la violenza sulle donne, ha negato di aver mai avuto rapporti sessuali con Bennett, che l’ha accusata di violenze sessuali risalenti al 2013, quando lui aveva 17 anni.