Una delle più famose marche di produttori di gin del mondo, Bombay Sapphire, sta collaborando con Inception Group, una grande azienda internazionale che si occupa di ospitalità, per offrire a due fortunate persone un lavoro ad altissima gradazione alcolica.

Si cercano, infatti, due figure professionali per dare visibilità a un nuovo cocktail bar appena inaugurato a Soho, nel cuore di Londra: il Mr Fogg’s Society of Exploration, ispirato a “Il giro del mondo in 80 giorni” di Jules Verne.

Il lavoro consiste in una sorta di caccia al tesoro: il fondatore del bar è infatti alla ricerca di persone che recuperino per lui degli oggetti specifici lasciati in diverse città del mondo, tra cui Bombay, Hong Kong, Parigi, New York, Tokyo e San Francisco.

Durante il viaggio i due dovranno trovare degli ingredienti particolari, che li abbiano incuriositi o ispirati, che entreranno a far parte di un nuovo cocktail, l‘Around the World, servito nel locale di Soho.

Gli avventurieri dovranno poi riportare questi oggetti a Londra, proprio al nuovo cocktail bar, e raccontare tutte le cose bizzarre che gli sono successe durante il viaggio.

Oltre a questo, nei dodici mesi in cui saranno in giro per il mondo i fortunati viaggiatori dovranno raccontare la propria esperienza tramite dei canali social dedicati e un nuovo blog, dove pubblicheranno video, post e testimonianze audio.

Avranno la precedenza i candidati che hanno dimestichezza con fotografia, social media management e scrittura online. Ma gli altri requisiti sono coraggio, intraprendenza e generosità, il possesso di un passaporto e l’amore per il gin.

Ci si può candidare tramite il sito web entro il 27 agosto, allegando un video in cui si spiega perché si pensa di essere la persona perfetta per portare a termine questo compito.

A scegliere i vincitori sarà l’ufficiale dall’esploratore dell’esercito britannico Levison Wood, famoso per le sue avventure attorno al mondo mandate in onda da Channel 4 e pubblicate sul Suday Times. Wood in passato ha percorso l’intera lunghezza del Nilo e si è recato anche sul confine tra Afghanistan e Buthan.