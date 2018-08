Migranti, il caso della nave Diciotti spiegato bene

La nave militare italiana Diciotti è arrivata nel porto di Catania alle 23.30 di lunedì 20 agosto con a bordo 177 migranti soccorsi al largo di Lampedusa. Nave Diciotti news

A bordo ci sarebbero diversi minorenni e 28 di questi, secondo Save the Children, sarebbero non accompagnati. Sul molo di levante è presente solo personale della guardia costiera, della polizia di Stato, della guardia di finanza e dei carabinieri, nessun volontario o appartenenti alla Protezione civile per l’assistenza allo sbarco.

I profughi, secondo la linea adottata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, non potranno lasciare il pattugliatore della Guardia Costiera in attesa della ripartizione tra i paesi del’Unione europea dei migranti soccorsi. Nave Diciotti news

Quello della Diciotti è l’ultimo di una serie di casi che non hanno precedenti storici che si stanno verificando da settimane nel Mediterraneo, da quando cioè il nuovo governo Lega-Cinque Stelle ha cambiato le politiche relative al soccorso di migranti in mare.

Sulla Diciotti si trovano i migranti che a bordo di un barcone erano arrivati vicino alla costa di Malta ma che, nella notte prima di Ferragosto, il governo maltese aveva scelto di non soccorrere.

Il barcone aveva quindi lasciato la zona Sar maltese ed era arrivata vicino alle coste italiane, dove la Diciotti ha soccorso i migranti: quelli passati dal barcone alla Diciotti erano 190, ma nel frattempo 13 di loro sono stati portati al poliambulatorio di Lampedusa perché in condizioni peggiori rispetto agli altri.

Dopo i giorni di stallo al largo di Lampedusa, più fonti confermavano che la nave fosse diretta verso le coste siciliane, stesso il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, aveva confermato a TPI la notizia: “La nave ha la prua verso la Sicilia, sappiamo che si sta muovendo”.

Eppure, poco dopo, era arrivata la pronta smentita del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che affermava: “La Diciotti non è in rotta verso Pozzallo. Ho interloquito con fonti ministeriali e mi confermano che la nave non è in rotta verso il nostro porto. Ci sono stati dei movimenti è vero, ma per ora non si sta dirigendo qui”.

Poi la decisione di dirottare l’imbarcazione verso Catania, annunciata dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli.

I migranti sono bloccati sulla Diciotti perché – come in diversi casi simili accaduti negli ultimi mesi – il governo italiano si rifiuta di accoglierli tutti e vuole che altri paesi dell’Unione Europea prendano una parte dei migranti prima di autorizzare l’eventuale sbarco.

Nel pomeriggio di domenica, Salvini ha anche minacciato che in assenza di un accordo i migranti a bordo della Diciotti verranno riportati in Libia.

Su tale ipotesi Fulvio Vassallo, paleologo, giurista e professore di Diritto dell’asilo all’Università di Palermo aveva spiegato a TPI che l’idea non poteva essere minimamente presa in considerazione:

“In Libia non può essere effettuato nessun respingimento, neppure se i migranti si trovano su una ong, lo hanno fatto con Asso28 e ci sono state denunce presentate alla procura di Roma da parte di un gruppo di avvocati di legateam. C’è una procura che se sta già occupando”, spiega Vassallo.

La diatriba con Malta

Salvini ha inoltre criticato pesantemente il governo di Malta, accusandolo di avere “accompagnato” la barca di migranti verso le acque territoriali italiane, in una zona cioè dove l’Italia ha la responsabilità dei soccorsi e allo stesso tempo dove il governo esercita la propria sovranità con una serie di obblighi relativi all’accoglienza dei migranti.

Leggi anche “Il governo italiano ha impedito alla nave Diciotti di entrare nelle acque italiane”

l 22 agosto il Governo di Malta ha risposto a Salvini, affermando di aver “sempre partecipato ai meccanismi di solidarietà” e rimarcando di essere stato “il primo Stato membro dell’Ue a rispettare i propri impegni riguardo al meccanismo di solidarietà della Commissione europea verso Italia e Grecia”.

Nel comunicato, pubblicato sull’account Twitter del ministro dell’Interno maltese, Michael Farrugia, si legge anche: “Le autorità maltesi sono già in contatto con quelle italiane per rispettare i propri impegni nel più breve tempo possibile, tuttavia, le autorità italiane non hanno fornito a Malta alcuna procedura da seguire”.

Secondo il governo de La Valletta, “sfortunatamente l’Italia non ha rispettato i propri impegni nel meccanismo di redistribuzione avviato da Malta riguardo ai migranti sbarcati a Malta dalla nave Lifeline il 27 giugno, nonostante le iniziative delle autorità maltesi per completare questo processo con le autorità italiane”.

La polemica con l’Unione Europea

I riflettori sono quindi puntati sull’Unione Europea, dalla quale si attende la risposta per la redistribuzione dei migranti, ma nulla di certo c’è all’orizzonte. “I colloqui con gli Stati membri sono ancora in corso, siamo al lavoro per trovare una soluzione al più presto”, ha detto oggi una portavoce della Commissione europea per la Migrazione.

Nel frattempo resta alta la polemica del Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha negato lo sbarco in Italia dei migranti tratti in salvo sulla Diciotti. Secondo il titolare del Viminale, l’accoglienza dell’Unione Europea “non c’è” e “nessuno ha rispettato i patti”.

Parlando infatti dei 450 migranti sbarcati a Pozzallo a luglio, Salvini ha denunciato che “solo la Francia ha mantenuto l’impegno, accogliendone 47 sui 50 promessi”, mentre Germania, Portogallo, Spagna, Irlanda e Malta ne hanno accolti “zero”. In particolare si punta il dito su La Valletta, il cui operato è spesso dubbio: il ministro ha chiesto all’UE di indagare perché secondo i racconti dei migranti il governo maltese li traghetta di proposito verso l’Italia lasciandoli poi in mare in condizioni di pericolo.

Le inchieste

Sul caso della Diciotti sono state aperte due inchieste: quella della procura di Agrigento che ha sentito alcuni dei migranti fatti evacuare a Lampedusa e che avrebbero detto che i maltesi, giunti in loro soccorso in un primo tempo, li avrebbero indirizzati verso l’Italia: i magistrati vogliono fare chiarezza anche sulle condizioni in cui vengono tenuti i migranti.

L’indagine “punta a individuare scafisti e “a conoscere le condizioni dei 177 migranti a bordo della unità navale militare”. Lo rende noto il procuratore Luigi Patronaggio. ”L’ indagine – spiega il procuratore – affidata alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e alla Squadra Mobile di Agrigento, oltre ad individuare scafisti e soggetti dediti al favoreggiamento della immigrazione clandestina, tende altresì a conoscere le condizioni dei 177 migranti superstiti a bordo della predetta unità navale militare”.

Un fascicolo è stato aperto anche dalla procura di Catania.

La nota del Garante nazione dei diritti delle persone detenute

Sulla situazione della Diciotti si è espresso anche Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà: in un a nota ha chiesto al comando della Guardia costiera di avere con urgenza informazioni sui migranti a bordo della nave e sulle loro condizioni di salute, che non sono ancora chiarissime.

“Le persone a bordo della nave – ricorda – si trovano in una condizione di privazione della libertà di fatto: senza la possibilità di libero sbarco e senza che tale impossibilità di movimento sia supportata da alcun provvedimento che definisca giuridicamente il loro stato. Ciò potrebbe configurarsi come violazione dell’articolo 13 della Costituzione e dell’articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)”.

Il Garante ricorda che già nel 2016 l’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per la mancanza di un’idonea base legale per il trattenimento nel 2011 di alcuni cittadini tunisini nel Centro di Lampedusa e in alcune navi ormeggiate nel porto di Palermo.

La prolungata permanenza dei migranti a bordo della nave – a quanto risulta al Garante essi sono costretti a dormire sul ponte e esposti alle condizioni climatiche, in situazione di sovraffollamento e di promiscuità – potrebbe configurarsi come violazione dell’articolo 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) della Cedu, soprattutto se sono coinvolti soggetti vulnerabili come minori o persone traumatizzate.

“Ora l’approdo al porto di Catania senza possibilità di sbarco – sottolinea il Garante -, se forse ha ridotto tale rischio di violazione ha anche reso ancor più evidente l’incongrua situazione di privazione della libertà personale. La mancata autorizzazione allo sbarco, con la conseguente impossibilità di valutare le singole situazioni, appare ancor più critica visto che la maggior parte dei migranti sono di nazionalità eritrea, e dunque in ‘evidente bisogno di protezione internazionale’, secondo la terminologia utilizzata dalla Commissione europea nella procedura di relocation operativa fino al settembre 2017”.

Il Garante ricorda che “il trattamento riservato finora ai migranti è in contrasto con la piena effettività del diritto di accedere alla procedura d’asilo. Principio, questo sancito dalla Convenzione di Ginevra, dal diritto comunitario e dalla normativa italiana”.

Infine il Garante esprime “rammarico per alcune affermazioni circolate in questi giorni e non smentite che vanno nella direzione della costruzione di una cultura che tende a considerare irrilevante la vita delle persone rispetto al dirimersi di conflitti di responsabilità tra diversi Paesi. La tutela dei diritti fondamentali delle persone non può essere sacrificata per nessun motivo, al di là della ragionevole aspettativa dell’Italia verso una maggiore solidarietà europea in tema di crisi migratorie”.

Le parole di Saviano

Sul caso si è espresso anche lo scrittore Roberto Saviano che in un lungo post su Facebook definisce come “sequestro di persona plurimo di Stato” quello che i 177 migranti bloccati sulla nave Diciotti della Guardia Costiera italiana si trovano a subire.

“La nave Diciotti della Guardia Costiera italiana che per 5 giorni è stata ormeggiata davanti al porto di Pozzallo, ora si è spostata a Catania e non può ancora sbarcare i 177 esseri umani presenti a bordo per ordine del ministero degli Interni (o per lo meno di questo si vanta il Ministro della Mala Vita)”, scrive Saviano sul social.

“La legge prevede che un soggetto possa rimanere nella disponibilità della polizia giudiziaria (tale è la guardia costiera) per un termine massimo di 48 ore. Trascorso questo tempo, senza la convalida di un giudice, siamo al cospetto di un sequestro di persona. È vero o no, quanto affermo, Procuratore della Repubblica di Catania, dottor Carmelo Zuccaro? lo chiedo a lei perché, almeno questa volta, è competente a procedere”.